日勝生旗下日鼎水務75.1億元聯貸案完成簽約

日勝生 (2547-TW) 集團旗下日鼎水務公司今 (11) 日完成 75.1 億元聯貸案簽約，資金將主要提供「桃園地區污水下水道系統建設 BOT 計畫」運用，統合籌組行為兆豐銀行，共 12 家銀行參貸。

日勝生指出，此聯貸案原有認貸金額高達 104.5 億元，銀行團超額認貸高達 39%，最終以 75.1 億元完成簽約。。

「桃園地區污水下水道系統建設 BOT 計畫」為全台最大公共污水處理系統 BOT 案，日勝生集團表示，桃園污水處理 BOT 案第一期用戶接管 3 萬 406 戶，順利達成契約里程碑 2 萬 9655 戶目標

日勝生集團此一日鼎水務公司聯合授信案由兆豐銀行統籌籌組，兆豐銀行及合作金庫為主辦銀行，另外，星展銀行、台灣企銀及全國農業金庫為協辦銀行；台新銀行、安泰銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、台中商銀及板信商銀為參貸銀行，共 12 家銀行共同參貸；日勝生集團董事長林榮顯親自與兆豐銀行、合作金庫等銀行代表，共同完成聯合授信簽約。

日勝生集團以進行桃園地區污水下水道 BOT 案興建與營運，該案特許年限共計 35 年，第一期用戶接管 3 萬 406 戶接管已達標，去年底每月的污水處理量已達 61.5 萬噸，逐步增加成為日勝生集團固定收益來源。