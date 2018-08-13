[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/10 107/08/09 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.53240 10.53140 0.00100 0.00950 大華銀多元特別收益平衡基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.01280 10.05190 -0.03910 -0.38898 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.01270 10.05180 -0.03910 -0.38899 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.96630 10.00430 -0.03800 -0.37984 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.96610 10.00410 -0.03800 -0.37984 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.30150 9.33430 -0.03280 -0.35139 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.56680 9.59830 -0.03150 -0.32818 中國信託台灣活力基金 15.26000 15.47000 -0.21000 -1.35747 中國信託台灣優勢基金 17.97000 18.20000 -0.23000 -1.26374 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.85610 9.85130 0.00480 0.04872 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.26150 9.25700 0.00450 0.04861 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.26430 10.26000 0.00430 0.04191 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.61210 9.60800 0.00410 0.04267 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.56000 10.52080 0.03920 0.37260 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.21890 9.18480 0.03410 0.37127 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.09560 11.03830 0.05730 0.51910 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.01520 9.96350 0.05170 0.51889 中國信託智能運動基金-台幣 11.03000 10.97000 0.06000 0.54695 中國信託智能運動基金-美元 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98410 10.98400 0.00010 0.00091 中國信託精穩基金 18.58000 18.58190 -0.00190 -0.01023 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.73000 11.71000 0.02000 0.17079 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.41000 11.39000 0.02000 0.17559 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 65.28000 65.93000 -0.65000 -0.98589 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.15110 39.02840 0.12270 0.31439 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.43000 17.96000 0.47000 2.61693 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.39040 11.38950 0.00090 0.00790 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.48200 10.51050 -0.02850 -0.27116 元大上證50基金 28.43000 28.49000 -0.06000 -0.21060 元大大中華TMT基金-人民幣 12.06000 11.64000 0.42000 3.60825 元大大中華TMT基金-新台幣 10.72000 10.38000 0.34000 3.27553 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.76000 13.65000 0.11000 0.80586 元大大中華價值指數基金-美元 12.94600 12.88800 0.05800 0.45003 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.35600 17.27200 0.08400 0.48634 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.73300 10.49900 0.23400 2.22878 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.30200 10.10500 0.19700 1.94953 元大中國平衡基金-人民幣 3.05000 2.99000 0.06000 2.00669 元大中國平衡基金-新台幣 13.59000 13.39000 0.20000 1.49365 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.27480 46.28780 -0.01300 -0.02809 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.50110 10.48840 0.01270 0.12109 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.72420 9.72650 -0.00230 -0.02365 元大中國機會債券基金-新台幣 9.64120 9.65660 -0.01540 -0.15948 元大巴西指數基金 5.71700 5.77700 -0.06000 -1.03860 元大巴菲特基金 29.44000 29.85000 -0.41000 -1.37353 元大日經225基金 28.05000 28.43000 -0.38000 -1.33662 元大台商收成基金 24.95000 25.01000 -0.06000 -0.23990 元大台灣50單日反向1倍基金 12.07000 12.01000 0.06000 0.49958 元大台灣50單日正向2倍基金 40.18000 40.58000 -0.40000 -0.98571 元大台灣中型100基金 34.35000 34.56000 -0.21000 -0.60764 元大台灣加權股價指數基金 25.94900 26.03200 -0.08300 -0.31884 元大台灣卓越50基金 85.78000 86.04000 -0.26000 -0.30219 元大台灣金融基金 18.24000 18.09000 0.15000 0.82919 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.45000 32.48000 -0.03000 -0.09236 元大台灣高股息基金 27.66000 27.61000 0.05000 0.18109 元大台灣電子科技基金 37.46000 37.72000 -0.26000 -0.68929 元大全球ETF成長組合基金 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 元大全球ETF穩健組合基金 14.84000 14.85000 -0.01000 -0.06734 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.61000 13.57000 0.04000 0.29477 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.39000 13.32000 0.07000 0.52553 元大全球不動產證券化基金-美元 12.63500 12.60800 0.02700 0.21415 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.00000 8.93000 0.07000 0.78387 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.86000 6.81000 0.05000 0.73421 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.49000 8.45000 0.04000 0.47337 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.65000 6.62000 0.03000 0.45317 元大全球股票入息基金-美元配息 9.69200 9.74700 -0.05500 -0.56428 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500 元大全球新興市場精選組合基金 13.76000 13.74000 0.02000 0.14556 元大全球農業商機基金 17.62000 17.59000 0.03000 0.17055 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.79600 