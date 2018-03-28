紅馬-KY去年Q4轉虧 全年EPS2.63元 故鄉納稅業績今年有望成長三成

紅馬 - KY(2928) 去年營收 63 億元，年增 10%，創歷史新高紀錄，排除匯率波動因素，以日幣計算，主要來自於故鄉納稅業務較 2016 年成長 32%；2017 年稅後淨利為 1.2 億元，年減逾 65%，EPS2.63 元。紅馬 - KY 解釋，排除匯率波動因素，主要原因來自於公司 2016 年併購 Orbi Osaka 的廉價購買利益新台幣 7800 萬元，若扣除該項一次性業外收入影響，紅馬 2017 年本業獲利仍較 2016 年成長 2%。



紅馬 - KY 董事會並通過，將配發 0.789 元現金股利，配發率為 30%。紅馬 - KY 表示，公司決定保留部份盈餘，在於因應公司今年資本支出增加，以積極發展 GCF 業務，推廣虛擬貨幣捐款業務，及拓展伴手禮 B2C 業務等。



紅馬 - KY 去年第四季由盈轉虧，導致全年獲利表現衰退，總經理川崎貴聖於今日法說會中表示，去年第四季在故鄉納稅業務競爭激烈，因此投入較多資金在於廣宣活動，造成費用增加，而今年將改變宣傳方式，將以舉行線下說明會、爭取企業合作等方式推廣，拓展線下及 GCF 市場，目前在 GCF 市佔率優於同業，預計在第二季可開始挹注營收，此外，已在第一季展開與會員制公司合作，也將於下半年開始反映在營收上。



紅馬 - KY 去年營收占比中，故鄉納稅占 49%、伴手禮占 46%、其他占 5%。



展望 2018 年，紅馬 - KY 持樂觀審慎態度，預期故鄉納稅捐款業務可望有超過三成以上的成長力道；伴手禮業務今年將從 B2B 拓展至 B2C 市場，加上已有多家伴手禮同業逐漸淡出市場，伴手禮業務的市占率可望持續提升；此外，旗下寓教娛樂事業體的兩大娛樂設施－Redhorse Osaka 摩天輪與 Orbi Osaka 體驗型娛樂設施，公司將透過舉辦各種活動的方式，引導周邊地區及觀光客重覆入場，創造品牌效益，帶動門票收入挹注。



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