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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/08/10  107/08/09  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.53240   10.53140   0.00100    0.00950
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.01280   10.05190  -0.03910   -0.38898
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.01270   10.05180  -0.03910   -0.38899
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.96630   10.00430  -0.03800   -0.37984
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.96610   10.00410  -0.03800   -0.37984
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.30150    9.33430  -0.03280   -0.35139
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.56680    9.59830  -0.03150   -0.32818
中國信託台灣活力基金                                               15.26000   15.47000  -0.21000   -1.35747
中國信託台灣優勢基金                                               17.97000   18.20000  -0.23000   -1.26374
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.85610    9.85130   0.00480    0.04872
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.26150    9.25700   0.00450    0.04861
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.26430   10.26000   0.00430    0.04191
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.61210    9.60800   0.00410    0.04267
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.56000   10.52080   0.03920    0.37260
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.21890    9.18480   0.03410    0.37127
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.09560   11.03830   0.05730    0.51910
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                              10.01520    9.96350   0.05170    0.51889
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.03000   10.97000   0.06000    0.54695
中國信託智能運動基金-美元                                          10.79000   10.74000   0.05000    0.46555
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98410   10.98400   0.00010    0.00091
中國信託精穩基金                                                   18.58000   18.58190  -0.00190   -0.01023
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.50000   11.47000   0.03000    0.26155
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.73000   11.71000   0.02000    0.17079
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.41000   11.39000   0.02000    0.17559
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元大2001基金                                                       65.28000   65.93000  -0.65000   -0.98589
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.15110   39.02840   0.12270    0.31439
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       18.43000   17.96000   0.47000    2.61693
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.39040   11.38950   0.00090    0.00790
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.48200   10.51050  -0.02850   -0.27116
元大上證50基金                                                     28.43000   28.49000  -0.06000   -0.21060
元大大中華TMT基金-人民幣                                           12.06000   11.64000   0.42000    3.60825
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.72000   10.38000   0.34000    3.27553
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.76000   13.65000   0.11000    0.80586
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.94600   12.88800   0.05800    0.45003
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.35600   17.27200   0.08400    0.48634
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.73300   10.49900   0.23400    2.22878
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.30200   10.10500   0.19700    1.94953
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.05000    2.99000   0.06000    2.00669
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.59000   13.39000   0.20000    1.49365
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.27480   46.28780  -0.01300   -0.02809
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.50110   10.48840   0.01270    0.12109
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.72420    9.72650  -0.00230   -0.02365
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.64120    9.65660  -0.01540   -0.15948
元大巴西指數基金                                                    5.71700    5.77700  -0.06000   -1.03860
元大巴菲特基金                                                     29.44000   29.85000  -0.41000   -1.37353
元大日經225基金                                                    28.05000   28.43000  -0.38000   -1.33662
元大台商收成基金                                                   24.95000   25.01000  -0.06000   -0.23990
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.07000   12.01000   0.06000    0.49958
元大台灣50單日正向2倍基金                                          40.18000   40.58000  -0.40000   -0.98571
元大台灣中型100基金                                                34.35000   34.56000  -0.21000   -0.60764
元大台灣加權股價指數基金                                           25.94900   26.03200  -0.08300   -0.31884
元大台灣卓越50基金                                                 85.78000   86.04000  -0.26000   -0.30219
元大台灣金融基金                                                   18.24000   18.09000   0.15000    0.82919
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.45000   32.48000  -0.03000   -0.09236
元大台灣高股息基金                                                 27.66000   27.61000   0.05000    0.18109
元大台灣電子科技基金                                               37.46000   37.72000  -0.26000   -0.68929
元大全球ETF成長組合基金                                            10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.84000   14.85000  -0.01000   -0.06734
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.61000   13.57000   0.04000    0.29477
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.39000   13.32000   0.07000    0.52553
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.63500   12.60800   0.02700    0.21415
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   9.00000    8.93000   0.07000    0.78387
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.86000    6.81000   0.05000    0.73421
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.49000    8.45000   0.04000    0.47337
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.65000    6.62000   0.03000    0.45317
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.69200    9.74700  -0.05500   -0.56428
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.54000    9.60000  -0.06000   -0.62500
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.76000   13.74000   0.02000    0.14556
元大全球農業商機基金                                               17.62000   17.59000   0.03000    0.17055
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    8.79600    8.86600  -0.07000   -0.78953
元大印度指數基金                                                   10.39300   10.42700  -0.03400   -0.32608
元大印度基金                                                       13.10000   13.15000  -0.05000   -0.38023
元大多多基金                                                       19.96000   20.25000  -0.29000   -1.43210
元大多福基金                                                       57.33000   58.09000  -0.76000   -1.30831
元大亞太成長基金                                                    9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.57180    8.59170  -0.01990   -0.23162
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.05860    7.09500  -0.03640   -0.51304
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.70100    9.80000  -0.09900   -1.01020
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.84000    9.94000  -0.10000   -1.00604
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.10500   10.12300  -0.01800   -0.17781
元大卓越基金                                                       50.30000   51.01000  -0.71000   -1.39188
元大店頭基金                                                        9.43000    9.54000  -0.11000   -1.15304
元大泛歐成長基金                                                    9.54000    9.60000  -0.06000   -0.62500
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.25860   10.25800   0.00060    0.00585
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.55460    9.52860   0.02600    0.27286
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.53590   31.46060   0.07530    0.23935
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   37.87520   37.55080   0.32440    0.86390
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.17590   19.30190  -0.12600   -0.65279
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.94170   18.68610   0.25560    1.36786
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.51190   38.35200   0.15990    0.41693
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                           20.08140   20.04010   0.04130    0.20609
元大高科技基金                                                     20.64000   20.93000  -0.29000   -1.38557
元大得利貨幣市場基金                                               16.25070   16.25050   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.97980   11.97970   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     13.89000   13.98000  -0.09000   -0.64378
元大華夏中小基金                                                    7.57000    7.39000   0.18000    2.43572
元大新中國基金-人民幣                                               9.99000    9.62000   0.37000    3.84615
元大新中國基金-美元                                                 9.41300    9.08700   0.32600    3.58754
元大新中國基金-新台幣                                               9.31000    8.98000   0.33000    3.67483
元大新主流基金                                                     27.79000   28.17000  -0.38000   -1.34895
元大新東協平衡基金-美元                                             9.52900    9.53700  -0.00800   -0.08388
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.48460   10.49410  -0.00950   -0.09053
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.76140    9.80400  -0.04260   -0.43452
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.40910   10.40310   0.00600    0.05768
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.06460    9.10430  -0.03970   -0.43606
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.83800    9.82970   0.00830    0.08444
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.43940    9.46140  -0.02200   -0.23252
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.92030    9.90870   0.01160    0.11707
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.52230    9.54010  -0.01780   -0.18658
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.58540    9.57760   0.00780    0.08144
元大新興亞洲基金                                                   11.67000   11.64000   0.03000    0.25773
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.11990    9.15520  -0.03530   -0.38557
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.89320    8.92760  -0.03440   -0.38532
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.30710    9.34010  -0.03300   -0.35332
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.07520    9.10740  -0.03220   -0.35356
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.09870   15.09860   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                       40.57000   41.17000  -0.60000   -1.45737
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
元大實質多重資產基金-美元                                           9.00500    9.04000  -0.03500   -0.38717
元大實質多重資產基金-新台幣                                         9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.59000   15.59000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日正向2倍基金                                         13.86000   13.80000   0.06000    0.43478
元大摩臺基金                                                       39.79000   39.87000  -0.08000   -0.20065
元大標普500基金                                                    26.31000   26.29000   0.02000    0.07607
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.99000   12.97000   0.02000    0.15420
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.84000   34.86000  -0.02000   -0.05737
元大標智滬深300基金                                                17.41000   16.39000   1.02000    6.22331
元大歐洲50基金                                                     25.11000   25.11000   0.00000    0.00000
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.53630    9.64880  -0.11250   -1.16595
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.17650   10.17610   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                       57.53000   58.30000  -0.77000   -1.32075
元大韓國KOSPI200基金                                               22.01000   22.43000  -0.42000   -1.87249
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.72000   15.78000  -0.06000   -0.38023
日盛上選基金                                                       36.12000   36.29000  -0.17000   -0.46845
日盛小而美基金                                                     19.20000   19.23000  -0.03000   -0.15601
日盛中國內需動力基金                                                9.94000    9.74000   0.20000    2.05339
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.96000   10.67000   0.29000    2.71790
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.51000   10.23000   0.28000    2.73705
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.78000   10.49000   0.29000    2.76454
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
日盛日盛基金                                                       14.30000   14.36000  -0.06000   -0.41783
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.77000   10.81000  -0.04000   -0.37003
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.12950   10.12720   0.00230    0.02271
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.54550    9.54340   0.00210    0.02200
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.94030    9.93770   0.00260    0.02616
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.36950    9.36710   0.00240    0.02562
日盛亞洲機會基金                                                    7.22000    7.17000   0.05000    0.69735
日盛首選基金                                                       17.99000   18.09000  -0.10000   -0.55279
日盛高科技基金                                                     19.57000   19.67000  -0.10000   -0.50839
日盛貨幣市場基金                                                   14.76670   14.76650   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     41.81000   41.98000  -0.17000   -0.40495
日盛精選五虎基金                                                   38.81000   39.03000  -0.22000   -0.56367
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48190   13.48170   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 33.42000   34.04000  -0.62000   -1.82139
台新MSCI中國基金                                                   20.94000   20.73000   0.21000    1.01302
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.60000   17.45000   0.15000    0.85960
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        23.10000   23.46000  -0.36000   -1.53453
台新大眾貨幣市場基金                                               14.15830   14.15820   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.43790   10.41240   0.02550    0.24490
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.54900   10.55720  -0.00820   -0.07767
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.06270   10.06720  -0.00450   -0.04470
台新中國通基金                                                     46.50000   46.97000  -0.47000   -1.00064
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.48690    0.47250   0.01440    3.04762
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.88800   14.44300   0.44500    3.08108
台新中國精選中小基金-美元                                           0.36350    0.35570   0.00780    2.19286
台新中國精選中小基金-新台幣                                        11.13000   10.89000   0.24000    2.20386
台新主流基金                                                       24.21000   24.47000  -0.26000   -1.06253
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.12000   20.09000   0.03000    0.14933
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66140    0.66070   0.00070    0.10595
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.05000   15.03000   0.02000    0.13307
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.49360    0.49310   0.00050    0.10140
台新台灣中小基金                                                   36.44000   36.83000  -0.39000   -1.05892
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.93280    9.98320  -0.05040   -0.50485
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.28500    9.31140  -0.02640   -0.28352
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.68000    8.70000  -0.02000   -0.22989
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.36690   10.39640  -0.02950   -0.28375
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.46060   10.46320  -0.00260   -0.02485
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.25270   11.25540  -0.00270   -0.02399
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       16.58000   16.62000  -0.04000   -0.24067
台新亞美短期債券基金                                               10.91930   10.90770   0.01160    0.10635
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.60170    8.59520   0.00650    0.07562
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28670    0.28660   0.00010    0.03489
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.89360   11.88450   0.00910    0.07657
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.39100    0.39080   0.00020    0.05118
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.08880   11.08870   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 30.45700   30.57490  -0.11790   -0.38561
台新智慧生活基金-美元                                              10.48610   10.46300   0.02310    0.22078
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.55020    8.57640  -0.02620   -0.30549
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.67940    8.70310  -0.02370   -0.27232
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.14590    9.17380  -0.02790   -0.30413
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.29220    9.31760  -0.02540   -0.27260
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.57750   10.65890  -0.08140   -0.76368
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.34070    0.34340  -0.00270   -0.78626
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.92410    7.98510  -0.06100   -0.76392
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26870    0.27080  -0.00210   -0.77548
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.60000    5.55000   0.05000    0.90090
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.88000   20.91000  -0.03000   -0.14347
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.85700   10.87700  -0.02000   -0.18387