8.86600 -0.07000 -0.78953 元大印度指數基金 10.39300 10.42700 -0.03400 -0.32608 元大印度基金 13.10000 13.15000 -0.05000 -0.38023 元大多多基金 19.96000 20.25000 -0.29000 -1.43210 元大多福基金 57.33000 58.09000 -0.76000 -1.30831 元大亞太成長基金 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.57180 8.59170 -0.01990 -0.23162 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.05860 7.09500 -0.03640 -0.51304 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.70100 9.80000 -0.09900 -1.01020 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.84000 9.94000 -0.10000 -1.00604 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.10500 10.12300 -0.01800 -0.17781 元大卓越基金 50.30000 51.01000 -0.71000 -1.39188 元大店頭基金 9.43000 9.54000 -0.11000 -1.15304 元大泛歐成長基金 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500 元大美元貨幣市場基金-美元 10.25860 10.25800 0.00060 0.00585 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.55460 9.52860 0.02600 0.27286 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.53590 31.46060 0.07530 0.23935 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.87520 37.55080 0.32440 0.86390 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.17590 19.30190 -0.12600 -0.65279 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.94170 18.68610 0.25560 1.36786 元大美國政府7至10年期債券基金 38.51190 38.35200 0.15990 0.41693 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.08140 20.04010 0.04130 0.20609 元大高科技基金 20.64000 20.93000 -0.29000 -1.38557 元大得利貨幣市場基金 16.25070 16.25050 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97980 11.97970 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 13.89000 13.98000 -0.09000 -0.64378 元大華夏中小基金 7.57000 7.39000 0.18000 2.43572 元大新中國基金-人民幣 9.99000 9.62000 0.37000 3.84615 元大新中國基金-美元 9.41300 9.08700 0.32600 3.58754 元大新中國基金-新台幣 9.31000 8.98000 0.33000 3.67483 元大新主流基金 27.79000 28.17000 -0.38000 -1.34895 元大新東協平衡基金-美元 9.52900 9.53700 -0.00800 -0.08388 元大新東協平衡基金-新台幣 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.48460 10.49410 -0.00950 -0.09053 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.76140 9.80400 -0.04260 -0.43452 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.40910 10.40310 0.00600 0.05768 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.06460 9.10430 -0.03970 -0.43606 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.83800 9.82970 0.00830 0.08444 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.43940 9.46140 -0.02200 -0.23252 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.92030 9.90870 0.01160 0.11707 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.52230 9.54010 -0.01780 -0.18658 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.58540 9.57760 0.00780 0.08144 元大新興亞洲基金 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.11990 9.15520 -0.03530 -0.38557 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.89320 8.92760 -0.03440 -0.38532 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.30710 9.34010 -0.03300 -0.35332 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.07520 9.10740 -0.03220 -0.35356 元大萬泰貨幣市場基金 15.09870 15.09860 0.00010 0.00066 元大經貿基金 40.57000 41.17000 -0.60000 -1.45737 元大實質多重資產基金-人民幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 元大實質多重資產基金-美元 9.00500 9.04000 -0.03500 -0.38717 元大實質多重資產基金-新台幣 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 元大滬深300單日反向1倍基金 15.59000 15.59000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日正向2倍基金 13.86000 13.80000 0.06000 0.43478 元大摩臺基金 39.79000 39.87000 -0.08000 -0.20065 元大標普500基金 26.31000 26.29000 0.02000 0.07607 元大標普500單日反向1倍基金 12.99000 12.97000 0.02000 0.15420 元大標普500單日正向2倍基金 34.84000 34.86000 -0.02000 -0.05737 元大標智滬深300基金 17.41000 16.39000 1.02000 6.22331 元大歐洲50基金 25.11000 25.11000 0.00000 0.00000 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.53630 9.64880 -0.11250 -1.16595 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.17650 10.17610 0.00040 0.00393 元大績效基金 57.53000 58.30000 -0.77000 -1.32075 元大韓國KOSPI200基金 22.01000 22.43000 -0.42000 -1.87249 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.72000 15.78000 -0.06000 -0.38023 日盛上選基金 36.12000 36.29000 -0.17000 -0.46845 日盛小而美基金 19.20000 19.23000 -0.03000 -0.15601 日盛中國內需動力基金 9.94000 9.74000 0.20000 2.05339 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.96000 10.67000 0.29000 2.71790 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.51000 10.23000 0.28000 2.73705 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.78000 10.49000 0.29000 2.76454 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 日盛日盛基金 14.30000 14.36000 -0.06000 -0.41783 日盛目標收益組合基金(美元) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.77000 10.81000 -0.04000 -0.37003 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.12950 10.12720 0.00230 0.02271 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.54550 9.54340 0.00210 0.02200 