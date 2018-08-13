微星H1 EPS4.56元超預期 H2電競旺季+換機潮 今年獲利挑戰一個股本

微星 (2377) 在傳統淡季以及挖礦市場急凍的雙重夾擊之下，半年報脫穎而出，稅後盈餘 38.56 億元，同比跳升 90%，EPS 達 4.56 元，其中，第二季稅後 17.5 億元，雖季減 17%，但同比大增 1.66 倍，EPS 守穩 2 元大關，達 2.07 元，優於市場預期。該公司第二季營收為 282.96 億元，季減 10.96%，年增率 21.7%，毛利率達 15.32%，大幅優於同期的 12.93%，並持穩在首季的 15.44%，營益率雖因營收淡季而以 6.99%，低於首季的 8.16%，但遠優於同期的 3.4%，營業利益達 19.77 億元，季減 23.8%，但年增 1.5 倍。



據了解，微星主攻電競市場，並站穩競爭利基，雖對區塊鏈與挖礦市場的研究頗深，但今年介入程度相當節制，因此第二季受到挖礦市場急凍的衝擊不高，而顯卡市場庫存雖升高，但一方面控管得宜，另一方面輝達 (nVIDIA) 新 GPU 即將發表，新舊產品仍存有一定價差，因此並不急於低價出清舊機種庫存，在電競市場方興未艾之下，成為穩定業績主力。



隨著第三季傳統旺季來臨，加上 AMD 與英特爾均相繼推出新處理器，以搶攻電競市場商機，加上第四季輝達新 GPU 可望上市，陸續啟動電競硬體換機潮，使得下半年微星板卡與電競筆電的貢獻度加大，業績成長展望審慎樂觀，今年獲利有機會提前挑戰一個股本。



而甫公告的 7 月業績，該公司自結為 92.34 億元，較上月增加 8.26%，年減 1.49%，表現穩健，累計前 7 月合併營收為 693.13 億元，年增率達 21.22%，本季業績逐月走揚的機會大。