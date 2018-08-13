〈土耳其貨幣危機〉土耳其里拉只是首張被推倒的骨牌？你需要知道這三件事

土耳其里拉近期戲劇性暴貶，引發全球市場的擔憂，除了擔憂可能波歐洲及全球各銀行，更擔心的是後續是否引發骨牌效應。

里拉兌美元才在 8 月初跌破 5，創下歷史新低，隨後加速跌勢，近一周來貶幅高達 42%，創下單周最大跌幅；連續兩個交易日貶破 7，周一一度貶至 7.2149，再創歷史新低，累計今年以來貶幅重達 91%。

土耳其里拉日 K 線圖。

對於里拉的加速崩盤，財經網站《MarketWatch》撰文指出，投資人需要知道以下三件事及其對市場的潛在影響。

新興市場貨幣的骨牌效應

分析師長期以來一直猜測土耳其和阿根廷將是新興市場首張倒下的骨牌。今年四月以來在美元持續上漲的趨勢下，以本幣來償還美元債務的新興市場國家，加重了償債的壓力。

根據國際金融協會的數據，土耳其的年度外部融資需求，包括其經常帳戶赤字和到期債務約 2180 億美元，並可能擴增至 2400 億美元，約佔該國 GDP 的 28％。根據 Eurizon SLJ 資產管理公司的數據，超過一半的債務以美元計價。

土耳其 (TR) 的債務超過一半以美元計價。(來源：MarketWatch)

據英國《金融時報》報導，歐洲央行也愈來愈關注土耳其金融部門的狀況和潛在的問題，此報導引發投資人的拋售，歐洲 SXXP 和英國股市下跌，均反映了投資人的擔憂。

土耳其經濟和政治隱憂

除了新興市場的動盪可能會蔓延到整個歐洲市場之外，里拉的貶值也加劇了土耳其國內的問題，例如高通膨，土耳其消費者物價指數 (CPI) 長久以來都處於兩位數的水平，7 月的 CPI 為 15.8%，較 6 月的 15.4% 略有上升。

儘管土耳其央行今年已經多次進場干預以避免里拉下跌，並意圖穩定通貨膨脹，但收效甚微。而土耳其總統埃爾多安 (Recep Tayyip Erdogan)6 月連任後，一直強烈批評央行的行動和更高的利率。

尤其在埃爾多安在連任後，權力擴大，最近幾周甚至在未獲國會批准的情況下任命部長，來擴增自己的權力。而在央行在 7 月下旬的決策會議上未提高利率後，使得投資人更加擔憂央行行使權力的獨立性減弱。

對土耳其來說，歐元兌美元匯率也至關重要，因為土耳其與歐盟的貿易以及土耳其的進口，都是以美元計價。也就是說，歐元若走弱，則土耳其的出口就會減少，進口也會更加昂貴，而今年以來，歐元兌美元已下跌 3.6%。

土耳其的外交紛擾

更糟的是，土耳其與美國之間的外交和貿易爭端，在美國福音派牧師 Andrew Brunson 被拘留的背景下進一步惡化，在土方不願釋放下，周五川普發布推特，有意將將目前的鋁和鋼鐵關稅提高一倍，衝擊土耳其里拉重貶。

此外，土耳其與住有數百萬土耳其移民的德國關係過去一年中也在惡化，分析師指出，北約盟國間的這種內訌很不尋常。