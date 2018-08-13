緯軟上半年賺贏去年全年 看好十年內IT服務需求龐大

緯軟 (4953) 上半年獲利亮眼，賺贏去年全年成績，達 1.14 億元，年增 191.7%，EPS 2.39 元。緯軟執行長蕭清志表示，今年在中國及台灣兩地訂單狀況良好，業績快速成長，因此預計於下半年完成增資，用以購買台北辦公大樓，而中國部分也將於下半年再度投資 600 萬美元，用於人力招募上，盼加速業務成長動能，對於下半年展望則持續樂觀。蕭清志認為，在大數據、AI 等趨勢發展下，IT 產業十年內的需求將非常龐大，且需求缺口短時間難以補齊，在目前成長速度下，希望明年可以躋身中國前十大 IT 資訊服務商。



蕭清志也提到，今年上半年中國地區業績成長逾五成，台灣則有 25-30% 的成長，兩地的資訊需求持續暢旺，且前十大客戶營收占比達 45%，為上半年營運成長的主要動能，未來希望在單一客戶占比不超過 10% 的前提下，將前十大客戶佔比提升至 50%。



緯軟上半年營收 17.72 億元，年增 34%；營業淨利 1.09 億元，年增 125%；毛利 4.50 億元，年增 77%；稅後淨利 1.14 億元，年增 191.7%。7 月營收 3.38 億元，再創歷史新高，月增 2.3%，年增 54.7%；累計 1-7 月營收 21.10 億元，年增 36.9%。