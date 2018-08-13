新鋼年底直供貨占比目標拚8成 下半年展望樂觀

新鋼 (2032) 第二季每股盈餘 0.07 元，累計上半年為 0.19 元，相較去年同期均由虧轉盈。董事長蔡錫奇今 (13) 日表示，透過銷售量提升、直接供貨占比提高及庫存控制，雖然鎳價近期回檔，第二季、上半年都還是獲利，也透露 7 月還是小賺一點，隨第四季進入旺季，下半年很樂觀，今年營運可望勝去年。主要從事二次加工的新鋼，主要業務是不銹鋼材料加工與銷售，就是表面處裡或大小裁切、分條、分捲，再運輸到客戶手中，銷售產品以不鏽鋼 304 系為主、占比 85%，其次 430 系占比 9%。



新鋼公布前 7 月合併營收 18.41 億元，年成長 20.32%，而上半年毛利率 5.73%，相較去年同期的 1.51% 顯著提升，稅後淨利 2428 萬元，EPS 為 0.19 元，其中，第二季毛利率為 6.11%，EPS 為 0.07 元，相較去年同期均由虧轉盈。



蔡錫奇表示，今年營收目標是 30 億元，公司維持庫存約 45 天庫存，每個月都會提列庫存損益，最近鎳價因 301 條款有點下來，出現漲多修正，公司能做的事情就是提高業績、控制庫存及調整產品組合，每個月都會依照庫存去評價。雖然 LME 鎳現貨價從 6 月高點後拉回，第二季有認損失但營運還是小賺，也透露，7 月還是獲利的。



總經理洪慶郎表示，透過出貨量的成長，壓低費用率，並持續優化產品組合，過去利潤較差的中盤出貨占比都控制在 25% 以下，上半年已經降低至 23%，也就是出貨直接客戶的占比提高到 77%，今年底持續提高占比至 8 成，將中盤比重進一步降至 20%，對獲利將有正面幫助，今年營運應該會比去年好。