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.94030 9.93770 0.00260 0.02616 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.36950 9.36710 0.00240 0.02562 日盛亞洲機會基金 7.22000 7.17000 0.05000 0.69735 日盛首選基金 17.99000 18.09000 -0.10000 -0.55279 日盛高科技基金 19.57000 19.67000 -0.10000 -0.50839 日盛貨幣市場基金 14.76670 14.76650 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 41.81000 41.98000 -0.17000 -0.40495 日盛精選五虎基金 38.81000 39.03000 -0.22000 -0.56367 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48190 13.48170 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 33.42000 34.04000 -0.62000 -1.82139 台新MSCI中國基金 20.94000 20.73000 0.21000 1.01302 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.60000 17.45000 0.15000 0.85960 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.10000 23.46000 -0.36000 -1.53453 台新大眾貨幣市場基金 14.15830 14.15820 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.43790 10.41240 0.02550 0.24490 台新中美貨幣市場基金-美元 10.54900 10.55720 -0.00820 -0.07767 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.06270 10.06720 -0.00450 -0.04470 台新中國通基金 46.50000 46.97000 -0.47000 -1.00064 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.48690 0.47250 0.01440 3.04762 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.88800 14.44300 0.44500 3.08108 台新中國精選中小基金-美元 0.36350 0.35570 0.00780 2.19286 台新中國精選中小基金-新台幣 11.13000 10.89000 0.24000 2.20386 台新主流基金 24.21000 24.47000 -0.26000 -1.06253 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.12000 20.09000 0.03000 0.14933 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66140 0.66070 0.00070 0.10595 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.05000 15.03000 0.02000 0.13307 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49360 0.49310 0.00050 0.10140 台新台灣中小基金 36.44000 36.83000 -0.39000 -1.05892 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.93280 9.98320 -0.05040 -0.50485 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.28500 9.31140 -0.02640 -0.28352 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.36690 10.39640 -0.02950 -0.28375 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.46060 10.46320 -0.00260 -0.02485 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.25270 11.25540 -0.00270 -0.02399 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 台新印度基金 16.58000 16.62000 -0.04000 -0.24067 台新亞美短期債券基金 10.91930 10.90770 0.01160 0.10635 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.60170 8.59520 0.00650 0.07562 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28670 0.28660 0.00010 0.03489 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.89360 11.88450 0.00910 0.07657 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39100 0.39080 0.00020 0.05118 台新真吉利貨幣市場基金 11.08880 11.08870 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.45700 30.57490 -0.11790 -0.38561 台新智慧生活基金-美元 10.48610 10.46300 0.02310 0.22078 台新智慧生活基金-新台幣 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.55020 8.57640 -0.02620 -0.30549 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.67940 8.70310 -0.02370 -0.27232 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.14590 9.17380 -0.02790 -0.30413 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.29220 9.31760 -0.02540 -0.27260 台新新興市場債券基金(A類型) 10.57750 10.65890 -0.08140 -0.76368 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34070 0.34340 -0.00270 -0.78626 台新新興市場債券基金(B類型) 7.92410 7.98510 -0.06100 -0.76392 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26870 0.27080 -0.00210 -0.77548 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.60000 5.55000 0.05000 0.90090 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.88000 20.91000 -0.03000 -0.14347 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.85700 10.87700 -0.02000 -0.18387 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產台灣新趨勢基金 20.63000 21.15000 -0.52000 -2.45863 未來資產全球大消費基金 15.58000 15.48000 0.10000 0.64599 未來資產亞洲新富基金 20.77000 20.51000 0.26000 1.26767 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56360 12.56340 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 12.80000 13.12000 -0.32000 -2.43902 未來資產新興市場債券基金A 8.74420 8.75810 -0.01390 -0.15871 未來資產新興市場債券基金B 6.68190 6.69250 -0.01060 -0.15839 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.08720 11.08630 0.00090 0.00812 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.86900 9.86340 0.00560 0.05678 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.34380 9.35070 -0.00690 -0.07379 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.58550 10.59330 -0.00780 -0.07363 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.93890 7.94250 -0.00360 -0.04533 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.05610 9.06000 -0.00390 -0.04305 永豐中小基金 55.87000 56.75000 -0.88000 -1.55066 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77530 1.77440 0.00090 