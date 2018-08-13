同開Q2獲利較上季大增302% 每股稅後盈餘0.31元

機電工程與環保污泥處理大廠同開科技 (3018) 公布第二季合併營收為 4.65 億元，季增 81.27%，稅後淨利 0.22 億元，季增 302%，每股稅後盈餘 0.31 元；受惠近年多角化企業經營策略奏效，累計上半年合併營收為 7.22 億元，稅後淨利 0.28 億元，年增 242%，每股稅後盈餘 0.39 元。同開指出，第二季新事業體包括環保及新科技事業等合計之營收比重已由去年同期的 7.9% 提升至 30.7% 水準，其中來自環保事業營收貢獻較去年同期明顯成長 2 倍。



受惠於近年廢棄物處理需求長期保持需求大於供給趨勢帶動，同開環保污泥處理桃園觀音廠第二季污泥回收處理量攀升至 8521 噸，帶動同開第二季營收及獲利表現齊翻揚。



同開在機電工程案源結構優化以及廢棄物處理量持續滿載所帶來的規模經濟效益，使得第二季毛利率 12.79%，營業利益率達 4.37% 水準，分別較去年同期增加 3.86、2.53 個百分點。



同開自結 7 月合併營收為 1.24 億元，較去年同期成長 14.62%，7 月除得益於同開環保廢棄物處理持續滿載外，子公司鐿宸科技工業網通相關產品市占率與良好銷售增加，亦為成長關鍵之一；累計前 7 月合併營收為新台幣 8.5 億元。



展望 2018 年下半年，同開隨著旗下新事業體逐步邁入成長軌道，加上下半年為傳統工程施作旺季加持，可望挹注整體營收及獲利優於上半年之成長表現。