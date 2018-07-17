創意、大成鋼、GIS、VHQ、承啟

創意 (3443)：受惠於多媒體、虛擬貨幣、網通與超級電腦等趨勢，NRE(委託設計) 今年營收成長上看 5 成，下半年營收比上半年出色，投信及自營商聯手加碼，股價逆勢大漲，放量突破半年線及 300 元關卡之上，一度衝高達 312.5 元，維持高檔震盪。

大成鋼 (2027)：第一季獲利大躍進，EPS 達 1.38 元，已超越去年全年的 1.15 元，第二季獲利續強，計畫辦理現金增資，前往美國籌設鋁廠，以直接掌握貨源。股價已站上所有均線之上，向上挑戰 40 元關卡反壓，前波高點在 41.45 元。



GIS-KY(6456)：觸控大廠業成，除蘋果 iPhone 新機訂單之際，傳再接獲三星新旗艦機首度導入、業界最先進的「超音波屏下指紋辨識」模組逾 8 成訂單，最快下季開始出貨，挾蘋果與非蘋龍頭訂單挹注，業績大進補，挑戰 200 元關卡。



VHQ-KY(4803)：影視特效製作商 VHQ，擬將中國業務分拆在香港主板上市，以因應籌資需求，預計明年下半年相關工作將準備就緒。股價開高走高，沿 5 日均線攀升，半年線及季線反壓分別在上檔 179.8 及 187 元間。



承啟 (2425)：轉型跨入電競中高階顯卡市場，在母公司中國板卡龍頭七彩虹扶植下，首季獲利大成長，EPS 達 0.76 元，上半年 EPS 估逾 1.4 元，下半年進入旺季，獲利有望持續攀升。股價緩步趨堅，挑戰前波高點 35-36 元反壓。

