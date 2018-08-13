【華冠投顧】盤後分析



《系統性風險來臨 降低持股》

上周從技術面和利多不漲的跡象已研判大盤為弱勢盤，故提醒投資朋友務必要降低持股。今天全球股市在土耳其恐爆出金融危機下全面大跌，台股不僅上市指數重挫 2.14%，上櫃指數更暴跌 3.93%，目前已雙雙失守年線。

技術面上，KD 在上周挑戰黃金交叉失敗後今天續弱、MACD 柱狀體上週五由紅翻綠後今天空方力道再增強。此外連續 6 個交易日在 8/2 長黑 K 棒高低點間震盪的慣性，也在早盤跌破 10919 點後由空方宣告勝出。

土耳其僅為全球第 18 大經濟體，不過主要債權銀行來自西班牙、義大利和法國，其中全球第 8 大經濟體的義大利，十年期公債殖利率近 3 個月以來已飆漲 5 成，故市場擔憂的是土耳其拖累其他歐元區成員以及推升其它新興市場貨幣的貶勢。以台灣為例，今天新台幣貶破 30.8 元改寫波段新低，雖然新台幣在這波美元走強的影響下相對抗貶，但走貶趨勢明確也引發外資今年在現貨上大舉賣超。

這次台股失守年線和前幾次的情況大不相同，原因在於年線扣抵值在相對高的位置，若台股續弱則年線將轉為下彎，代表長多格局將轉為長空格局。當然此一現象尚未發生，但是現階段必須要提高警覺，故我維持上週給投資股友的建議，也就是現階段務必要降低持股，保留現金以靜制動。

劉彥良

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅參考，投資時應審慎評估

