日勝生轉型控股 Q2單季EPS大賺1.1元

日勝生 (2547) 因「美河市」仲裁案賠償和「幸福站」結構補強衝擊獲利，連續虧損 4 年，去年每股虧損 0.85 元。但隨著「幸福站」持續交屋，去年第 4 季和今年第 1 季已轉盈，今年首季單季 EPS 0.21 元。6 月開始認列新北市板橋浮洲的合宜宅「幸福站」A6 區，拉升 6、7 月營收大爆發，也大幅推升 Q2 獲利大躍進，Q2 財報公布單季獲利大幅飆升，單季 EPS 大舉跳升到 1.1 元，較去年大幅改善，上半年 EPS 已高達 1.3 元。由於 Q3 認列入帳金額將更高於 Q2，加上日勝生已轉型成控股公司，旗下間接持股 45.23% 的京站 (2942)、直接 100% 持股的泰誠營造及 100% 持股的日鼎水務企業，每年都能貢獻穩定的收益，且持有 99.99% 的日勝生加賀屋國際溫泉飯店，今年第 1 季也已轉虧為盈，法人估在美河市 2 樓以上可望 Q3 底之前全數認列，加上轉投資穩定貢獻獲利挹注之下，日勝生今年 EPS 可望挑戰 2.5 元，同時第 2 季每股淨值也可望恢復到票面之上。



日勝生已完全轉型成控股公司，旗下公司布局橫跨營建、飯店、商場、環保等都已進入收割階段，在營運脫離谷底且獲利逐季往上噴發之下，相對目前股價僅約 14 元，已明顯低估，半年報公布再配合政策面作多，短線將有利日勝生股價往去年高點 15.45 元挺進。