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                             20.63000   21.15000  -0.52000   -2.45863
未來資產全球大消費基金                                             15.58000   15.48000   0.10000    0.64599
未來資產亞洲新富基金                                               20.77000   20.51000   0.26000    1.26767
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56360   12.56340   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 12.80000   13.12000  -0.32000   -2.43902
未來資產新興市場債券基金A                                           8.74420    8.75810  -0.01390   -0.15871
未來資產新興市場債券基金B                                           6.68190    6.69250  -0.01060   -0.15839
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.08720   11.08630   0.00090    0.00812
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.86900    9.86340   0.00560    0.05678
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.34380    9.35070  -0.00690   -0.07379
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.58550   10.59330  -0.00780   -0.07363
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.93890    7.94250  -0.00360   -0.04533
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.05610    9.06000  -0.00390   -0.04305
永豐中小基金                                                       55.87000   56.75000  -0.88000   -1.55066
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.77530    1.77440   0.00090    0.05072
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.33720    2.33610   0.00110    0.04709
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.07230    8.06440   0.00790    0.09796
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.31150   10.30140   0.01010    0.09804
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.96000    4.92000   0.04000    0.81301
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.24000   22.05000   0.19000    0.86168
永豐主流品牌基金                                                   18.49000   18.21000   0.28000    1.53762
永豐永豐基金                                                       37.76000   38.11000  -0.35000   -0.91839
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.97420    9.98340  -0.00920   -0.09215
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.97270    9.98200  -0.00930   -0.09317
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.93310    9.94240  -0.00930   -0.09354
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.93280    9.94210  -0.00930   -0.09354
永豐亞洲民生消費基金                                               11.46000   11.31000   0.15000    1.32626
永豐高科技基金                                                     25.16000   25.76000  -0.60000   -2.32919
永豐貨幣市場基金                                                   13.87990   13.87970   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.13000    2.13330  -0.00330   -0.15469
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50950    2.51340  -0.00390   -0.15517
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.80390    7.81210  -0.00820   -0.10497
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.43270   10.44370  -0.01100   -0.10533
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.14790    7.16210  -0.01420   -0.19827
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.96230   10.98410  -0.02180   -0.19847
永豐臺灣加權ETF基金                                                56.66000   56.84000  -0.18000   -0.31668
永豐領航科技基金                                                   41.18000   41.93000  -0.75000   -1.78870
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.60000   11.60000   0.00000    0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.22000   11.22000   0.00000    0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
永豐趨勢平衡基金                                                   47.32000   48.34000  -1.02000   -2.11005
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.55620   11.55510   0.00110    0.00952
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.45410    9.44880   0.00530    0.05609
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.70670    9.70110   0.00560    0.05773
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.46500    9.45920   0.00580    0.06132
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.63630    9.63050   0.00580    0.06023
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.47500    9.47050   0.00450    0.04752
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.85680    9.85210   0.00470    0.04771
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.44780    9.44390   0.00390    0.04130
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.69680    9.69290   0.00390    0.04024
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.88000   10.59000   0.29000    2.73843
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.62000    9.35000   0.27000    2.88770
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.30000   10.02000   0.28000    2.79441
兆豐國際中小基金                                                   16.40000   16.54000  -0.14000   -0.84643
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.28000   13.95000   0.33000    2.36559
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.94000   18.48000   0.46000    2.48918
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.87000   18.41000   0.46000    2.49864
兆豐國際生命科學基金                                               16.46000   16.48000  -0.02000   -0.12136
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.41490   10.40870   0.00620    0.05957
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.67810   10.67380   0.00430    0.04029
兆豐國際全球基金                                                   32.04000   32.09000  -0.05000   -0.15581
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.26380   10.26320   0.00060    0.00585
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.00850    9.98110   0.02740    0.27452
兆豐國際國民基金                                                   23.19000   23.47000  -0.28000   -1.19301
兆豐國際第一基金                                                   13.65000   13.79000  -0.14000   -1.01523
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.01990   10.02090  -0.00100   -0.00998
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.97710    7.97800  -0.00090   -0.01128
兆豐國際萬全基金                                                   21.13000   21.30000  -0.17000   -0.79812
兆豐國際電子基金                                                   26.51000   26.82000  -0.31000   -1.15585
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.89000   22.97000  -0.08000   -0.34828
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.22000   16.14000   0.08000    0.49566
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.73000   33.63000   0.10000    0.29735
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.49990   12.49970   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.71000   11.71000   0.00000    0.00000
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.14970   11.15360  -0.00390   -0.03497
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.01600   12.00380   0.01220    0.10163
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.77770   10.78180  -0.00410   -0.03803
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.54620   11.55380  -0.00760   -0.06578
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.15360    8.15650  -0.00290   -0.03555
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.50820    9.49920   0.00900    0.09474
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.05490    9.05830  -0.00340   -0.03753
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.98720    8.99240  -0.00520   -0.05783
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.33020    9.33380  -0.00360   -0.03857
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.39000   11.39000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
合庫全球新興市場基金                                                9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
合庫貨幣市場基金                                                   10.12770   10.12760   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.51500    9.53570  -0.02070   -0.21708
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.77880    9.79920  -0.02040   -0.20818
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.07410   10.09540  -0.02130   -0.21099
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.51850   11.54380  -0.02530   -0.21917
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.44510   13.46970  -0.02460   -0.18263
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.84900    8.86790  -0.01890   -0.21313
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.51340    9.53340  -0.02000   -0.20979
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.92130    7.93800  -0.01670   -0.21038
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.82070    8.83970  -0.01900   -0.21494
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.03940   10.05770  -0.01830   -0.18195
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
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安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                        10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                          10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.96630   10.96540   0.00090    0.00821
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.95860    9.96130  -0.00270   -0.02710
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.74470    9.74420   0.00050    0.00513
安聯中國東協基金                                                   15.68000   15.61000   0.07000    0.44843
安聯中國策略基金                                                   14.00000   13.57000   0.43000    3.16875
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.14000   13.88000   0.26000    1.87320
安聯中華新思路基金-美元                                            13.26000   13.01000   0.25000    1.92160
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.36000   12.12000   0.24000    1.98020
安聯台灣大壩基金                                                   28.74000   28.99000  -0.25000   -0.86237
安聯台灣科技基金                                                   47.99000   48.72000  -0.73000   -1.49836
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.48900   12.48880   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   31.79000   32.14000  -0.35000   -1.08899
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.15150   10.15370  -0.00220   -0.02167
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.10030   15.10370  -0.00340   -0.02251
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.67030    9.67250  -0.00220   -0.02274
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.56000   11.57000  -0.01000   -0.08643
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.77000   11.77000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.36040   12.36930  -0.00890   -0.07195
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.16580   10.17370  -0.00790   -0.07765
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.27660   12.28650  -0.00990   -0.08058
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.53420    9.54070  -0.00650   -0.06813
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.37960    9.38690  -0.00730   -0.07777
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.05720    9.06450  -0.00730   -0.08053
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.58000   11.59000  -0.01000   -0.08628
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.41000   11.42000  -0.01000   -0.08757
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.15000   11.16000  -0.01000   -0.08961
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.41000   11.43000  -0.02000   -0.17498
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.06740   12.07970  -0.01230   -0.10182
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.98100   10.99320  -0.01220   -0.11098
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.64830   10.66000  -0.01170   -0.10976
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.95040    8.95940  -0.00900   -0.10045
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.73490    8.74460  -0.00970   -0.11093
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.44460    8.45380  -0.00920   -0.10883
安聯全球人口趨勢基金                                               11.80000   11.81000  -0.01000   -0.08467
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        37.20000   37.32000  -0.12000   -0.32154
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.91000    8.95000  -0.04000   -0.44693
安聯全球計量平衡基金                                               12.93000   12.94000  -0.01000   -0.07728
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.02660   12.02890  -0.00230   -0.01912
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.42580   10.42770  -0.00190   -0.01822
安聯全球新興市場基金                                               17.76000   17.81000  -0.05000   -0.28074
安聯全球農金趨勢基金                                                9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                               23.57000   23.62000  -0.05000   -0.21169
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利台灣動力基金                                                   32.75000   33.33000  -0.58000   -1.74017
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.26940   10.27690  -0.00750   -0.07298
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.00620   10.00990  -0.00370   -0.03696
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                8.08980    8.09570  -0.00590   -0.07288
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              8.03160    8.03550  -0.00390   -0.04853
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
宏利全球債券組合基金                                               13.06100   13.06300  -0.00200   -0.01531
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.94590    3.91080   0.03510    0.89751
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.63720    0.63160   0.00560    0.88664
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       18.43000   18.27000   0.16000    0.87575
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.79930   11.80740  -0.00810   -0.06860
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.49970   10.50600  -0.00630   -0.05997
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.17370   10.17960  -0.00590   -0.05796
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.97120    8.97660  -0.00540   -0.06016
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.56100    8.56610  -0.00510   -0.05954
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.46820    8.47300  -0.00480   -0.05665
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.52180    8.52410  -0.00230   -0.02698
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.77260    2.78430  -0.01170   -0.42021
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.40240    0.40400  -0.00160   -0.39604
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.21040   12.26010  -0.04970   -0.40538
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.91770    0.92160  -0.00390   -0.42318
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.42450    7.45480  -0.03030   -0.40645
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.05470    2.06300  -0.00830   -0.40233
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29550    0.29670  -0.00120   -0.40445
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.10160    9.13890  -0.03730   -0.40815
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33240    0.33380  -0.00140   -0.41941
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.63940   13.63930   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.71000    2.69000   0.02000    0.74349
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           12.27000   12.19000   0.08000    0.65628
宏利臺灣股息收益基金                                               28.52000   29.05000  -0.53000   -1.82444
宏利澳幣保本基金                                                   12.05720   12.05430   0.00290    0.02406
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.82000   10.77000   0.05000    0.46425
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.62000   11.63000  -0.01000   -0.08598
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        11.27000   11.25000   0.02000    0.17778
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                      10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.88000   11.86000   0.02000    0.16863
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                   12.93230   12.93220   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     27.06000   27.20000  -0.14000   -0.51471
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.20680   11.20570   0.00110    0.00982
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.85350    9.84970   0.00380    0.03858
保德信大中華基金-人民幣                                             9.92000    9.76000   0.16000    1.63934
保德信大中華基金-美元                                               9.86000    9.70000   0.16000    1.64948
保德信大中華基金-新台幣                                            29.13000   28.65000   0.48000    1.67539
保德信中小型股基金                                                 47.61000   48.77000  -1.16000   -2.37851
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.25000    8.99000   0.26000    2.89210
保德信中國中小基金-美元                                             8.97000    8.72000   0.25000    2.86697
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.60000    8.35000   0.25000    2.99401
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.22520    9.11830   0.10690    1.17237
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.28300    9.17510   0.10790    1.17601
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.35510    9.24690   0.10820    1.17012
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.07360    9.95720   0.11640    1.16900
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.89000    8.66000   0.23000    2.65589
保德信中國品牌基金-美元                                             8.87000    8.64000   0.23000    2.66204
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.62000    9.36000   0.26000    2.77778
保德信台商全方位基金                                               36.81000   37.14000  -0.33000   -0.88853
保德信全球中小基金                                                 30.34000   30.46000  -0.12000   -0.39396
保德信全球消費商機基金                                             18.53000   18.50000   0.03000    0.16216
保德信全球基礎建設基金                                             12.60000   12.58000   0.02000    0.15898
保德信全球資源基金                                                  8.24000    8.27000  -0.03000   -0.36276
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.10000   10.22000  -0.12000   -1.17417
