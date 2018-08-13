資訊服務需求推升 緯軟下半年展望佳 研發MES搶攻智造商機

IT 服務業者緯創軟體 (4953-TW) 今年以來營收獲利表現亮眼，執行長蕭清志指出，隨深耕大客戶的策略奏效，客戶信心跟黏著度逐漸提升，加上互聯網、金融、通訊等應用帶動軟體服務需求增加，下半年展望比上半年樂觀。此外，看準工業 4.0 趨勢，緯軟也與客戶公同研發 MES 製造執行系統，搶攻智造商機。

蕭清志表示，對資訊服務的產業前景相當看好，尤其大數據、AI、金融科技、物聯網等新興領域的需求持續暢旺，加上持續提升大客戶的比重，可望推升營收獲利表現持續成長。

此外，因應工業 4.0 來臨，緯軟也搶進智能製造市場，研發 MES 製造執行系統，不過公司表示，由於各產業製程不同，加上 MES 需配合硬體，技術門檻較高，目前僅與長期合作的客戶共同開發。

緯創 7 月合併營收來到 3.28 億元，月增 2.3%、年增 54.7％，為連續 5 個月創下單月新高；累計 1-7 月營收 21.1 億元，年增 36.9%，其中以互聯網應用的營收占比較高，地區則以中國大陸市場為大宗站 5 成，其次為日本、台灣各佔 2 成，美國則約 5%。

另外，為了配合公司發展、購置辦公大樓及充實營運資金，緯軟經董事會決議辦理現金增資計畫，發行 1200 萬新股，實際發行價格將於取得主管機關核准函後再行提報董事會決議，其中保留增資發行新股的 15% 由員工承購。