0.05072 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33720 2.33610 0.00110 0.04709 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.07230 8.06440 0.00790 0.09796 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.31150 10.30140 0.01010 0.09804 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.96000 4.92000 0.04000 0.81301 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.24000 22.05000 0.19000 0.86168 永豐主流品牌基金 18.49000 18.21000 0.28000 1.53762 永豐永豐基金 37.76000 38.11000 -0.35000 -0.91839 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.97420 9.98340 -0.00920 -0.09215 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.97270 9.98200 -0.00930 -0.09317 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.93310 9.94240 -0.00930 -0.09354 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.93280 9.94210 -0.00930 -0.09354 永豐亞洲民生消費基金 11.46000 11.31000 0.15000 1.32626 永豐高科技基金 25.16000 25.76000 -0.60000 -2.32919 永豐貨幣市場基金 13.87990 13.87970 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.13000 2.13330 -0.00330 -0.15469 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50950 2.51340 -0.00390 -0.15517 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.80390 7.81210 -0.00820 -0.10497 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.43270 10.44370 -0.01100 -0.10533 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.14790 7.16210 -0.01420 -0.19827 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.96230 10.98410 -0.02180 -0.19847 永豐臺灣加權ETF基金 56.66000 56.84000 -0.18000 -0.31668 永豐領航科技基金 41.18000 41.93000 -0.75000 -1.78870 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 47.32000 48.34000 -1.02000 -2.11005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.55620 11.55510 0.00110 0.00952 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.45410 9.44880 0.00530 0.05609 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.70670 9.70110 0.00560 0.05773 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.46500 9.45920 0.00580 0.06132 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.63630 9.63050 0.00580 0.06023 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.47500 9.47050 0.00450 0.04752 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.85680 9.85210 0.00470 0.04771 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.44780 9.44390 0.00390 0.04130 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.69680 9.69290 0.00390 0.04024 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.88000 10.59000 0.29000 2.73843 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.62000 9.35000 0.27000 2.88770 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.30000 10.02000 0.28000 2.79441 兆豐國際中小基金 16.40000 16.54000 -0.14000 -0.84643 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.28000 13.95000 0.33000 2.36559 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.94000 18.48000 0.46000 2.48918 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.87000 18.41000 0.46000 2.49864 兆豐國際生命科學基金 16.46000 16.48000 -0.02000 -0.12136 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.41490 10.40870 0.00620 0.05957 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.67810 10.67380 0.00430 0.04029 兆豐國際全球基金 32.04000 32.09000 -0.05000 -0.15581 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.26380 10.26320 0.00060 0.00585 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.00850 9.98110 0.02740 0.27452 兆豐國際國民基金 23.19000 23.47000 -0.28000 -1.19301 兆豐國際第一基金 13.65000 13.79000 -0.14000 -1.01523 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.01990 10.02090 -0.00100 -0.00998 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.97710 7.97800 -0.00090 -0.01128 兆豐國際萬全基金 21.13000 21.30000 -0.17000 -0.79812 兆豐國際電子基金 26.51000 26.82000 -0.31000 -1.15585 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.89000 22.97000 -0.08000 -0.34828 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.22000 16.14000 0.08000 0.49566 兆豐國際豐台灣基金 33.73000 33.63000 0.10000 0.29735 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49990 12.49970 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金A類型 11.14970 11.15360 -0.00390 -0.03497 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.01600 12.00380 0.01220 0.10163 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.77770 10.78180 -0.00410 -0.03803 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.54620 11.55380 -0.00760 -0.06578 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15360 8.15650 -0.00290 -0.03555 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.50820 9.49920 0.00900 0.09474 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.05490 9.05830 -0.00340 -0.03753 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.98720 8.99240 -0.00520 -0.05783 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.33020 9.33380 -0.00360 -0.03857 