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.23000   33.62000  -0.39000   -1.16002
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.83660    9.84440  -0.00780   -0.07923
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.61990   10.62830  -0.00840   -0.07903
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.27300    9.27720  -0.00420   -0.04527
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.99710   10.00170  -0.00460   -0.04599
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.25120    8.25620  -0.00500   -0.06056
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.83580   10.84230  -0.00650   -0.05995
保德信亞太基金                                                     21.85000   21.78000   0.07000    0.32140
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.53020    8.52270   0.00750    0.08800
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.25590   11.24600   0.00990    0.08803
保德信店頭市場基金                                                 34.65000   35.36000  -0.71000   -2.00792
保德信拉丁美洲基金                                                  6.89000    7.03000  -0.14000   -1.99147
保德信金平衡基金                                                   30.53000   30.57000  -0.04000   -0.13085
保德信金滿意基金                                                   44.09000   44.20000  -0.11000   -0.24887
保德信科技島基金                                                   27.31000   27.38000  -0.07000   -0.25566
保德信高成長基金                                                   95.59000   96.34000  -0.75000   -0.77849
保德信第一基金                                                     27.29000   27.50000  -0.21000   -0.76364
保德信貨幣市場基金                                                 15.76520   15.76500   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.63720   10.65270  -0.01550   -0.14550
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.73940   10.75150  -0.01210   -0.11254
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.88090   10.89930  -0.01840   -0.16882
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.28600   10.30000  -0.01400   -0.13592
保德信新世紀基金                                                   10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.07880    8.09080  -0.01200   -0.14832
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.86290   10.87900  -0.01610   -0.14799
保德信新興趨勢組合基金                                             11.29000   11.31000  -0.02000   -0.17683
保德信瑞騰基金                                                     15.54410   15.54380   0.00030    0.00193
保德信歐洲組合基金                                                 10.59000   10.62000  -0.03000   -0.28249
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.75170    9.77110  -0.01940   -0.19854
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.98010   10.00000  -0.01990   -0.19900
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.68890    9.70980  -0.02090   -0.21525
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.79900    9.81880  -0.01980   -0.20165
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.92290    9.94260  -0.01970   -0.19814
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.92290    9.94260  -0.01970   -0.19814
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.75800    9.77640  -0.01840   -0.18821
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.76090    9.77930  -0.01840   -0.18815
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.03670   10.05610  -0.01940   -0.19292
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.08810   10.10860  -0.02050   -0.20280
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.08730   10.10800  -0.02070   -0.20479
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.95510    9.97450  -0.01940   -0.19450
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.95510    9.97450  -0.01940   -0.19450
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.67220    9.70780  -0.03560   -0.36672
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.50460    9.53920  -0.03460   -0.36271
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95480    1.95430   0.00050    0.02558
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66190    2.66120   0.00070    0.02630
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29500    0.29440   0.00060    0.20380
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43610    0.43520   0.00090    0.20680
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.43020    8.41400   0.01620    0.19254
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.68870   11.66560   0.02310    0.19802
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.50920    9.50620   0.00300    0.03156
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.63520   11.63230   0.00290    0.02493
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.64080    8.62400   0.01680    0.19481
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.59690   10.57640   0.02050    0.19383
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.13140   10.16320  -0.03180   -0.31289
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.05050   10.08380  -0.03330   -0.33023
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.07460   10.09470  -0.02010   -0.19911
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.63340   10.65520  -0.02180   -0.20459
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.98320   10.00550  -0.02230   -0.22288
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.78600    9.80560  -0.01960   -0.19989
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08930   10.10960  -0.02030   -0.20080
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.75910    9.78020  -0.02110   -0.21574
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.95950    9.98190  -0.02240   -0.22441
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.60950   10.68370  -0.07420   -0.69452
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.23800    6.26160  -0.02360   -0.37690
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.70840   10.74890  -0.04050   -0.37678
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.64770   11.64760   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           20.15000   20.37000  -0.22000   -1.08002
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4593.52000 4642.22000 -48.70000   -1.04907
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.31460   10.24130   0.07330    0.71573
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.35490   11.27580   0.07910    0.70150
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.59440   10.52170   0.07270    0.69095
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.17550    9.11040   0.06510    0.71457
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.62030    9.55320   0.06710    0.70238
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.42860    9.36390   0.06470    0.69095
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.51620   10.44160   0.07460    0.71445
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.08870   11.01140   0.07730    0.70200
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.02980   10.95410   0.07570    0.69107
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.53000    6.55000  -0.02000   -0.30534
柏瑞巨人基金                                                       13.42000   13.45000  -0.03000   -0.22305
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65200   13.65190   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.33000   16.33000   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.49500   13.51390  -0.01890   -0.13986
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.87720   11.89400  -0.01680   -0.14125
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.48600   12.50460  -0.01860   -0.14875
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.90870    8.92120  -0.01250   -0.14012
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.80050    6.81000  -0.00950   -0.13950
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.80140    8.81390  -0.01250   -0.14182
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.45680    8.45050   0.00630    0.07455
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.79250   10.80870  -0.01620   -0.14988
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.34250    8.35640  -0.01390   -0.16634
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.05330   12.07040  -0.01710   -0.14167
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.69100   11.70740  -0.01640   -0.14008
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.77910   11.77030   0.00880    0.07476
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.36610   11.38310  -0.01700   -0.14934
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.01200    9.02460  -0.01260   -0.13962
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.83410    9.84800  -0.01390   -0.14115
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.66630    9.65910   0.00720    0.07454
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.59880    9.61320  -0.01440   -0.14979
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.43020    9.44590  -0.01570   -0.16621
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.27030   10.27030   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.14230   10.14210   0.00020    0.00197
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.02670   10.02740  -0.00070   -0.00698
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.10670   10.10810  -0.00140   -0.01385
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                     10.02440   10.02440   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.83250    9.83230   0.00020    0.00203
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.78300    9.78370  -0.00070   -0.00715
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.86360    9.86490  -0.00130   -0.01318
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.25120   10.25120   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.14220   10.14210   0.00010    0.00099
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.02670   10.02740  -0.00070   -0.00698
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.10680   10.10820  -0.00140   -0.01385
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                     10.02440   10.02440   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.83260    9.83240   0.00020    0.00203
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.78300    9.78370  -0.00070   -0.00715
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.86360    9.86500  -0.00140   -0.01419
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.30000   13.22000   0.08000    0.60514
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.26000   14.18000   0.08000    0.56417
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.36000    9.31000   0.05000    0.53706
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.77000    8.72000   0.05000    0.57339
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.57000   11.50000   0.07000    0.60870
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.74000   11.67000   0.07000    0.59983
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.97000   11.91000   0.06000    0.50378
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.39000   13.33000   0.06000    0.45011
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.49000   13.43000   0.06000    0.44676
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.50000    9.65000  -0.15000   -1.55440
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.40880   11.39510   0.01370    0.12023
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.47470    7.46570   0.00900    0.12055
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.42710   11.44580  -0.01870   -0.16338
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.09810   11.11620  -0.01810   -0.16283
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.22010   10.23760  -0.01750   -0.17094
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.37560    8.38930  -0.01370   -0.16330
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.43180    9.44720  -0.01540   -0.16301
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.45610    9.47220  -0.01610   -0.16997
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.67580   10.69320  -0.01740   -0.16272
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.03500   10.05150  -0.01650   -0.16415
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.20350   10.22090  -0.01740   -0.17024
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.77140    9.78740  -0.01600   -0.16348
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.04980    9.06460  -0.01480   -0.16327
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.92760    8.93380  -0.00620   -0.06940
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.48040    9.49650  -0.01610   -0.16954
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.86970   11.93100  -0.06130   -0.51379
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.34580   11.40500  -0.05920   -0.51907
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.77500   10.83190  -0.05690   -0.52530
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.07690    7.11350  -0.03660   -0.51451
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.86680    8.91310  -0.04630   -0.51946
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.47120    9.52120  -0.05000   -0.52514
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.20340   10.25600  -0.05260   -0.51287
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.79220   10.84920  -0.05700   -0.52538
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.59620    9.64630  -0.05010   -0.51937
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.02460    9.07120  -0.04660   -0.51371
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.67290    9.72400  -0.05110   -0.52550
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.42000   18.43000  -0.01000   -0.05426
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.27000   17.27000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.92710   12.93520  -0.00810   -0.06262
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.83470   10.85210  -0.01740   -0.16034
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.76170   11.77830  -0.01660   -0.14094
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.35430   12.37020  -0.01590   -0.12853
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.27620   11.29280  -0.01660   -0.14700
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.85530    9.87110  -0.01580   -0.16006
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.39500   10.40970  -0.01470   -0.14121
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.28600   10.29930  -0.01330   -0.12913
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.28080   10.29590  -0.01510   -0.14666
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.99620   10.01220  -0.01600   -0.15981
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.18990   10.20430  -0.01440   -0.14112
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.84570   11.86090  -0.01520   -0.12815
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.22160   10.23660  -0.01500   -0.14653
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.31000   14.33000  -0.02000   -0.13957
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        26.47000   26.40000   0.07000    0.26515
國泰大中華基金                                                     21.12000   21.32000  -0.20000   -0.93809
國泰小龍基金                                                       16.11000   16.21000  -0.10000   -0.61690
國泰中小成長基金                                                   45.63000   46.18000  -0.55000   -1.19099
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.18130    4.07130   0.11000    2.70184
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.71000   18.27000   0.44000    2.40832
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.70630    0.68980   0.01650    2.39200
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.66730    0.65170   0.01560    2.39374
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19770    2.19040   0.00730    0.33327
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.65510    9.65130   0.00380    0.03937
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.19710    8.19390   0.00320    0.03905
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31660    0.31650   0.00010    0.03160
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.49010   11.48910   0.00100    0.00870
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67450    1.67960  -0.00510   -0.30364
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.95650    9.94650   0.01000    0.10054
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.33010    0.32980   0.00030    0.09096
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.43960    4.29430   0.14530    3.38355
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       19.85000   19.26000   0.59000    3.06334
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.64290    0.62380   0.01910    3.06188
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.27690    3.14730   0.12960    4.11782
國泰中港台基金台幣級別                                             14.66000   14.12000   0.54000    3.82436
國泰中港台基金美元級別                                              0.48040    0.46290   0.01750    3.78051
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.32000   27.70000  -0.38000   -1.37184
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.70000   12.54000   0.16000    1.27592
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       35.51000   36.43000  -0.92000   -2.52539
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.31640   10.30880   0.00760    0.07372
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.31660   10.30890   0.00770    0.07469
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.31690   10.30920   0.00770    0.07469
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33650    0.33640   0.00010    0.02973
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33650    0.33640   0.00010    0.02973
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33650    0.33640   0.00010    0.02973
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.40990   12.40980   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                       28.39000   28.66000  -0.27000   -0.94208
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.47520    2.47340   0.00180    0.07277
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.09000   11.12000  -0.03000   -0.26978
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36190    0.36270  -0.00080   -0.22057
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.49320    0.49060   0.00260    0.52996
