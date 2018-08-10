搶進運動商機 LiTV鎖定亞運完整轉播

台灣人對體育賽事的關注越來越熱衷，世足賽熱潮後，下半年最受矚目的國際運動賽事就是「2018 雅加達巨港亞運」， LiTV 線上影視董事長錢大衛今 (10) 日宣布，特別贈送每位選手 3 個月 LiTV 頻道全餐，在亞運期間從電視、電腦、手機、平板都可以隨時隨地收看最完整的賽事；他表示，「對台灣選手最好的鼓勵，就是持續關注他們的表現，讓他們可以被看見」 。

「2018 雅加達巨港亞運」將在 8 月 18 日至 9 月 2 日舉行，本屆亞運中華代表團共計派出 585 名選手出征，參加 43 個項目，為歷屆以來參賽項目及人數最多的一次，將為台灣爭取佳績， LiTV 線上影視對推廣體育賽事不遺餘力，將播出最完整的賽事。



本屆亞運在印尼雅加達巨港舉行，和台灣時差僅 1 小時，民眾十分容易掌握轉播賽況， LiTV 自 8 月 18 日起，在亞運期間從電視、電腦、手機、平板都可以隨時隨地收看最完整的賽事，同時更開放只要下載 LiTV APP 就可免費收看，滿足體育迷和一般觀眾所有的觀賞需求。

董事長錢大衛為支持中華選手，在「2018 雅加達巨港亞運」記者會上特別贈予每位選手 3 個月的 LiTV 頻道全餐，讓選手家人能透過 LiTV 提供的賽事直播、賽事重播及隨選影片的精彩回看，時時刻刻掌握選手在賽場上的最新消息，全程參與選手得勝的過程。

錢大衛表示，對台灣選手最好的鼓勵，就是持續關注他們的表現，讓他們可以被看見，大家可以透過 LiTV 隨時隨地掌握中華隊戰況，不要錯過中華健兒第一手消息。