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 合庫全球新興市場基金 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 合庫貨幣市場基金 10.12770 10.12760 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.51500 9.53570 -0.02070 -0.21708 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.77880 9.79920 -0.02040 -0.20818 合庫新興多重收益基金A類型 10.07410 10.09540 -0.02130 -0.21099 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.51850 11.54380 -0.02530 -0.21917 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.44510 13.46970 -0.02460 -0.18263 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.84900 8.86790 -0.01890 -0.21313 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.51340 9.53340 -0.02000 -0.20979 合庫新興多重收益基金B類型 7.92130 7.93800 -0.01670 -0.21038 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.82070 8.83970 -0.01900 -0.21494 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.03940 10.05770 -0.01830 -0.18195 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.96630 10.96540 0.00090 0.00821 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.95860 9.96130 -0.00270 -0.02710 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74470 9.74420 0.00050 0.00513 安聯中國東協基金 15.68000 15.61000 0.07000 0.44843 安聯中國策略基金 14.00000 13.57000 0.43000 3.16875 安聯中華新思路基金-人民幣 14.14000 13.88000 0.26000 1.87320 安聯中華新思路基金-美元 13.26000 13.01000 0.25000 1.92160 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.36000 12.12000 0.24000 1.98020 安聯台灣大壩基金 28.74000 28.99000 -0.25000 -0.86237 安聯台灣科技基金 47.99000 48.72000 -0.73000 -1.49836 安聯台灣貨幣市場基金 12.48900 12.48880 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 31.79000 32.14000 -0.35000 -1.08899 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.15150 10.15370 -0.00220 -0.02167 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.10030 15.10370 -0.00340 -0.02251 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67030 9.67250 -0.00220 -0.02274 安聯四季成長組合基金-美元 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.77000 11.77000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.36040 12.36930 -0.00890 -0.07195 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16580 10.17370 -0.00790 -0.07765 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.27660 12.28650 -0.00990 -0.08058 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53420 9.54070 -0.00650 -0.06813 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.37960 9.38690 -0.00730 -0.07777 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05720 9.06450 -0.00730 -0.08053 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.41000 11.43000 -0.02000 -0.17498 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.06740 12.07970 -0.01230 -0.10182 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.98100 10.99320 -0.01220 -0.11098 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.64830 10.66000 -0.01170 -0.10976 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.95040 8.95940 -0.00900 -0.10045 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.73490 8.74460 -0.00970 -0.11093 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.44460 8.45380 -0.00920 -0.10883 安聯全球人口趨勢基金 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.20000 37.32000 -0.12000 -0.32154 安聯全球油礦金趨勢基金 8.91000 8.95000 -0.04000 -0.44693 安聯全球計量平衡基金 12.93000 12.94000 -0.01000 -0.07728 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.02660 12.02890 -0.00230 -0.01912 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.42580 10.42770 -0.00190 -0.01822 安聯全球新興市場基金 17.76000 17.81000 -0.05000 -0.28074 安聯全球農金趨勢基金 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 安聯全球綠能趨勢基金 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 23.57000 23.62000 -0.05000 -0.21169 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利台灣動力基金 32.75000 33.33000 -0.58000 -1.74017 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.26940 10.27690 -0.00750 -0.07298 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.00620 10.00990 -0.00370 -0.03696 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.08980 8.09570 -0.00590 -0.07288 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.03160 8.03550 -0.00390 -0.04853 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 宏利全球債券組合基金 13.06100 13.06300 -0.00200 -0.01531 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.94590 3.91080 0.03510 0.89751 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63720 0.63160 0.00560 0.88664 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.43000 18.27000 0.16000 0.87575 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79930 11.80740 -0.00810 -0.06860 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.49970 10.50600 -0.00630 -0.05997 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.17370 10.17960 -0.00590 -0.05796 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.97120 8.97660 -0.00540 -0.06016 