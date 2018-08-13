SM、ABS利差佳 台苯、國喬上半年獲利豐收 EPS各達1.4元及1.96元

國際油價走高，SM(苯乙烯)、ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯)第二季報價高檔有撐，台苯 (1310)、國喬(1312) 單季每股盈餘分別為 0.65 元、0.88 元，上半年每股盈餘均突破 1 元，分別為 1.4 元、1.96 元。大陸針對美國、台灣、韓國等地進口 SM 課徵反傾銷稅，亞洲供應吃緊狀況，SM 報價由於 1300 美元上漲到 1400 美元，下游 ABS 新增產能有限下，加上丁二烯、AN(丙腈烯)以及 SM 原料報價均維持高檔，大陸平均開工率維持 9 成以上，ABS 報價雖有回檔，保持在 2 千美元左右。



SM 報價穩健，台苯第二季營收 40.71 億元，連續兩個季度守穩 40 億元，稅後淨利 3.43 億元，季減率 13%，年增率 2.39 倍，每股盈餘 0.65 元，合計上半稅後淨利 7.37 億元，年增率 36.9%，每股稅後盈餘 1.4 元。



國喬 SM、ABS 兩大主力產品利差佳，第二季營收 59.04 億元，單季稅後淨利 7.99 億元，季減 18.2%，年增率 2.95 倍，每股盈餘 0.88 元，合計上半稅後淨利 17.76 億元，年增率 81%，每股稅後盈餘 1.96 元。