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.52000   13.51000   0.01000    0.07402
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.46920    0.46900   0.00020    0.04264
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.91000    5.92000  -0.01000   -0.16892
國泰全球資源基金美元級別                                            0.19020    0.19060  -0.00040   -0.20986
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41480    0.41530  -0.00050   -0.12039
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37500    0.37550  -0.00050   -0.13316
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.43950    0.44010  -0.00060   -0.13633
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.11000   11.12000  -0.01000   -0.08993
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.50860    0.50530   0.00330    0.65308
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.83000   20.86000  -0.03000   -0.14382
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.14000   22.07000   0.07000    0.31717
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.52240    2.50410   0.01830    0.73080
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.34730   11.29790   0.04940    0.43725
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.20430   10.15990   0.04440    0.43701
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36970    0.36820   0.00150    0.40739
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.33250    0.33110   0.00140    0.42283
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50070    0.49470   0.00600    1.21286
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.90000   11.86000   0.04000    0.33727
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.40150    0.40020   0.00130    0.32484
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.89000   18.88000   0.01000    0.05297
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.61690    0.61670   0.00020    0.03243
國泰科技生化基金                                                   36.93000   37.43000  -0.50000   -1.33583
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.10000   27.16000  -0.06000   -0.22091
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.39000   13.37000   0.02000    0.14959
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.08720   38.82400   0.26320    0.67793
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   19.61710   19.74690  -0.12980   -0.65732
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   19.21530   18.96310   0.25220    1.32995
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.00620   40.01630  -0.01010   -0.02524
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.55040   40.55780  -0.00740   -0.01825
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.07870   43.05530   0.02340    0.05435
國泰紐幣2021保本基金                                               12.15790   12.12010   0.03780    0.31188
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.45050   12.40500   0.04550    0.36679
國泰紐幣保本基金                                                   12.40630   12.39930   0.00700    0.05645
國泰高科技基金                                                     13.50000   13.68000  -0.18000   -1.31579
國泰國泰基金台幣I級別                                              24.69000   24.86000  -0.17000   -0.68383
國泰國泰基金台幣級別                                               24.69000   24.86000  -0.17000   -0.68383
國泰富時中國A50基金                                                18.29000   18.31000  -0.02000   -0.10923
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33650    0.33670  -0.00020   -0.05940
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46550    0.46210   0.00340    0.73577
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37280    0.37290  -0.00010   -0.02682
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.51580    0.51190   0.00390    0.76187
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.35090    0.35130  -0.00040   -0.11386
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48550    0.48220   0.00330    0.68436
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.62420   10.64850  -0.02430   -0.22820
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.62710    7.64460  -0.01750   -0.22892
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35910    0.35990  -0.00080   -0.22228
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25580    0.25640  -0.00060   -0.23401
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.23740    2.22440   0.01300    0.58443
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.97100    9.94080   0.03020    0.30380
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32460    0.32370   0.00090    0.27804
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.17370   40.29130  -0.11760   -0.29187
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            19.48000   19.40000   0.08000    0.41237
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.91000   11.80000   0.11000    0.93220
國泰新興市場基金美元級別                                            0.38900    0.38570   0.00330    0.85559
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.26120    2.26000   0.00120    0.05310
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.49010    1.48930   0.00080    0.05372
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.34070    0.34160  -0.00090   -0.26347
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.36680    0.36780  -0.00100   -0.27189
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22680    0.22730  -0.00050   -0.21997
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.45150   10.47920  -0.02770   -0.26433
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.75810    6.77600  -0.01790   -0.26417
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.67000   13.60000   0.07000    0.51471
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.24000   37.62000  -0.38000   -1.01010
國泰價值卓越基金                                                   16.02000   16.25000  -0.23000   -1.41538
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.38360    0.38370  -0.00010   -0.02606
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.72330   38.77520  -0.05190   -0.13385
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              20.93000   20.80000   0.13000    0.62500
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.76000   19.78000  -0.02000   -0.10111
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.58000   19.89000  -0.31000   -1.55857
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.09360   12.09780  -0.00420   -0.03472
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39680    0.39700  -0.00020   -0.05038
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.64420    9.63340   0.01080    0.11211
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.29630    8.28750   0.00880    0.10618
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.71970   10.70760   0.01210    0.11300
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.32780    9.31780   0.01000    0.10732
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.17490   11.17420   0.00070    0.00626
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.80360    9.80380  -0.00020   -0.00204
第一金大中華基金                                                   28.44000   28.65000  -0.21000   -0.73298
第一金小型精選基金                                                 39.89000   40.80000  -0.91000   -2.23039
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.39000   13.03000   0.36000    2.76285
第一金中國世紀基金-美元                                             8.41490    8.18940   0.22550    2.75356
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.41580    8.19020   0.22560    2.75451
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.83000    9.56000   0.27000    2.82427
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.82000    9.56000   0.26000    2.71967
第一金中概平衡基金                                                 26.87000   26.98000  -0.11000   -0.40771
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.24850   15.24830   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.82300  177.82100   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.99850    9.99840   0.00010    0.00100
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.99850    9.99840   0.00010    0.00100
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.31290   14.25610   0.05680    0.39843
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.31350   14.25660   0.05690    0.39911
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               13.65000   13.59000   0.06000    0.44150
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             13.65000   13.60000   0.05000    0.36765
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.86450    9.86920  -0.00470   -0.04762
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.86790    9.87260  -0.00470   -0.04761
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.50140    9.50520  -0.00380   -0.03998
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.52640    9.53010  -0.00370   -0.03882
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.34180   10.34690  -0.00510   -0.04929
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.97140    9.97530  -0.00390   -0.03910
第一金全球大趨勢基金                                               23.56000   23.50000   0.06000    0.25532
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.25670    8.26570  -0.00900   -0.10888
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.87150    5.87800  -0.00650   -0.11058
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.65360    9.60570   0.04790    0.49866
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.65480    9.60690   0.04790    0.49860
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.37000    9.32000   0.05000    0.53648
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.37000    9.32000   0.05000    0.53648
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.02140    9.97170   0.04970    0.49841
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.02270    9.97300   0.04970    0.49835
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.66070    8.66180  -0.00110   -0.01270
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.23560   10.23700  -0.00140   -0.01368
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.70320    9.70510  -0.00190   -0.01958
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.70240    9.70430  -0.00190   -0.01958
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.98460    7.98620  -0.00160   -0.02003
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.85160    8.85330  -0.00170   -0.01920
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.85200    8.85370  -0.00170   -0.01920
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.20030   11.20260  -0.00230   -0.02053
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.20120   11.20350  -0.00230   -0.02053
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.01870   10.02080  -0.00210   -0.02096
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.80650   14.80930  -0.00280   -0.01891
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              14.10990   14.07730   0.03260    0.23158
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.12750   14.09480   0.03270    0.23200
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.22000   13.19000   0.03000    0.22745
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.25000   13.21000   0.04000    0.30280
第一金亞洲科技基金                                                 19.62000   19.55000   0.07000    0.35806
第一金亞洲新興市場基金                                             13.64000   13.59000   0.05000    0.36792
第一金店頭市場基金                                                 10.11000   10.32000  -0.21000   -2.03488
第一金創新趨勢基金                                                 25.54000   25.90000  -0.36000   -1.38996
第一金電子基金                                                     35.82000   36.06000  -0.24000   -0.66556
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       21.04000   21.07000  -0.03000   -0.14238
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.89000   18.79000   0.10000    0.53220
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.03000    8.82000   0.21000    2.38095
統一大中華中小基金(美元)                                            8.32000    8.12000   0.20000    2.46305
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.20000   11.91000   0.29000    2.43493
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                               36.36000   36.51000  -0.15000   -0.41085
統一大滿貫基金-I類型                                               36.36000   36.51000  -0.15000   -0.41085
統一大龍印基金                                                     15.38000   15.24000   0.14000    0.91864
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.63000    9.38000   0.25000    2.66525
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.88000    8.64000   0.24000    2.77778
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.02000    9.74000   0.28000    2.87474
統一中小基金                                                       27.33000   27.54000  -0.21000   -0.76253
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.81270    9.80960   0.00310    0.03160
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.21570    9.20840   0.00730    0.07928
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.91450    8.90620   0.00830    0.09319
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.65860   11.65500   0.00360    0.03089
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.87680   10.86830   0.00850    0.07821
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.51640   10.50660   0.00980    0.09327
統一台灣動力基金                                                   18.19000   18.61000  -0.42000   -2.25685
統一全天候基金-A類型                                              116.31000  117.48000  -1.17000   -0.99591
統一全天候基金-I類型                                              116.31000  117.48000  -1.17000   -0.99591
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             9.07000    9.06450   0.00550    0.06068
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.82520    8.81560   0.00960    0.10890
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.77890    8.76850   0.01040    0.11861
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.38190    9.37620   0.00570    0.06079
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               9.12850    9.11860   0.00990    0.10857
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             9.08060    9.06980   0.01080    0.11908
統一全球債券組合基金                                               11.98410   11.99070  -0.00660   -0.05504
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.13000   16.08000   0.05000    0.31095
統一全球新科技基金(美元)                                           15.28000   15.23000   0.05000    0.32830
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.54000   14.49000   0.05000    0.34507
統一亞太基金                                                       26.51000   26.30000   0.21000    0.79848
統一亞洲大金磚基金                                                 12.96000   12.83000   0.13000    1.01325
統一奔騰基金                                                       62.73000   63.50000  -0.77000   -1.21260
統一強棒貨幣市場基金                                               16.65680   16.65670   0.00010    0.00060
統一強漢基金(人民幣)                                               10.71000   10.50000   0.21000    2.00000
統一強漢基金(美元)                                                  9.72000    9.52000   0.20000    2.10084
統一強漢基金(新台幣)                                               25.37000   24.85000   0.52000    2.09256
統一統信基金                                                       33.45000   34.14000  -0.69000   -2.02109
統一黑馬基金                                                       62.79000   63.53000  -0.74000   -1.16480
統一新亞洲科技能源基金                                             19.05000   18.88000   0.17000    0.90042
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.00670    8.01780  -0.01110   -0.13844
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.17110   10.18520  -0.01410   -0.13844
統一經建基金                                                       49.14000   49.67000  -0.53000   -1.06704
統一龍馬基金                                                       73.98000   75.05000  -1.07000   -1.42572
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     23.09000   23.74000  -0.65000   -2.73799
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              49.90000   50.52000  -0.62000   -1.22724
野村中國機會基金                                                   13.55000   13.29000   0.26000    1.95636
野村巴西基金                                                        5.46000    5.52000  -0.06000   -1.08696
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.24000   12.33000  -0.09000   -0.72993
野村台灣高股息基金                                                 23.71000   23.75000  -0.04000   -0.16842
野村台灣運籌基金                                                   37.94000   38.18000  -0.24000   -0.62860
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.56350    9.56440  -0.00090   -0.00941
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.51500    9.51420   0.00080    0.00841
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.56480    9.56460   0.00020    0.00209
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.77060    9.77150  -0.00090   -0.00921
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.67310    9.67230   0.00080    0.00827
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.63370    9.63340   0.00030    0.00311
野村平衡基金                                                       19.71000   19.92000  -0.21000   -1.05422
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.41000   13.41000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.10000   11.14000  -0.04000   -0.35907
野村全球生技醫療基金                                               17.90000   17.92000  -0.02000   -0.11161
野村全球品牌基金                                                   28.43000   28.23000   0.20000    0.70847
野村全球氣候變遷基金                                                8.63000    8.65000  -0.02000   -0.23121
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.28000   13.30000  -0.02000   -0.15038
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.39000   11.41000  -0.02000   -0.17528
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.86000   19.88000  -0.02000   -0.10060
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.52000   12.55000  -0.03000   -0.23904
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.04570   10.04430   0.00140    0.01394
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.47860   10.47630   0.00230    0.02195
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.37680   10.37410   0.00270    0.02603