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.56100 8.56610 -0.00510 -0.05954 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.46820 8.47300 -0.00480 -0.05665 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.52180 8.52410 -0.00230 -0.02698 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77260 2.78430 -0.01170 -0.42021 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40240 0.40400 -0.00160 -0.39604 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.21040 12.26010 -0.04970 -0.40538 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91770 0.92160 -0.00390 -0.42318 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.42450 7.45480 -0.03030 -0.40645 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05470 2.06300 -0.00830 -0.40233 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29550 0.29670 -0.00120 -0.40445 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.10160 9.13890 -0.03730 -0.40815 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33240 0.33380 -0.00140 -0.41941 宏利萬利貨幣市場基金 13.63940 13.63930 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.71000 2.69000 0.02000 0.74349 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.27000 12.19000 0.08000 0.65628 宏利臺灣股息收益基金 28.52000 29.05000 -0.53000 -1.82444 宏利澳幣保本基金 12.05720 12.05430 0.00290 0.02406 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.88000 11.86000 0.02000 0.16863 貝萊德亞美利加收益基金 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.93230 12.93220 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.06000 27.20000 -0.14000 -0.51471 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20680 11.20570 0.00110 0.00982 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85350 9.84970 0.00380 0.03858 保德信大中華基金-人民幣 9.92000 9.76000 0.16000 1.63934 保德信大中華基金-美元 9.86000 9.70000 0.16000 1.64948 保德信大中華基金-新台幣 29.13000 28.65000 0.48000 1.67539 保德信中小型股基金 47.61000 48.77000 -1.16000 -2.37851 保德信中國中小基金-人民幣 9.25000 8.99000 0.26000 2.89210 保德信中國中小基金-美元 8.97000 8.72000 0.25000 2.86697 保德信中國中小基金-新臺幣 8.60000 8.35000 0.25000 2.99401 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.22520 9.11830 0.10690 1.17237 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.28300 9.17510 0.10790 1.17601 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.35510 9.24690 0.10820 1.17012 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.07360 9.95720 0.11640 1.16900 保德信中國品牌基金-人民幣 8.89000 8.66000 0.23000 2.65589 保德信中國品牌基金-美元 8.87000 8.64000 0.23000 2.66204 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.62000 9.36000 0.26000 2.77778 保德信台商全方位基金 36.81000 37.14000 -0.33000 -0.88853 保德信全球中小基金 30.34000 30.46000 -0.12000 -0.39396 保德信全球消費商機基金 18.53000 18.50000 0.03000 0.16216 保德信全球基礎建設基金 12.60000 12.58000 0.02000 0.15898 保德信全球資源基金 8.24000 8.27000 -0.03000 -0.36276 保德信全球醫療生化基金-美元 10.10000 10.22000 -0.12000 -1.17417 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.23000 33.62000 -0.39000 -1.16002 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.83660 9.84440 -0.00780 -0.07923 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.61990 10.62830 -0.00840 -0.07903 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.27300 9.27720 -0.00420 -0.04527 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.99710 10.00170 -0.00460 -0.04599 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.25120 8.25620 -0.00500 -0.06056 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.83580 10.84230 -0.00650 -0.05995 保德信亞太基金 21.85000 21.78000 0.07000 0.32140 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.53020 8.52270 0.00750 0.08800 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.25590 11.24600 0.00990 0.08803 保德信店頭市場基金 34.65000 35.36000 -0.71000 -2.00792 保德信拉丁美洲基金 6.89000 7.03000 -0.14000 -1.99147 保德信金平衡基金 30.53000 30.57000 -0.04000 -0.13085 保德信金滿意基金 44.09000 44.20000 -0.11000 -0.24887 保德信科技島基金 27.31000 27.38000 -0.07000 -0.25566 保德信高成長基金 95.59000 96.34000 -0.75000 -0.77849 保德信第一基金 27.29000 27.50000 -0.21000 -0.76364 保德信貨幣市場基金 15.76520 15.76500 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.63720 10.65270 -0.01550 -0.14550 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.73940 10.75150 -0.01210 -0.11254 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.88090 10.89930 -0.01840 -0.16882 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.28600 10.30000 -0.01400 -0.13592 保德信新世紀基金 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.07880 8.09080 -0.01200 -0.14832 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.86290 10.87900 -0.01610 -0.14799 保德信新興趨勢組合基金 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683 保德信瑞騰基金 15.54410 15.54380 0.00030 0.00193 保德信歐洲組合基金 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.75170 9.77110 -0.01940 -0.19854 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.98010 10.00000 -0.01990 -0.19900 