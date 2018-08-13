亞洲人口老化 推升3大金融投資商品需求

根據聯合國預估，全球人口將從 2015 年的 73 億，在 2050 年成長至 97 億，其中超過 60 歲的人口將從 9 億成長至 21 億，若以人數來看，全球高齡人口中，以亞洲人居多，占比高達 62.3%。星展銀表示，高齡人口的增加，也帶動財富管理、保險服務以及穩健收益和股息需求的提升。

星展集團投資長辦公室指出，人口結構將成為未來數十年影響社會福利需求的主要因素。根據星展集團預估，2050 年全球超過 60 歲的高齡人口將達 21.5%，預期中國將有接近 25% 的人口超過 60 歲，歐洲為 34%，日本為 42.5%，屆時全球平均年齡將從 29.6 歲提升至 36.1 歲。



而隨著全球平均年齡增加，估計財富管理和保險服務的需求將提升。根據星展觀察，亞洲國家壽險滲透率仍然偏低，新興亞洲地區壽險費用佔 GDP 比只有 2.3%，低於 G7 國家的 4.3%，因此，星展集團也相對看好亞洲保險業發展。



此外，人口老化也將提升穩健收益和股息的需求。星展銀表示，投資人若希望能夠在退休後維持原本的生活水準，將尋找收入穩定且期間較長的資產，長期而言，收益率較高的股票通常波動度較低。

星展銀指出，亞洲存在許多高息投資標的，在人口老化的環境下具投資吸引力，著重於成長型風格的投資人，可能會忽略股息收入，但股息收入其實為相當重要的來源，歷史數據顯示，亞太 (不含日本) 股市的總報酬中，有超過一半的來源是股息收入。