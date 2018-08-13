立凱-KY上半年每股虧損2.32元 進軍家用儲能市場

立凱 - KY(5227) 公布上半年營收 1.31 億元，年減 65%，上半年稅後淨損 4.89 億元，其中約 3 億元屬資產評價所列的減損損失，並不會實際產生現金流出，每股虧損 2.32 元。立凱 - KY 指出，2016 年起中國對於電動車的補貼政策趨向嚴謹並加重防弊，整體產業成長動能受阻，立凱 - KY 亦採取穩健銷售策略，並調整款到發貨政策以控制營運風險，導致 2017 到 2018 年營業額持續受到巨幅影響，上半年營收 1.31 億元，年減 65%，稼動率不足導致負毛利及新適用 IFRS 9 增加金融資產減損約 0.7 億元，上半年營業損失 2.67 億元。



此外，立凱 - KY 策略投資的五龍電動車業績同步受補貼政策影響，致使其可轉債的公允價值持續下跌，因此 2018 年第二季提列業外損失約 2.22 億元，合計上半年稅後淨損 4.89 億元，惟其中約 3 億元係屬資產評價所列之減損損失，並不會實際產生現金流出。



立凱 - KY 年第二季現金流出總計約 0.61 億元，其中營業活動現金流出約 0.45 億元，較 2018 年第一季營業活動現金流出約 1.38 億元已減少 0.93 億元，營運面持續改善中，第二季負債比亦維持在總資產之 10% 以下，截至目前該公司帳上現金加計應收票據約當 1.87 億元，應足以維持其正常之營運，並持續提升研發能力與資源。



立凱 - KY 表示，由於過去 99% 營收仰賴中國大陸市場的貢獻，隨著政府補貼政策即將完全退坡之衝擊，立凱 - KY 早已積極轉進開拓海外市場，正極材料出口轉向歐美日韓市場之策略，歷經多年來的努力已逐步發酵，日前已與日本某大型一線電子元件及消費品大廠合作，進軍全球家用儲能市場，2019 年起未來 5 年內預估下單數量可望達 7000 噸以上，立凱 - KY 初次跨足國際儲能市場，即能與日本一線大廠合作，極具關鍵戰略高度價值，為未來拓展其他海外儲能客戶奠定了關鍵的基礎。



根據工研院 2018 年的報告，鋰電池可望成為儲能市場應用規模與占有率最大、技術發展相對成熟、電池品質穩定性高的技術主流。研究機構報告指出，到 2022 年全球住宅電池儲能市場規模將達到 36 億美元。立凱 - KY 因應海外市場認證需求，預計下半年將持續投入資本支出用以推出循環壽命更長的新產品，應用面將從儲能市場逐步擴展到車用電池等利基市場。