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.59690    9.60930  -0.01240   -0.12904
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.34800    9.36040  -0.01240   -0.13247
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.92280    8.93360  -0.01080   -0.12089
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.29120   11.30560  -0.01440   -0.12737
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.77720   10.79160  -0.01440   -0.13344
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.34940   10.36190  -0.01250   -0.12063
野村成長基金                                                       29.89000   29.94000  -0.05000   -0.16700
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.02410    9.00320   0.02090    0.23214
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           9.03230    9.00950   0.02280    0.25307
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.16740    9.14190   0.02550    0.27894
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.51160    9.48960   0.02200    0.23183
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.42410    9.40040   0.02370    0.25212
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.56690    9.54030   0.02660    0.27882
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.87000    8.80000   0.07000    0.79545
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.70000   12.60000   0.10000    0.79365
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.48930    9.49310  -0.00380   -0.04003
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.55070    9.54960   0.00110    0.01152
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.63470    9.63120   0.00350    0.03634
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.03960   10.04200  -0.00240   -0.02390
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.01170   10.01050   0.00120    0.01199
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.10560   10.10200   0.00360    0.03564
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.22240   10.22170   0.00070    0.00685
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.87850    9.87880  -0.00030   -0.00304
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.41470    9.41400   0.00070    0.00744
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.23880   11.23790   0.00090    0.00801
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.20030   10.18660   0.01370    0.13449
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.27400   11.26290   0.01110    0.09855
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.77250   10.76070   0.01180    0.10966
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.53030   10.51700   0.01330    0.12646
野村泰國基金                                                       41.96000   41.85000   0.11000    0.26284
野村高科技基金                                                     11.90000   12.22000  -0.32000   -2.61866
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.25920   10.24650   0.01270    0.12394
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.42880   10.42350   0.00530    0.05085
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.61580   10.59440   0.02140    0.20199
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.77980    9.77120   0.00860    0.08801
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.67400    9.66280   0.01120    0.11591
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.56540    9.55800   0.00740    0.07742
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.99870   11.99310   0.00560    0.04669
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.15520   13.12430   0.03090    0.23544
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.92690   10.91730   0.00960    0.08793
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.81550   10.80300   0.01250    0.11571
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.95120   10.94260   0.00860    0.07859
野村貨幣市場基金                                                   16.26410   16.26390   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       16.23000   16.18000   0.05000    0.30902
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    9.85360    9.85470  -0.00110   -0.01116
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    9.81190    9.81090   0.00100    0.01019
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    9.80570    9.80460   0.00110    0.01122
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    9.85360    9.85470  -0.00110   -0.01116
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    9.81190    9.81090   0.00100    0.01019
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    9.80570    9.80460   0.00110    0.01122
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    9.97920   10.03140  -0.05220   -0.52037
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.93290    9.98180  -0.04890   -0.48989
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    9.90940    9.95720  -0.04780   -0.48005
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    9.97920   10.03140  -0.05220   -0.52037
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.93290    9.98180  -0.04890   -0.48989
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    9.90940    9.95720  -0.04780   -0.48005
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.10950   10.11350  -0.00400   -0.03955
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.95960    7.96360  -0.00400   -0.05023
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.79870   11.80460  -0.00590   -0.04998
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.25000    7.37000  -0.12000   -1.62822
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                      9.41000    9.43000  -0.02000   -0.21209
野村精選貨幣市場基金                                               12.07770   12.07760   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.48000   12.43000   0.05000    0.40225
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.61000   11.55000   0.06000    0.51948
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.28000   11.21000   0.07000    0.62444
野村歐洲高股息基金季配型                                            8.09000    8.10000  -0.01000   -0.12346
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
野村積極成長基金                                                   12.61000   12.63000  -0.02000   -0.15835
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.55000    9.62000  -0.07000   -0.72765
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    34.83000   35.11000  -0.28000   -0.79749
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.30150   10.29550   0.00600    0.05828
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.61590    8.60720   0.00870    0.10108
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.94810    7.94050   0.00760    0.09571
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.86950    7.86150   0.00800    0.10176
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.69420   11.68170   0.01250    0.10700
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.53750   10.52740   0.01010    0.09594
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.46590   10.45520   0.01070    0.10234
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
野村環球基金-人民幣計價                                            16.30000   16.26000   0.04000    0.24600
野村環球基金-美元計價                                              12.72000   12.69000   0.03000    0.23641
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.69000   17.64000   0.05000    0.28345
野村鴻利基金                                                       22.83000   22.97000  -0.14000   -0.60949
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.85760   16.85750   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       20.64000   20.75000  -0.11000   -0.53012
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.17000   14.17000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.91000   14.89000   0.02000    0.13432
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.15050   10.15440  -0.00390   -0.03841
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.31830   13.32320  -0.00490   -0.03678
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.59340    9.61800  -0.02460   -0.25577
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.58050    9.60450  -0.02400   -0.24988
凱基台商天下基金                                                   13.34000   13.25000   0.09000    0.67925
凱基台灣精五門基金                                                 21.01000   21.10000  -0.09000   -0.42654
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.80950   10.80960  -0.00010   -0.00093
凱基亞太高股息基金                                                 12.91000   12.84000   0.07000    0.54517
凱基亞洲四金磚基金                                                 17.29000   17.04000   0.25000    1.46714
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.91000   13.80000   0.11000    0.79710
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.66420   12.53190   0.13230    1.05571
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.41000   12.27000   0.14000    1.14099
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54150   11.54140   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       27.56000   27.60000  -0.04000   -0.14493
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.45000   22.35000   0.10000    0.44743
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.88770   21.79150   0.09620    0.44146
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.70000   17.62000   0.08000    0.45403
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     17.01570   16.94370   0.07200    0.42494
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.76000    7.75000   0.01000    0.12903
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.17000   12.20000  -0.03000   -0.24590
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.95270   11.95770  -0.00500   -0.04181
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.37000   11.37000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.74470   11.70930   0.03540    0.30232
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.96000   11.92000   0.04000    0.33557
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.36000   13.34000   0.02000    0.14993
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.16790   13.15620   0.01170    0.08893
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.51000   13.51000   0.00000    0.00000
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.24000   36.14000   0.10000    0.27670
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.29000   31.23000   0.06000    0.19212
富邦上証180基金                                                    27.91000   27.94000  -0.03000   -0.10737
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20440    0.20130   0.00310    1.53999
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.26000    6.17000   0.09000    1.45867
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.77000    7.76000   0.01000    0.12887
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   36.53000   36.39000   0.14000    0.38472
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.46430   11.34780   0.11650    1.02663
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.59550   10.49620   0.09930    0.94606
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.15430   10.07600   0.07830    0.77709
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.01720    9.94440   0.07280    0.73207
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.18370    9.12460   0.05910    0.64770
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.80860    8.76670   0.04190    0.47794
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.36800   20.44240  -0.07440   -0.36395
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.32850   11.32750   0.00100    0.00883
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.33700   10.36400  -0.02700   -0.26052
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.91090   12.89760   0.01330    0.10312
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89990    1.89850   0.00140    0.07374
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.41060    9.45390  -0.04330   -0.45801
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43300    1.43950  -0.00650   -0.45155
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.74460   11.74190   0.00270    0.02299
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71270    1.71410  -0.00140   -0.08168
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.14020   10.16480  -0.02460   -0.24201
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.49750    1.50280  -0.00530   -0.35268
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.73000   14.56000   0.17000    1.16758
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  22.97000   23.52000  -0.55000   -2.33844
富邦日本東証基金                                                   22.04000   22.33000  -0.29000   -1.29870
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.69000   44.34000   0.35000    0.78935
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    49.57000   49.79000  -0.22000   -0.44186
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.09000   53.21000  -0.12000   -0.22552
富邦台灣心基金                                                     23.11000   23.40000  -0.29000   -1.23932
富邦台灣釆吉50基金                                                 49.47000   49.62000  -0.15000   -0.30230
富邦台灣科技指數基金                                               55.20000   55.57000  -0.37000   -0.66583
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.16340   41.08850   0.07490    0.18229
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.30520   41.37750  -0.07230   -0.17473
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29670    0.29770  -0.00100   -0.33591
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.51240    2.50510   0.00730    0.29141
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33890    0.33900  -0.00010   -0.02950
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.53240   10.53910  -0.00670   -0.06357
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.17950    2.17650   0.00300    0.13784
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32460    0.32520  -0.00060   -0.18450
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.07790    9.09660  -0.01870   -0.20557
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.73000   24.63000   0.10000    0.40601
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.82000   13.82000   0.00000    0.00000
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 33.27000   33.16000   0.11000    0.33172
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.63770   15.63760   0.00010    0.00064
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.97070   39.99760  -0.02690   -0.06725
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   40.03630   39.99520   0.04110    0.10276
富邦長紅基金                                                       66.53000   67.28000  -0.75000   -1.11474
富邦科技基金                                                       25.64000   26.01000  -0.37000   -1.42253
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.24000   40.14460   0.09540    0.23764
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        39.68530   39.32430   0.36100    0.91801
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.07090   38.90390   0.16700    0.42926
富邦恒生國企ETF基金                                                20.58000   20.67000  -0.09000   -0.43541
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.94000   13.83000   0.11000    0.79537
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.64000   28.97000  -0.33000   -1.13911
富邦高成長基金                                                     25.42000   25.70000  -0.28000   -1.08949
富邦基金                                                           14.10000   14.21000  -0.11000   -0.77410
富邦深証100基金                                                     9.24000    9.19000   0.05000    0.54407
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.95000   20.98000  -0.03000   -0.14299
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41160    0.41130   0.00030    0.07294
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.32460   12.31790   0.00670    0.05439
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.52950    9.56110  -0.03160   -0.33051
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30520    0.30630  -0.00110   -0.35913
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.86650    8.90710  -0.04060   -0.45582
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.55570    9.53470   0.02100    0.22025
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.02090    9.99560   0.02530    0.25311
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.43920    9.46250  -0.02330   -0.24624
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.88860    9.90660  -0.01800   -0.18170
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      21.04000   20.92000   0.12000    0.57361
富邦精準基金                                                       47.86000   48.59000  -0.73000   -1.50237
富邦精銳中小基金                                                   12.05000   12.25000  -0.20000   -1.63265
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.81000   20.05000  -0.24000   -1.19701
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.25000   22.26000  -0.01000   -0.04492
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.42000    7.38000   0.04000    0.54201
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.09000   16.26000  -0.17000   -1.04551
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.80000   19.80000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.46860   10.41450   0.05410    0.51947
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.36790   10.35350   0.01440    0.13908
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.43960   10.42150   0.01810    0.17368
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.18370   10.15060   0.03310    0.32609
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                             10.04040   10.04490  -0.00450   -0.04480
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.09160   10.09270  -0.00110   -0.01090
富達台灣成長基金                                                   31.37000   31.35000   0.02000    0.06380
富達卓越領航全球組合基金                                           15.43000   15.40000   0.03000    0.19481
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.68000    9.53000   0.15000    1.57398
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.42000   10.30000   0.12000    1.16505
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.09000    8.98000   0.11000    1.22494
