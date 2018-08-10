暑期旺季業績熱 全家、統一超7月營收雙創歷史新高

隨步入暑期旺季，超商雙雄全家 (5903) 及統一超(2912)7 月營收雙創歷史新高。其中，全家 7 月營收達 63.7 億元，年增 11.69%；累計 1-7 月營收 408.59 億元，年增 10.74%。統一超 7 月營收則為 210.76 億元，年增 11.85%；累計 1-7 月營收為 1,412.53 億元，年增 11.21%。全家表示，在節日活動商機發酵、消暑型新品陸續登場，及夏季大規模促銷活動下，一般商品較去年成長 7%，鮮食成長 5%；統一超則提到，除 7-ELEVEN 本業部分表現亮眼外，海外事業的菲律賓 7-ELEVEN 持續展店，7 月底店數達 2,404 店，較去年同期增加 292 店，加上鮮食、現煮咖啡「City Blends」結構成長，帶動整體業績較去年同期增加超過 15%。



全家指出，延續入夏以來的酷暑效應，鮮食仍以麵包、沙拉、三明治、飯糰壽司等輕食型產品表現最為亮眼，其中三明治成長一成，陸續推出新品的沙拉品群，更成長了三成以上，便當業績則較去年成長近一成。此外，七月恰逢世足商機後中元檔期接續發威，餅乾零食蜜餞等產品上，衝出 2-4 成的銷售佳績，且今年中秋預購帶動營收效益也提前發酵，在 7 月也有三成成長。



統一超同樣受惠高溫商機，並指出，CITY CAFE 掌握高溫飲品需求，推出歐美流行的「西西里風檸檬咖啡」，主打每杯都喝得到整顆檸檬的全新風味，上市 2 週銷量就衝破百萬杯，帶動業績成長超過 10%；而針對暑假推出「FUN 暑假零食推薦」共超過 20 款品項優惠，則帶動休閒零食業績成長 10% 以上。



展望八月營運，全家提到，為搶攻旺季高溫商機，將持續推出多款鮮食新品、進口冰品、並加碼飲料冰品的促銷力道加以應戰；統一超則看好，中元節、暑假出遊及七夕情人節等商機持續發酵，再推出多樣生活提案檔期活動與新品，滿足消費者需求。