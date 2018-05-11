費用增＋基期高 紅馬-KYQ1業績創上櫃新低 每股虧1.31元

在新業務開展費用增加下，紅馬 - KY(2928) 第一季營收 14.7 億元，較去年同期減少 14%，稅後虧損 6181 萬元，第一季每股稅後虧損 1.31 元，創上櫃新低。紅馬 - KY 表示，減少原因主要受到日本政府於去年下半年調降故鄉納稅回禮上限政策，致公司去年上半年基期較高；此外，由於紅馬各項新業務於今年第一季起展開，增加相關費用，導致費用較去年同期高所致。而隨著步入淡季，紅馬 4 月營收 3.2 億元，月減 20%，年減 23.44%；累計前 4 月營收 17.90 億元，年減 15.51%。紅馬 - KY 表示，主要在於公司第二季開始進入淡季，預期隨著政府群眾募資（GCF）業務 4 月份啟動，以及大型企業合作的展開，營收貢獻將隨推廣時程逐步發酵。



紅馬 - KY 表示，日本總務省於 4 月份已正式推動政府群眾募資計劃，提供稅務抵減優惠，4 月份已開始進行 6 件 GCF 專案，預計總募集規模可超過 3 億元日幣，預計收取總捐款金額的 10-20% 作為手續費收入，並可認列代自治體處理 GCF 回禮的相關營收與獲利。



紅馬 - KY 指出，今年將積極與大型會員制公司進行故鄉納稅及 GCF 業務合作，已於 4 月初日本大型信用卡公司 Saison Card 簽訂合作契約；並預計將於 5 月份與行動支付龍頭 LINE Pay 進行合作，在紅馬故鄉納稅官網上進行捐款，將可望有效提高公司故鄉納稅及 GCF 業務的線上推廣效益。



紅馬 - KY 也提到，目前正在與數家大型企業就故鄉納稅業務合作交涉中，公司並將全力發展區塊鏈線上捐款平台、大規模舉辦線下捐款說明會、以及爭取優良自治體簽約等策略，期在多元管道帶動下，推升營運成長。紅馬 - KY 進一步表示，關係企業 ZEN 平台專案進行順利，預計今年 7 月前可達到 70 億日幣的籌資目標，未來可望對公司的故鄉納稅捐款事業發展帶來可觀的正面效益。



展望 2018 年，紅馬 - KY 持審慎樂觀看法，預估在大型企業合作與新增 GCF 業務等方式積極推動下，對今年故鄉納稅捐款事業的成長深具信心；伴手禮業務今年將開始從 B2B 拓展至 B2C 市場，伴手禮業務的整體市占率可望持續提升；此外，紅馬旗下寓教娛樂事業體的兩大娛樂設施－Redhorse Osaka 摩天輪與 Orbi Osaka 體驗型娛樂設施，隨時序進入日本旅遊旺季，公司將舉辦各種活動，提高周邊地區民眾及觀光客入場消費意願，為公司營運再添成長動能。

