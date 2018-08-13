承啟上季獲利高飛 EPS0.91元創17季新高 下半年可望更上層樓

承啟 (2425) 轉型中高階顯示卡業務效益持續發揮，第二季毛利率維持雙位數高檔水準，本業獲利加上匯兌收益貢獻，單季稅後一舉攻上 0.92 億元，較首季增加 19.5%，年增率高達 5.6 倍，再創 17 個季度新高紀錄，單季 EPS 達 0.91 元。累計該公司上半年稅後盈餘為 1.69 億元，較去年同 0.57 億元的虧損轉盈，EPS 達 1.65 元。



承啟主力產品線為顯示卡製造業務，其母公司為中國大陸顯卡龍頭七彩虹，今年供貨七彩虹比重超過四成，為其最大客戶。而中國大陸電競商機起飛，承啟今年與七彩虹搭配將其產品線由過去的低階顯卡轉換到中高階顯卡市場，並鎖定電競市場發展，獲致高效益。



第二季雖板卡產業因挖礦市場急凍而不如預期，但高達逾 9 成業務來自電競的承啟不受影響，首季本業獲利就以 0.96 億元創高，毛利率從 1-2% 的水準一舉跳升到近 13%，上季仍維持 10.25% 的高檔水準，單季營業利益為 0.68 億元，雖季減 29%，但年增達 4.9 倍。



在匯兌損益方面，首季因台幣升值而提列 0.24 億元匯損，第二季台幣回貶，不但全數回沖，整體上半年還呈現收益，帶動第二季獲利衝高，並勝首季，刷新 17 個季度新高紀錄。



展望下半年，因輝達 (nVIDIA) 新 GPU 將在第四季上市，有利電競換機潮展開，加上中國電競市場的龐大商機加持，法人看好承啟在七彩虹的扶植之下，今年轉機性強，下半年獲利可望更上層樓。該股週一 (13 日) 在大盤崩跌逾兩百點之際逆勢收紅，來到 35.05 元價位。