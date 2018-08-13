豐興本週盤價全面開平 今年獲利有望再創五年新高

中部鋼筋大廠豐興鋼鐵 (2015) 今(13)日開出本週盤價，由於國際廢鋼等原物價格變動不大，本週廢鋼報價維持平盤，鋼筋報價也同樣以平盤開出，已連五週開出平盤。豐興一直是鋼鐵股的獲利資優生，去年在國際鋼鐵景氣好轉帶動下，EPS 更以 4.69 元創下五年新高，今年營運維持高峰，上半年合併營收 149.69 億元，毛利率 13.2%，稅後淨利 13.69 億元，年增率約 5.6%，EPS 2.35 元，儘管近期市場較觀望，隨夏季限電結束、鋼筋新廠全產能開出後，下半年獲利結構可望改善，全年獲利有機會超越去年高峰。



豐興今日開出本週鋼筋盤價，由於國際廢鋼及鐵礦砂等價格變化不大，決定鋼筋、廢鋼及型鋼產品全部維持平盤，其中，鋼筋已經連五週開出平盤。不過，目前鋼筋價格處於五年新高，下游觀望氣氛很濃，買氣仍未轉強。



美國大船廢鋼本週無報價，日本 2H 廢鋼本週持平為 350 美元 / 噸，美國貨櫃廢鋼本週報價由 325~330 美元 / 噸小跌至 323~328 美元 / 噸；澳洲鐵礦砂由 67.45 美元 / 噸上漲至 68.75 美元 / 噸。