持倉砍近八成！全球最大對沖基金橋水第二季狂拋Facebook

今年第第二季，伴隨數據泄密門發酵和歐盟最強隱私新規生效，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）選擇大幅拋售 Facebook，但未在意金價下跌繼續堅守黃金持倉。

美東時間 13 日本周一公布的 13F 季度持倉報告顯示，今年第二季末，橋水持有 Facebook 股票 4.8234 萬股，季末市值約 937.3 萬美元，較第一季末持股 20.4996 萬股劇減逾 76%。第一季季末市值約 3275.6 萬美元。

值得一提的是，第二季橋水大砍 Facebook 倉位，但當季 Facebook 股價並未下跌，累漲逾 10%。儘管如此，最近公布的第二季財務數據仍然引起市場擔憂。

上月 25 日公布的財報顯示，今年第第二季 Facebook 的營收和凈利基本符合預期，但核心用戶指標明顯不佳，日活用戶環比增速創最低紀錄、北美活躍用戶增長停滯、歐洲日活用戶出現 2014 年初以來首次負增長。

Facebook 在公布財報後預計，未來廣告收入的增長將進一步放緩，部分原因是公司為用戶數據私有化提供了更多保護，這會影響其廣告業務。

今年 5 月生效的歐盟最強隱私新規《通用數據保護條例》（GDPR）和 3 月爆出泄密門醜聞對 Facebook 的影響超出了華爾街預期。Facebook CEO 扎克伯格在財報公布後的電話會議上也提到，GDPR 實施是造成歐洲用戶下降的原因。

第二季另一個橋水大幅減持的個股是影音遊戲零售巨頭 GameStop，第二季持倉減少 120 多萬股至 193.4374 萬股，較第一季末持股減少約 38%，為八個季度以來首次減持。GameStop 持倉第二季末市值 2818.4 萬美元，環比第一季減少約 1840 萬美元。

逆市持金不動搖

周一公布的 13F 報告還顯示，第二季末橋水分別持有全球最大黃金 ETF SPDR Gold Shares 和第二大黃金 ETF iShares Gold Trust390 萬股和 1130 萬股，持平第一季末倉位。

這是橋水連續第二季保持兩大黃金 ETF 持倉不變。去年第第四季末，橋水分別增持 SPDR Gold 和 iShares Gold Trust1.4091 萬股和 3.4792 萬股。

但不同於第一季的是，第二季黃金表現不佳，遭到投資者拋售。彭博報導指出，第二季金價累跌 5.5%，以上兩大黃金 ETF 遭遇投資者贖回逾 10 億美元，為 2016 年以來首次單季資金凈流入。

今年第第一季金價上漲 1.7%。在此期間，SPDR Gold 的凈流入資金為 3.96 億美元，彭博追蹤的黃金 ETF 總持倉升至 2013 年以來的最高水平。

近來市場做空黃金氛圍農後。美國期貨交易委員會（CFTC）最新數據顯示，對沖基金和基金經理持有的 COMEX 黃金期貨凈多頭部位連續四周大幅減少，空倉規模創歷史新高。

截至 8 月 7 日當周，COMEX 黃金期貨投機性凈多頭降至 12688 手，創為 2015 年 12 月以來新低，其多倉和空倉已經非常接近，多倉降至 208292 手，創一個多月以來新低，空倉增至創紀錄的 195604 手。