〈土耳其貨幣危機〉全球股匯市震盪 投資布局策略看這裡

美國對土耳其實施經濟制裁，全球股匯市承壓，投資布局上，法人表示，建議現階段聚焦在基本面仍優標的，並以區域布局來分散風險，而若單一土耳其股票基金部位偏高的投資人，可先觀察市場動向，若賣壓和緩下來，或出現短期低接買盤，屆時再做轉往區域基金以調控風險。

土耳其貨幣里拉今年來對美元下跌 42%、上周下跌約 22%，從今年 1 月 23 日起至今，當地股市下跌約 19%、10 年期美元計價土耳其公債殖利率走高 309 個基本點來到 8.4%，而目前土耳其的總體經濟正面臨的問題，包括通膨走高和經常帳赤字惡化的問題、土耳其貨幣和資產表現持續承受壓力，以及美國上周宣布最新經濟制裁，包括外交及加重鋼鋁進口關稅等。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅分析，投資人擔心部分歐洲銀行在土耳其的曝險部位偏高，但事實上，僅西班牙及義大利銀行對土耳其金融體系的曝險程度最高，分別占其資產負債表 4.53% 及 2.05%，就整體來看，歐洲銀行股對土耳其的曝險部位仍相對有限。

陳若梅認為，投資人應將土耳其視為單一議題，而非整體新興市場的基本面轉向，惟短線受消息面影響下，投資氣氛以及資產表現將趨於震盪，建議宜審慎面對。

此外，近期土耳其危機是現今全球景氣強勁、利率攀升和美國對外政策強硬下所綜合產生的結果之一，並非難以預料、突如而來的新事件。

因此，目前土耳其所引發的動盪並未改變全球景氣展望的正面觀點，建議目前對於歐洲股市採減碼配置，對於新興市場股、債市採中立配置的策略。

摩根新興市場高收益債券基金產品經理黃奕栩則說，土耳其資產脆弱，易受外部利空因素而劇烈波動，這早已不是新鮮事，目前擔心的是，土耳其在面臨不利的融資環境中，官方無法採取有效的應對措施，阻止經濟成長因此受損，而投資人面對此的風險趨避意識將更嚴重，甚至擴及到對整體新興市場。

目前建議投資人，密切關注土耳其官方回應，包括貨幣政策的調整等，耐心等待逢低布局土耳其部位的時機。

摩根全方位新興市場基金產品經理張乃文表示，目前土耳其新任總統艾爾多安 (Tayyip Erdogan) 同樣的在土耳其內部大力推動基礎建設和相關政策改革，長線應有助於提振土耳其經濟表現。不過，短線新興市場投資波動度走高，建議現階段聚焦在基本面仍優標的，以區域布局來分散風險。

宏利環球土耳其基金海外顧問團隊 Fiera Capital 則建議，投資人可先觀察土耳其的動向，若賣壓和緩下來，或出現短期低接買盤，大盤則可望出現回穩的契機，投資單一土耳其股票基金部位偏高的投資人，可屆時再做轉往區域基金以調控風險。