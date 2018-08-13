金管會防保險業炒股 擬祭出南山條款 南山人壽3點聲明喊冤

南山人壽葉姓台股操盤經理人，上月被爆出在 LINE 上推薦個股，為避免經理人炒股案重演，金管會要求壽險及產險二大公會參考投信業自律規範，研議對保險資金投資管理人員比照投信事業經理守則，強化對股票交易的利益衝突機制，被外界稱為「南山條款」，對此，南山人壽今 (13) 日發出三點聲明表示，該公司早已落實投資內控作業管理，澄清並非外界所稱「南山條款」。

南山人壽日前爆發經理人炒股案，引起金管會高度重視，為避免經理人炒股的情事再度發生，金管會要求保險業強化資產管理自律規範，由於涉及投資人員及其配偶要出具同意書，讓各保險公司有權向相關單位查詢其投資帳戶、有價證券部位等，因此保險局要求二大公會要研議可行性，預計 9 月確定方案。而金管會擬祭出此措施，被外界稱為「南山條款」。

對此，南山人壽今天表示，自潤成公司於 2011 年 8 月接手南山股權以來，南山除了要求投資相關作業必須符合法令規定以外，並以最嚴格之標準執行投資管理，落實內部控制作業制度。

南山人壽強調，為避免投資相關人員從事股權交易，產生利益衝突，南山早自 2011 年 9 月 19 日即已訂定管理辦法，嚴格要求以下事項：

(一) 投資人員不得以本人或配偶、未成年子女及第三人之名義買賣股票；若需交易者，應經事前取得董事長及總經理之核准。若有交易之情形，應每季主動申報。

(二) 另南山除了定期於每年自我檢視執行規範之情形外，更於 2016 年依據主管機關函令而修改內規，要求投資相關人員應授權南山可查詢其個人開戶及交易資料。

(三) 此外，南山亦嚴格禁止投資人員藉工作之便，對外洩漏本公司之投資資訊、為個人或第三人利益輸送；如有違反規定的情形，將予以嚴懲，絕不寬貸。

南山人壽表示，南山實施的內規規定，與主管機關目前研議修正的政策一致。主管機關預計強化的內容，是請保險同業公會針對整體保險業對股票交易的利益衝突管理機制，研議修正自律規範。此為主管機關整體性政策，並非外界所稱「南山條款」。