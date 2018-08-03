台苯：跳車SM產線恢復生產 無生產、交貨問題 一切營運正常

台苯 (1310) 第一條年產能約 20 多萬噸 SM(苯乙烯)產線昨 (2) 日傳出因故跳車，加上第二條年產能 10 多萬噸產線時值年度歲修，台苯鄭重澄清，第一條 SM 生產線昨日下午 5 時異常跳車，經搶修後已恢復生產，第二條產線原定下週四 (9) 日完成歲修恢復生產，目前進度順利，將提前一天 (8 日) 復車生產，目前沒有生產、交貨問題，一切營運正常。台苯指出，「產線一跳車一檢修、SM 全面停產」為新聞解讀之謬誤，造成恐慌、股價波動的損失，請投資人保護中心留意求償對象，並非公司本身。



台苯說明會，高雄廠第二條 SM 生產線進行例行性停車歲修，原計畫下週四 (9 日) 恢復生產，如今進度順利，將提前一天於 (8 日) 恢復生產；至於第一條 SM 生產線昨日下午 5 時異常跳車，經搶修後已恢復生產，對計劃性產量影響甚微，不影響客戶的供貨。