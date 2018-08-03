台苯兩條SM產線傳停工 恐波及第三季營運表現

台苯 (1310) 林園廠昨 (2) 日年產能 20 多萬噸 SM(苯乙烯)產線因跳車而暫時停工，另一條年產能約 10 萬多噸的產線時值歲修，兩條合計 SM 年產能 34 萬噸產線全面停產，這恐影響到第三季財報表現。台苯去年兩條 SM 產線產量 35.7 萬噸，按計畫第二條 SM 生產線將於第三季歲修，全年產能約 36 萬噸，如今第一條 SM 產線因故停車，第二條產線也歲修，恐影響第三季 SM 銷售僅能以庫存支應。



大陸針對美國、台、韓國等進口 SM 課徵高額反傾銷稅，進口量減少，導致內銷價攀高，推升 SM 報價由第一季底、第二季初 1300 美元，緩步漲到第二季底 1480 美元，苯因供應增加，第二季報價維持在 840 美元，SM 價格有撐，台苯第二季營收 40.71 億元，與第一季持平，原料持穩，SM 價格攀升，法人推估，利差擴大到 200 美元。

