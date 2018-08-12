台面板廠Q2賺嬴韓廠 Q3看旺

面板廠上半年獲利陸續出爐，相較於韓廠 LDG 呈現虧損，台廠表現相對優異，第 2 季雖然在淡季及價格下滑雙重壓力下，仍維持獲利，友達 (2409-TW) 上半年每股純益 0.58 元，暫時領先，彩晶 (6116-TW) 第 2 季毛利率、營益率表現優於其他面板廠，上半年每股純益 0.53 元，群創 (3481-TW) 上半年每股稅前盈餘 0.5 元，詳細財報將在本周公布。

友達第 2 季受電視面板跌價影響，毛利率下滑到 9.7%，營益率營益率 2.8%，雙創 2016 年第 2 季以來近 8 季新低，歸屬母公司業主純益 12.5 億元，季減 70.9%，年減 87.3%，每股純益 0.13 元，連續 8 季獲利；累計上半年毛利率 10.3%，營益率 3.4%，歸屬母公司業主純益 55.59 億元，每股純益 0.58 元。

彩晶第 2 季營收 51.32 億元，季增 16%，營業毛利 14.6 億元，毛利率 28%，營業利益 9.7 億元，營益率 19%，稅後純益 8.3 億元，每股純益 0.26 元；累計上半年稅後純益 17.02 億元，每股純益 0.53 元。

群創自結第 2 季合併營業淨利 6.49 億元，合併稅前盈餘 10.13 億元，季減 74.15%，以股本 995.21 億元計算，單季每股稅前盈餘 0.1 元；累計上半年合併稅前盈餘 49.33 億元，每股稅前盈餘 0.5 元，詳細財報將在 8 月 14 日公布。

凌巨 (8105-TW) 第 2 季營收 26.45 億元，季增 5.7%，營業毛利 3.26 億元，毛利率 12.3%，營業淨利 3392 萬元，業外認列匯兌利益，稅後純益 7388 萬元，每股純益 0.17 元，每股淨值 19.31 元；累計凌巨上半年合併營收 51.48 億元，合併營業毛利 6.61 億元，毛利率 12.8%，合併稅後純益 8738 萬元，每股純益 0.2 元。

凌巨指出，上半年因市場多變不明，終端客戶來單保守，影響總體稼動，營運表現不如去年同期，展望下半年，新市場、新應用陸續進入量產階段，將增添營運新動能。

面板產業第 3 季旺季效益開始顯現，電視面板 7 月由 32 吋帶頭調漲，8 月漲勢擴 40 吋、43 吋、55 吋等各尺寸電視面板價格，但超大尺寸 65 吋、75 吋電視面板價格持平；從友達及群創 7 月營收同步呈現增溫來看，法人看好第 3 季的旺季表現。

法人指出，中小尺寸面板價格 6 月起小幅調漲，7 月雖有因機種轉換帶來的價格壓力，但第 3 季進入旺季，加上 18: 9 全屏面螢幕的滲透率拉升趨勢，將有助彩晶、華映等中小尺寸面板廠的營運，下半年迎旺季效應可期。