〈土耳其貨幣危機〉美元飆高 拖累離岸人民幣今大貶300多點低探6.89

受土耳其金融風暴影響，人民幣今 (13) 日中間價大幅低開創 14 個月新低，離岸人民幣最低更一度來到 6.8914。不過市場人士認為，這波跌勢主要是土耳其危機拖累歐元，避險情緒拉抬美元指數大漲所致，目前市場擔心人行祭出逆週期措施，交易氣氛謹慎，短期內看不到人民幣大幅貶值行情。

人民幣一早中間價大幅低開，一舉下調 234 點報 6.8629，創 14 個月新低。今日離岸人民幣震盪更是劇烈，到了中午 12 點 40 分左右更下探 6.8914，單日震幅超過 300 多點。在岸人民幣今日走勢同樣往下，最低一度來到 6.8847，跌逾 200 點。

離岸人民幣今日走勢 (圖自新浪財經)

不過，交易員認為這波跌勢主要是受土耳其危機拖累歐元大跌，避險情緒拉抬美元指數大漲，連帶拖累人民幣所致，與基本面關係不大，強調相較其他貨幣來說，人民幣兌美元跌幅較小。有交易員指出，美元指數首度站上 96 高點，但沒有真正突破，未形成長期上漲趨勢，強調近期內看不到人民幣大幅貶值行情。

即便人民幣跌勢兇猛，中國社科院學部委員、經濟學家余永定近來呼籲，除非是極端情況，否則人行沒必要干預外匯市場，更喊出就算人民幣破 7，也不需要干預。但他表示，以中國目前情況來看，人民幣很難出現大幅度貶值。

余永定表示，人行應該加強對跨境資本流動的管理，減輕因資本外流對人民幣產生的壓力。並指出，除了資本管理，匯率貶值也是抑制資本外流、平衡國際收支的一種重要工具，強調：「其他國家都在使用這個工具，我們沒有理由對這個重要工具棄而不用。」

余永定更指出，匯率實現自由浮動目前的時機很好， 更強調如果接下來人民幣破 7 時人行能夠忍住不干預，中國向浮動匯率制度的過渡可能就完成了。