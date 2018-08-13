電動機車掛牌數突破4萬輛 年增2倍

受惠於政府鼓勵使用電動機車、車廠推出新車款、加上民眾環保意識抬頭等多方因素，推動近幾年電動機車掛牌數量逐年倍增，工業局統計發現，累計今年前 8 月掛牌數量突破 4 萬輛，年增 2 倍，光陽、中華 (2204-TW) 及三陽等下半年都有新車發表計畫，預期今年仍會大幅成長。

工業局今 (13) 日指出，2016 年掛牌數量約 2 萬輛，去年掛牌數量約 4.4 萬輛，今年截至 8 月份已突破 4 萬輛，工業局樂見民眾對電動機車產品的響應支持，同步調整補助預算規則，經費將優先補助民眾購買電動機車，並輔以補助設置能源補充設施。



工業局強調，配合中央與地方政府購車補助，電動機車已成為民眾購買機車的優先考慮選項。今年補助數量與去年同期相比，成長近 2.5 倍，其中重型等級占比約 86.9%、輕型等級約 8.2%，小型輕型等級則約 4.9%。

工業局表示，各車廠下半年將陸續推出新車款，且針對年輕學子與機車首購族祭出購車優惠，包括光陽推出兩款 New Many 110 EV，配合電池月租 99 元預購方案積極搶市，且將廣布 Ionex 充換電站；睿能則推出 10 款 Gogoro 2 系列，搭配平均日付約 66 元銅板購車方案，且在 8 月 10 日前進宜蘭設置換電站以服務當地使用者；中華汽車 8 月 3 日在宜蘭羅東開幕全新 emoving 專賣店。

根據統計分析，目前電動機車的消費族群，男女比例各半，36-40 歲年齡層族群為購買主力，其次為 31-35 歲族群；40 歲以下的電動機車消費者，則呈現男性多於女性的現象。

數量多集中六都，銷售量依序為桃園市、新北市、高雄市、台中市、台南市與台北市等，數量總計超過全台 86%；工業局指出，未來政府與車廠，將透過建置能源補充設施及行銷方案，持續推動其他縣市消費市場，進一步落實電動機車推動政策。