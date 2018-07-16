轉型電競顯卡奏功 法人估承啟上季獲利持穩首季 年增近五倍

板卡廠承啟 (2425) 今年轉型發展電競中高階顯卡市場，在母公司中國板卡龍頭七彩虹扶植下，獲利大幅成長，法人預估，上季 EPS 可望持穩在首季逾 0.7 元的規模，較去年同期大幅成長近五倍，下半年進入旺季，營收獲利皆將持續攀升。承啟去年仍以低階顯卡產品為主力，利潤率不佳，加上匯損近 8800 萬元，導致全年每股虧損 0.52 元。不過，今年積極切入電競市場，轉以中高階顯卡為主力產品線，追求獲利，毛利率大幅提升，雖營收規模下滑，但獲利逆勢大增，首季即繳出 EPS0.74 元的佳績。



儘管第二季挖礦市場降溫，顯卡市場價格鬆動，但超過九成業務來自電競市場的承啟所受影響不大，第二季營收以 9.7 億元，較上季增加 1.8%，法人預估，其單季毛利率仍將維持逾 10% 的水準，使其整體稅後盈餘與 EPS 均持穩在首季的水準，上半年 EPS 估逾 1.4 元。



進入下半年，因傳統旺季來臨，加上中國電競市場方興未艾，有利於七彩虹的發展，同時輝達 (nVIDIA) 新電競 GPU 可望推出，增添換機動能，為承啟業績成長的有利因素。不過，法人也指出，挖礦市場放緩對顯卡價格的影響性以及輝達新晶片推出時程均需持續觀察。