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.22000    7.99000   0.23000    2.87860
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.45000    9.21000   0.24000    2.60586
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.17000    8.94000   0.23000    2.57271
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.71200    9.68990   0.02210    0.22807
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.17910    9.16830   0.01080    0.11780
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.77560    8.76430   0.01130    0.12893
富蘭克林華美中華基金                                               13.32000   13.08000   0.24000    1.83486
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.70000   21.81000  -0.11000   -0.50436
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.84000   20.93000  -0.09000   -0.43000
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      11.22000   11.28000  -0.06000   -0.53191
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.82000   10.87000  -0.05000   -0.45998
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.89500    7.91680  -0.02180   -0.27536
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.03110    9.05670  -0.02560   -0.28266
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.70970    9.73730  -0.02760   -0.28345
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.24640    9.27190  -0.02550   -0.27502
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.12350   11.12320   0.00030    0.00270
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.78690    8.78670   0.00020    0.00228
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.21500    9.21460   0.00040    0.00434
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.25870   13.24750   0.01120    0.08454
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.28160   10.27290   0.00870    0.08469
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.15670   10.15650   0.00020    0.00197
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.70230    7.70210   0.00020    0.00260
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.17560    9.17540   0.00020    0.00218
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.72190   10.72030   0.00160    0.01492
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.59300    7.59180   0.00120    0.01581
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.06440    9.06300   0.00140    0.01545
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.45100   10.44970   0.00130    0.01244
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.74730    7.74630   0.00100    0.01291
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.19950    8.20680  -0.00730   -0.08895
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.21590    9.22480  -0.00890   -0.09648
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.99010    9.99970  -0.00960   -0.09600
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.61670   12.62800  -0.01130   -0.08948
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.96000    8.90000   0.06000    0.67416
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 9.15000    9.08000   0.07000    0.77093
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.88000    8.70000   0.18000    2.06897
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.39000   11.17000   0.22000    1.96956
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.35000    9.37000  -0.02000   -0.21345
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.73000    8.75000  -0.02000   -0.22857
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.31430   13.29940   0.01490    0.11204
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                             41.78000   42.18000  -0.40000   -0.94832
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30160   10.30150   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                              10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.38000   14.35000   0.03000    0.20906
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.43000   13.44000  -0.01000   -0.07440
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.48000   15.48000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.94210    7.98190  -0.03980   -0.49863
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.97410   10.95180   0.02230    0.20362
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.66590    9.67430  -0.00840   -0.08683
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.08260   11.09220  -0.00960   -0.08655
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.93930    6.95490  -0.01560   -0.22430
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.14330    9.16430  -0.02100   -0.22915
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.23500   10.25860  -0.02360   -0.23005
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.62490   10.64880  -0.02390   -0.22444
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.38000   20.34000   0.04000    0.19666
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.61580   11.61500   0.00080    0.00689
復華人生目標基金                                                   39.08040   39.57120  -0.49080   -1.24030
復華大中華中小策略基金                                              9.44000    9.32000   0.12000    1.28755
復華中小精選基金                                                   77.51000   79.14000  -1.63000   -2.05964
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.28000    8.98000   0.30000    3.34076
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.25000    8.00000   0.25000    3.12500
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.97000   11.90000   0.07000    0.58824
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     11.00000   10.93000   0.07000    0.64044
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.53000   10.50000   0.03000    0.28571
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
復華台灣智能基金                                                   12.25000   12.32000  -0.07000   -0.56818
復華全方位基金                                                     32.35000   32.94000  -0.59000   -1.79114
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.81000   13.83000  -0.02000   -0.14461
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.52000   21.55000  -0.03000   -0.13921
復華全球平衡基金-美元                                               9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.42000   20.35000   0.07000    0.34398
復華全球物聯網科技基金-美元                                        16.93000   16.96000  -0.03000   -0.17689
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.16000   16.18000  -0.02000   -0.12361
復華全球原物料基金                                                  9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.65000   13.61000   0.04000    0.29390
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.46850   11.47070  -0.00220   -0.01918
復華全球債券基金                                                   13.42020   13.40370   0.01650    0.12310
復華全球債券組合基金                                               14.67000   14.67000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.70000   14.65000   0.05000    0.34130
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                               13.43410   13.43400   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   12.60000   12.57000   0.03000    0.23866
復華亞太成長基金                                                   15.33000   15.42000  -0.09000   -0.58366
復華亞太神龍科技基金-美元                                          10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.60000   10.63000  -0.03000   -0.28222
復華東協世紀基金                                                   12.66000   12.65000   0.01000    0.07905
復華美國新星基金-美元                                              13.00000   13.05000  -0.05000   -0.38314
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.03000   13.09000  -0.06000   -0.45837
復華恒生基金                                                       21.18000   21.30000  -0.12000   -0.56338
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.67000    8.57000   0.10000    1.16686
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.09000   32.80000  -0.71000   -2.16463
復華神盾基金                                                       26.29380   26.73810  -0.44430   -1.66167
復華高成長基金                                                     69.14000   70.22000  -1.08000   -1.53802
復華高益策略組合基金                                               13.07000   13.07000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.39490   14.39480   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                           19.38000   19.28000   0.10000    0.51867
復華富時台灣高股息低波動基金                                       52.86000   52.80000   0.06000    0.11364
復華復華基金                                                       21.69000   22.06000  -0.37000   -1.67724
復華華人世紀基金                                                   17.84000   17.64000   0.20000    1.13379
復華傳家二號基金                                                   30.99880   31.34710  -0.34830   -1.11111
復華傳家基金                                                       25.21480   25.85090  -0.63610   -2.46065
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.90000   14.91000  -0.01000   -0.06707
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.70000   11.69000   0.01000    0.08554
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.29000   14.28000   0.01000    0.07003
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
復華新興人民幣債券基金A                                            11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.32000   19.27000   0.05000    0.25947
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.59000    5.61000  -0.02000   -0.35651
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.30000   12.34000  -0.04000   -0.32415
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.47000   12.67000  -0.20000   -1.57853
復華新興市場短期收益基金                                           10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
復華滬深300 A股基金                                                20.83000   20.82000   0.01000    0.04803
復華數位經濟基金                                                   60.89000   62.65000  -1.76000   -2.80926
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               11.31000   11.18000   0.13000    1.16279
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.76420    9.78290  -0.01870   -0.19115
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.60230    9.62220  -0.01990   -0.20681
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.91840    9.93740  -0.01900   -0.19120
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.72390    9.74400  -0.02010   -0.20628
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.65060    9.68330  -0.03270   -0.33769
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.08660   10.11740  -0.03080   -0.30443
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.65130    9.68720  -0.03590   -0.37059
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.08810   10.12240  -0.03430   -0.33885
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.65040    9.68630  -0.03590   -0.37063
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.09070   10.12500  -0.03430   -0.33877
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.94110    9.97060  -0.02950   -0.29587
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.23480   10.08580   0.14900    1.47732
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.95600    9.98850  -0.03250   -0.32537
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.94110    9.97060  -0.02950   -0.29587
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.23480   10.08580   0.14900    1.47732
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.95600    9.98850  -0.03250   -0.32537
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.93000    9.95930  -0.02930   -0.29420
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.30120    9.30830  -0.00710   -0.07628
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.43330    8.44240  -0.00910   -0.10779
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.34780    8.35400  -0.00620   -0.07422
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.56830   11.57720  -0.00890   -0.07688
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.50970   10.52090  -0.01120   -0.10645
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.52510   10.53290  -0.00780   -0.07405
景順主流基金                                                       18.83000   19.00000  -0.17000   -0.89474
景順台灣科技基金                                                   33.03000   33.18000  -0.15000   -0.45208
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                   22.76000   22.77000  -0.01000   -0.04392
景順全球康健基金                                                   19.11000   19.12000  -0.01000   -0.05230
景順貨幣市場基金                                                   15.93500   15.93480   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                       34.62000   34.95000  -0.33000   -0.94421
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.04000   15.03000   0.01000    0.06653
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.96000   13.94000   0.02000    0.14347
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.97000   11.01000  -0.04000   -0.36331
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.07000   11.09000  -0.02000   -0.18034
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.18000   11.19000  -0.01000   -0.08937
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                             10.08000   10.13000  -0.05000   -0.49358
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.69240    8.71570  -0.02330   -0.26733
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.96920    7.99950  -0.03030   -0.37877
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.13100   11.12350   0.00750    0.06742
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.18350   10.18760  -0.00410   -0.04025
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.85000    7.76000   0.09000    1.15979
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.59000    7.48000   0.11000    1.47059
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.06000   10.89000   0.17000    1.56107
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.40250    9.41660  -0.01410   -0.14974
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.52670    9.53780  -0.01110   -0.11638
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.68830    9.70280  -0.01450   -0.14944
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.81890    9.83030  -0.01140   -0.11597
華南永昌永昌基金                                                   19.85000   19.78000   0.07000    0.35389
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.31460   14.32120  -0.00660   -0.04609
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                               16.31000   16.27000   0.04000    0.24585
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.67000   11.76000  -0.09000   -0.76531
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.55000   11.63000  -0.08000   -0.68788
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.96000   13.99000  -0.03000   -0.21444
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.75000   13.78000  -0.03000   -0.21771
華南永昌物聯網精選基金                                             12.43000   12.49000  -0.06000   -0.48038
華南永昌策略報酬基金                                               10.11000    9.96000   0.15000    1.50602
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.20130   16.20110   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.90310   24.95310  -0.05000   -0.20038
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.93520   11.93510   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.16370   10.15830   0.00540    0.05316
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.04350   10.06630  -0.02280   -0.22650
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.82110    9.81580   0.00530    0.05399
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.67250    9.69440  -0.02190   -0.22590
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.99010    9.98550   0.00460    0.04607
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.81220    9.83520  -0.02300   -0.23385
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.74700    9.74250   0.00450    0.04619
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.56720    9.58970  -0.02250   -0.23463
華頓中小型基金                                                     27.68000   27.93000  -0.25000   -0.89509
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.88330   11.73800   0.14530    1.23786
華頓台灣基金                                                       29.26000   30.07000  -0.81000   -2.69371
華頓平安貨幣市場基金                                               11.51760   11.51750   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               17.41000   17.35000   0.06000    0.34582
華頓全球高收益債券基金A                                            13.43290   13.44170  -0.00880   -0.06547
華頓全球高收益債券基金B                                             8.32680    8.33230  -0.00550   -0.06601
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.84000    5.83000   0.01000    0.17153
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.65570    2.58850   0.06720    2.59610
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.89930   11.59800   0.30130    2.59786
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38850    0.37880   0.00970    2.56072
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.40770   11.29700   0.11070    0.97991
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.38620   10.28540   0.10080    0.98003
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.16160   10.06290   0.09870    0.98083
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.17280    9.08380   0.08900    0.97977
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.44260   10.34460   0.09800    0.94735
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.47000    9.38160   0.08840    0.94227
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.39000   11.08000   0.31000    2.79783
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.82000    9.56000   0.26000    2.71967
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.61000   10.33000   0.28000    2.71055
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.50140    2.50000   0.00140    0.05600
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.05820    2.05700   0.00120    0.05834
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.73640   11.73340   0.00300    0.02557
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.52760    9.52520   0.00240    0.02520
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36530    0.36520   0.00010    0.02738
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30320    0.30320   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.42000    3.35000   0.07000    2.08955
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.31000   15.02000   0.29000    1.93076
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.50000    0.49000   0.01000    2.04082
匯豐台灣精典基金                                                   25.09000   25.13000  -0.04000   -0.15917
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.61000   12.61000   0.00000    0.00000
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.45000    8.48000  -0.03000   -0.35377
匯豐安富基金                                                       26.07000   26.10000  -0.03000   -0.11494
匯豐成功基金                                                       41.79000   41.69000   0.10000    0.23987
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     11.19000   11.20000  -0.01000   -0.08929
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.58340    2.58090   0.00250    0.09687
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.35460    2.35210   0.00250    0.10629
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.55360   11.54480   0.00880    0.07622
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.92570    7.91680   0.00890    0.11242
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37870    0.37840   0.00030    0.07928
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33740    0.33710   0.00030    0.08899
匯豐金磚動力基金                                                   14.22000   14.12000   0.10000    0.70822
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.97930   14.97920   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.96000    4.96000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                   11.08000   11.11000  -0.03000   -0.27003
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.45020    5.50080  -0.05060   -0.91987
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.05000    9.10070  -0.05070   -0.55710
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 54.01000   54.09000  -0.08000   -0.14790
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 54.01000   54.09000  -0.08000   -0.14790
匯豐龍騰電子基金                                                   38.34000   38.69000  -0.35000   -0.90463
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.23970   12.25560  -0.01590   -0.12974
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.80000   19.93000  -0.13000   -0.65228
新光中國成長基金(人民幣)                                           10.42000   10.20000   0.22000    2.15686
新光中國成長基金(美元)                                             10.53000   10.30000   0.23000    2.23301
新光中國成長基金(新臺幣)                                           10.44000   10.20000   0.24000    2.35294
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.51890   10.51900  -0.00010   -0.00095
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.73980    9.75950  -0.01970   -0.20185
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.98460    9.99150  -0.00690   -0.06906
新光台灣富貴基金                                                   23.80000   23.72000   0.08000    0.33727
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.13000   12.12000   0.01000    0.08251
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.75000   11.73000   0.02000    0.17050
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.02670   10.01230   0.01440    0.14382
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.74200    9.71500   0.02700    0.27792
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.66040    9.64670   0.01370    0.14202
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.37520    9.34910   0.02610    0.27917
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44130   15.44110   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                      10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.67000    9.62000   0.05000    0.51975
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.63000    9.59000   0.04000    0.41710
新光亞洲精選基金-美金                                              22.87000   22.73000   0.14000    0.61593
新光亞洲精選基金-新台幣                                            23.04000   22.88000   0.16000    0.69930
新光兩岸優勢基金                                                   12.03000   11.79000   0.24000    2.03562
新光店頭基金                                                       26.45000   26.85000  -0.40000   -1.48976
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.17000    9.14000   0.03000    0.32823
新光特選內需收益ETF基金                                            20.35000   20.24000   0.11000    0.54348
新光創新科技基金                                                   15.63000   15.72000  -0.09000   -0.57252
新光澳幣八年期保本基金                                             10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
新光澳幣十年期保本基金                                             10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
新光澳幣保本基金                                                   11.87000   11.88000  -0.01000   -0.08418
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.11750   10.11620   0.00130    0.01285
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.79230    9.79080   0.00150    0.01532
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.73490    9.73310   0.00180    0.01849
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.00160    9.99970   0.00190    0.01900
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.95610    9.95190   0.00420    0.04220
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.68810    9.68400   0.00410    0.04234
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.66110    9.65720   0.00390    0.04038
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.92810    9.92430   0.00380    0.03829
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.62000    7.63000  -0.01000   -0.13106
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.99000    9.01000  -0.02000   -0.22198
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群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.62650   37.60980   0.01670    0.04440
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.41610   38.31970   0.09640    0.25157
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.49780   39.46570   0.03210    0.08134
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.18150   11.18060   0.00090    0.00805
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.95770    9.95800  -0.00030   -0.00301
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.18560   12.92900   0.25660    1.98469
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.92830    9.73940   0.18890    1.93954
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.20000   10.00000   0.20000    2.00000
群益大印度基金-人民幣                                              14.53320   14.52200   0.01120    0.07712
群益大印度基金-美元                                                13.76920   13.76460   0.00460    0.03342
群益大印度基金-新臺幣                                              12.96000   12.96000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.84680   12.89760  -0.05080   -0.39387
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.48050   12.53540  -0.05490   -0.43796
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.64000   11.69000  -0.05000   -0.42772
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.87490   11.92180  -0.04690   -0.39340
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.52730   10.57360  -0.04630   -0.43788
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.30950   10.35030  -0.04080   -0.39419
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   9.17600    9.21630  -0.04030   -0.43727
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.63000    9.67000  -0.04000   -0.41365
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.91720    9.95650  -0.03930   -0.39472
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   9.12260    9.16270  -0.04010   -0.43764
群益中小型股基金                                                   49.60000   50.02000  -0.42000   -0.83966
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.84980    9.78410   0.06570    0.67150
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.21210    9.15470   0.05740    0.62700
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.57990    8.52370   0.05620    0.65934
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.67760    8.61970   0.05790    0.67172
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.11540    8.06480   0.05060    0.62742
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.55910    7.50950   0.04960    0.66050
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.97970   10.97800   0.00170    0.01549
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.63990   10.63900   0.00090    0.00846
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.83650    9.83630   0.00020    0.00203
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.97310    8.77130   0.20180    2.30069
群益中國新機會基金N-美元                                            8.30030    8.11720   0.18310    2.25570
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.81000    8.61000   0.20000    2.32288
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.95780    7.77880   0.17900    2.30113
群益中國新機會基金-美元                                             8.87500    8.67920   0.19580    2.25597
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.41000    8.22000   0.19000    2.31144
群益平衡王基金                                                     19.56890   19.59160  -0.02270   -0.11587
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.25000    8.26000  -0.01000   -0.12107
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.96000    5.97000  -0.01000   -0.16750
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.09290   11.10260  -0.00970   -0.08737
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.66660   10.68060  -0.01400   -0.13108
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.94770    9.95640  -0.00870   -0.08738
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.56520    9.57770  -0.01250   -0.13051
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.00000    9.01000  -0.01000   -0.11099
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.07180   10.07450  -0.00270   -0.02680
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.86530    9.86760  -0.00230   -0.02331
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.41920    9.42180  -0.00260   -0.02760
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.33000    9.33220  -0.00220   -0.02357
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.13010   10.13290  -0.00280   -0.02763
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.17470   10.17710  -0.00240   -0.02358
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.58510    9.58770  -0.00260   -0.02712
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.98250    9.98490  -0.00240   -0.02404
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.15630   10.18060  -0.02430   -0.23869
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.35400    7.37150  -0.01750   -0.23740
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.15080   10.14580   0.00500    0.04928
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.05360   10.04810   0.00550    0.05474
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.19210   10.18640   0.00570    0.05596
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.03240   10.02740   0.00500    0.04986
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.95320    9.94770   0.00550    0.05529
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.09030   10.08460   0.00570    0.05652
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.15080   10.14580   0.00500    0.04928
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.05360   10.04810   0.00550    0.05474
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.19210   10.18640   0.00570    0.05596
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.03240   10.02740   0.00500    0.04986
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.95320    9.94770   0.00550    0.05529
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.09030   10.08460   0.00570    0.05652
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.27000   11.29000  -0.02000   -0.17715
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.96350   15.99560  -0.03210   -0.20068
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.63000   15.66000  -0.03000   -0.19157
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.19000   11.19000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金N-美元                                             10.17250   10.16380   0.00870    0.08560
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
群益印度中小基金-人民幣                                            16.28430   16.26310   0.02120    0.13036
群益印度中小基金-美元                                              14.54940   14.53680   0.01260    0.08668
群益印度中小基金-新臺幣                                            16.70000   16.68000   0.02000    0.11990
群益多利策略組合基金                                               11.47000   11.48000  -0.01000   -0.08711
群益多重收益組合基金                                               13.59000   13.60000  -0.01000   -0.07353
群益多重資產組合基金                                               15.54000   15.52000   0.02000    0.12887
群益安家基金                                                       26.31800   26.50250  -0.18450   -0.69616
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08170   16.08150   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               23.98000   24.01000  -0.03000   -0.12495
群益亞太中小基金                                                   12.55000   12.45000   0.10000    0.80321
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.85000   16.74000   0.11000    0.65711
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.70790    9.70190   0.00600    0.06184
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.45560    7.45100   0.00460    0.06174
群益店頭市場基金                                                  105.53000  106.36000  -0.83000   -0.78037
群益東方盛世基金                                                    9.12000    9.08000   0.04000    0.44053
群益東協成長基金-人民幣                                            13.52790   13.51270   0.01520    0.11249
群益東協成長基金-美元                                              11.96190   11.95370   0.00820    0.06860
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.30230   11.30480  -0.00250   -0.02211
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.72880   10.73230  -0.00350   -0.03261
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.17320   10.17590  -0.00270   -0.02653
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.89340    9.89550  -0.00210   -0.02122
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.39450    9.39760  -0.00310   -0.03299
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.90590    8.90820  -0.00230   -0.02582
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.68180    9.68390  -0.00210   -0.02169
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.56170    9.56490  -0.00320   -0.03346
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.94930    9.95190  -0.00260   -0.02613
群益長安基金                                                       29.98000   30.34000  -0.36000   -1.18655
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.08500   10.10410  -0.01910   -0.18903
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.25580   15.28480  -0.02900   -0.18973
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.63000   14.65000  -0.02000   -0.13652
群益真善美基金                                                     17.11710   17.21900  -0.10190   -0.59179
群益馬拉松基金                                                    126.98000  127.85000  -0.87000   -0.68048
群益深証中小板基金                                                 12.56000   12.47000   0.09000    0.72173
群益創新科技基金                                                   33.59000   33.66000  -0.07000   -0.20796
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.63480    9.48880   0.14600    1.53866
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.93270    8.80110   0.13160    1.49527
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.24000    9.10000   0.14000    1.53846
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.49230   10.33320   0.15910    1.53970
群益華夏盛世基金-美元                                               9.84970    9.70460   0.14510    1.49517
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.13000   15.88000   0.25000    1.57431
群益奧斯卡基金                                                     28.17000   28.44000  -0.27000   -0.94937
群益新興金鑽基金-美元                                              12.12650   12.11740   0.00910    0.07510
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
群益葛萊美基金                                                     24.27000   24.24000   0.03000    0.12376
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.32000   20.31000   0.01000    0.04924
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.09000    8.05000   0.04000    0.49689
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.15000   14.29000  -0.14000   -0.97971
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.75900   11.70230   0.05670    0.48452
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.30770   11.28890   0.01880    0.16654
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.22230   11.20230   0.02000    0.17853
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.57140    8.53010   0.04130    0.48417
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.12920    9.11390   0.01530    0.16788
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.37000    8.35000   0.02000    0.23952
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.72890    8.71340   0.01550    0.17789
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.14200   10.12510   0.01690    0.16691
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                              10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       30.28000   30.68000  -0.40000   -1.30378
德信中國精選成長基金                                               11.08000   10.83000   0.25000    2.30840
德信台灣主流中小基金                                               19.93000   20.31000  -0.38000   -1.87100
德信新興股票組合基金                                               11.10000   11.11000  -0.01000   -0.09001
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93110   11.93090   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                       10.75840   10.75230   0.00610    0.05673
德信數位時代基金                                                   28.80000   29.01000  -0.21000   -0.72389
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.65950   11.65930   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.62000   16.67000  -0.05000   -0.29994
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.45000   19.49000  -0.04000   -0.20523
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.45610   10.41680   0.03930    0.37728
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.96310   14.90780   0.05530    0.37095
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.14000    8.13270   0.00730    0.08976
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.05660   11.05050   0.00610    0.05520
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.36570   11.35930   0.00640    0.05634
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.05050   13.03880   0.01170    0.08973
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摩根大歐洲基金                                                     18.50000   18.50000   0.00000    0.00000
摩根中小基金                                                       24.86000   25.00000  -0.14000   -0.56000
摩根中國A股基金                                                    13.22000   12.77000   0.45000    3.52388
摩根中國A股基金(美元)                                              10.46000   10.10000   0.36000    3.56436
摩根中國亮點基金                                                   13.44000   13.22000   0.22000    1.66415
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.10270   10.97570   0.12700    1.15710
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.30270   12.16920   0.13350    1.09703
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.44380    9.33760   0.10620    1.13734
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.45980   12.31720   0.14260    1.15773
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.29760   14.14250   0.15510    1.09669
摩根台灣金磚基金-累積型                                            21.32000   21.40000  -0.08000   -0.37383
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        21.32000   21.40000  -0.08000   -0.37383
摩根台灣增長基金                                                   52.95000   53.11000  -0.16000   -0.30126
摩根平衡基金                                                       28.95000   28.96000  -0.01000   -0.03453
摩根全球α基金                                                     19.56000   19.56000   0.00000    0.00000
摩根全球平衡基金                                                   15.25520   15.24770   0.00750    0.04919
摩根全球發現基金                                                   12.84000   12.84000   0.00000    0.00000
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.76260    9.76080   0.00180    0.01844
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.73890   10.73800   0.00090    0.00838
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.15050   10.14790   0.00260    0.02562
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.45410   11.45230   0.00180    0.01572
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.05520   10.05270   0.00250    0.02487
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.68530   10.64170   0.04360    0.40971
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.66690   13.61110   0.05580    0.40996
摩根亞洲基金                                                       57.27000   56.86000   0.41000    0.72107
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.48550    8.47490   0.01060    0.12508
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.88340    9.87180   0.01160    0.11751
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.75380    8.74300   0.01080    0.12353
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.30540   12.29050   0.01490    0.12123
摩根東方內需機會基金                                               18.14000   18.01000   0.13000    0.72182
摩根東方科技基金                                                   34.78000   34.76000   0.02000    0.05754
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.94000    9.88000   0.06000    0.60729
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.32000   10.26000   0.06000    0.58480
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.75000    9.70000   0.05000    0.51546
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.65000   11.59000   0.06000    0.51769
摩根金龍收成基金                                                   22.12000   21.78000   0.34000    1.56107
摩根第一貨幣市場基金                                               15.07660   15.07640   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   14.75000   14.64000   0.11000    0.75137
摩根新金磚五國基金                                                 11.45000   11.50000  -0.05000   -0.43478
摩根新絲路基金                                                      9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
摩根新興35基金                                                     13.44000   13.42000   0.02000    0.14903
摩根新興日本基金                                                   24.87000   24.92000  -0.05000   -0.20064
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.40560    7.42550  -0.01990   -0.26800
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.66780    9.69240  -0.02460   -0.25381
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.41590    9.44010  -0.02420   -0.25635
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.63690   10.66560  -0.02870   -0.26909
摩根新興科技基金                                                   59.19000   59.59000  -0.40000   -0.67125
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.33700    8.33910  -0.00210   -0.02518
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.56500   10.56780  -0.00280   -0.02650
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.62520    8.63970  -0.01450   -0.16783
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.40270    9.42090  -0.01820   -0.19319
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.85210    8.86910  -0.01700   -0.19168
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.89300    9.90960  -0.01660   -0.16751
摩根龍揚基金                                                       33.05000   32.55000   0.50000    1.53610
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.11000   11.13000  -0.02000   -0.17969
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.40000   11.42000  -0.02000   -0.17513
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.33810    9.34200  -0.00390   -0.04175
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.27160   11.27630  -0.00470   -0.04168
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聯邦中國龍基金                                                     25.30000   25.73000  -0.43000   -1.67120
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.36710   10.37040  -0.00330   -0.03182
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.35640   10.35630   0.00010    0.00097
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.79140    9.78890   0.00250    0.02554
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.87370    9.86790   0.00580    0.05878
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.57340    9.57100   0.00240    0.02508
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.65350    9.64790   0.00560    0.05804
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.32110   11.31470   0.00640    0.05656
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.10390   11.09810   0.00580    0.05226
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.20570   10.19770   0.00800    0.07845
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.76550   10.75940   0.00610    0.05669
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.54250   10.53700   0.00550    0.05220
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.69250    9.68500   0.00750    0.07744
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.71300   24.13690  -0.42390   -1.75623
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.74490    9.71700   0.02790    0.28713
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.99360    9.96160   0.03200    0.32123
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.74490    9.71700   0.02790    0.28713
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.99360    9.96160   0.03200    0.32123
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16100   13.16090   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   12.78000   13.02000  -0.24000   -1.84332
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.06740   16.07140  -0.00400   -0.02489
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.81290   12.80960   0.00330    0.02576
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.37710   12.34830   0.02880    0.23323
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.88820   11.86060   0.02760    0.23270
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.78110   11.77860   0.00250    0.02122
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.03760   11.03180   0.00580    0.05258
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.55680   10.55450   0.00230    0.02179
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.63340    8.62880   0.00460    0.05331
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       38.25000   38.31000  -0.06000   -0.15662
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.59000   15.61000  -0.02000   -0.12812
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.60000   12.61000  -0.01000   -0.07930
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.28000   13.29000  -0.01000   -0.07524
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.47000   12.49000  -0.02000   -0.16013
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.99000    7.99000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                12.12000   12.14000  -0.02000   -0.16474
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.49000   11.44000   0.05000    0.43706
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.63000    9.59000   0.04000    0.41710
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          12.09000   12.06000   0.03000    0.24876
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.48000   15.43000   0.05000    0.32404
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.45000   15.41000   0.04000    0.25957
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.74000   20.75000  -0.01000   -0.04819
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.86000   18.87000  -0.01000   -0.05299
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.99000   13.00000  -0.01000   -0.07692
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.68000   15.69000  -0.01000   -0.06373
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.42000   16.43000  -0.01000   -0.06086
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.48000   15.49000  -0.01000   -0.06456
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.66000   15.67000  -0.01000   -0.06382
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          14.04000   14.05000  -0.01000   -0.07117
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            14.06000   14.07000  -0.01000   -0.07107
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.73000   14.75000  -0.02000   -0.13559
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.42000   18.42000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.29000   17.28000   0.01000    0.05787
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.42000   13.42000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.21000   14.21000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.28000   13.28000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.18000    8.18000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.21000   13.21000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.61000   14.61000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.59000   14.60000  -0.01000   -0.06849
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   14.99470   14.99460   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.45750   10.47730  -0.01980   -0.18898
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.78020   13.80680  -0.02660   -0.19266
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.56630    7.58060  -0.01430   -0.18864
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   23.45000   23.56000  -0.11000   -0.46689
瀚亞中國基金-人民幣                                                11.98000   11.69000   0.29000    2.48075
瀚亞中國基金-新台幣                                                12.57000   12.23000   0.34000    2.78005
瀚亞巴西基金                                                        4.68000    4.79000  -0.11000   -2.29645
瀚亞外銷基金                                                       44.78000   44.97000  -0.19000   -0.42250
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.50000   11.52000  -0.02000   -0.17361
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.66190   10.67420  -0.01230   -0.11523
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.36050   10.36930  -0.00880   -0.08487
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.26680   12.27770  -0.01090   -0.08878
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.12090   10.13420  -0.01330   -0.13124
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.52980    7.53920  -0.00940   -0.12468
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.03940    8.04610  -0.00670   -0.08327
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.13310    8.14030  -0.00720   -0.08845
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.13940    7.14880  -0.00940   -0.13149
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.89250    8.90040  -0.00790   -0.08876
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.26390    9.27530  -0.01140   -0.12291
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.39800    9.40590  -0.00790   -0.08399
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.26900    9.27720  -0.00820   -0.08839
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.64000   11.68000  -0.04000   -0.34247
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.39000   11.39000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.76000   10.80000  -0.04000   -0.37037
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.99290    9.98820   0.00470    0.04706
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.99910   10.02500  -0.02590   -0.25835
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.98970    9.98830   0.00140    0.01402
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.99290    9.98820   0.00470    0.04706
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.89000   14.86000   0.03000    0.20188
瀚亞印度基金-美元                                                  14.16000   14.09000   0.07000    0.49681
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.21000   31.04000   0.17000    0.54768
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         12.08000   12.06000   0.02000    0.16584
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.91000   10.85000   0.06000    0.55300
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.30000   15.22000   0.08000    0.52562
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.39000    9.35000   0.04000    0.42781
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.35000    9.31000   0.04000    0.42965
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.82000   11.80000   0.02000    0.16949
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.94220   11.93050   0.01170    0.09807
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.22220   13.07280   0.14940    1.14283
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.97610   10.94630   0.02980    0.27224
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.72060   10.68930   0.03130    0.29282
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.73720   11.72070   0.01650    0.14078
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.24230    9.23250   0.00980    0.10615
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.76630    9.66600   0.10030    1.03766
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.14610    9.12140   0.02470    0.27079
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.92300    8.89700   0.02600    0.29223
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.18330    9.17080   0.01250    0.13630
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.57630   14.59140  -0.01510   -0.10349
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.88860   10.93220  -0.04360   -0.39882
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.79980   10.81370  -0.01390   -0.12854
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.74100   12.75420  -0.01320   -0.10350
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56010   13.56000   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                                 27.39000   27.42000  -0.03000   -0.10941
瀚亞高科技基金                                                     61.55000   61.77000  -0.22000   -0.35616
瀚亞理財通基金                                                     28.10000   28.12000  -0.02000   -0.07112
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.81000    8.80000   0.01000    0.11364
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.04000    9.02000   0.02000    0.22173
瀚亞菁華基金                                                       24.51000   24.56000  -0.05000   -0.20358
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.62290   10.66010  -0.03720   -0.34896
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.44710   10.36310   0.08400    0.81057
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.51420   10.53550  -0.02130   -0.20217
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.86640    9.88320  -0.01680   -0.16999
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.94550    9.98220  -0.03670   -0.36765
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.47180    8.50130  -0.02950   -0.34701
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.00750    7.94320   0.06430    0.80950
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              9.01950    9.03780  -0.01830   -0.20248
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.34870    8.36290  -0.01420   -0.16980
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.87070    7.89970  -0.02900   -0.36710
瀚亞電通網基金                                                     15.84000   15.90000  -0.06000   -0.37736
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.70900   13.71680  -0.00780   -0.05686
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.46300   10.48780  -0.02480   -0.23647
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.96720    9.97390  -0.00670   -0.06718
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.51900   11.52550  -0.00650   -0.05640
瀚亞歐洲基金                                                       11.91000   11.91000   0.00000    0.00000
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