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.68890 9.70980 -0.02090 -0.21525 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.79900 9.81880 -0.01980 -0.20165 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.92290 9.94260 -0.01970 -0.19814 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.92290 9.94260 -0.01970 -0.19814 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.75800 9.77640 -0.01840 -0.18821 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.76090 9.77930 -0.01840 -0.18815 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.03670 10.05610 -0.01940 -0.19292 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.08810 10.10860 -0.02050 -0.20280 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.08730 10.10800 -0.02070 -0.20479 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.95510 9.97450 -0.01940 -0.19450 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.95510 9.97450 -0.01940 -0.19450 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.67220 9.70780 -0.03560 -0.36672 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.50460 9.53920 -0.03460 -0.36271 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95480 1.95430 0.00050 0.02558 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66190 2.66120 0.00070 0.02630 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29500 0.29440 0.00060 0.20380 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43610 0.43520 0.00090 0.20680 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.43020 8.41400 0.01620 0.19254 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.68870 11.66560 0.02310 0.19802 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.50920 9.50620 0.00300 0.03156 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.63520 11.63230 0.00290 0.02493 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.64080 8.62400 0.01680 0.19481 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.59690 10.57640 0.02050 0.19383 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.13140 10.16320 -0.03180 -0.31289 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.05050 10.08380 -0.03330 -0.33023 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.07460 10.09470 -0.02010 -0.19911 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.63340 10.65520 -0.02180 -0.20459 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98320 10.00550 -0.02230 -0.22288 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78600 9.80560 -0.01960 -0.19989 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08930 10.10960 -0.02030 -0.20080 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.75910 9.78020 -0.02110 -0.21574 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.95950 9.98190 -0.02240 -0.22441 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.60950 10.68370 -0.07420 -0.69452 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.23800 6.26160 -0.02360 -0.37690 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.70840 10.74890 -0.04050 -0.37678 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64770 11.64760 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.15000 20.37000 -0.22000 -1.08002 施羅德樂活中小基金-I類型 4593.52000 4642.22000 -48.70000 -1.04907 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.31460 10.24130 0.07330 0.71573 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.35490 11.27580 0.07910 0.70150 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.59440 10.52170 0.07270 0.69095 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.17550 9.11040 0.06510 0.71457 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.62030 9.55320 0.06710 0.70238 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.42860 9.36390 0.06470 0.69095 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.51620 10.44160 0.07460 0.71445 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.08870 11.01140 0.07730 0.70200 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.02980 10.95410 0.07570 0.69107 柏瑞五國金勢力建設基金 6.53000 6.55000 -0.02000 -0.30534 柏瑞巨人基金 13.42000 13.45000 -0.03000 -0.22305 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65200 13.65190 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.33000 16.33000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.49500 13.51390 -0.01890 -0.13986 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.87720 11.89400 -0.01680 -0.14125 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.48600 12.50460 -0.01860 -0.14875 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.90870 8.92120 -0.01250 -0.14012 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.80050 6.81000 -0.00950 -0.13950 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.80140 8.81390 -0.01250 -0.14182 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.45680 8.45050 0.00630 0.07455 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.79250 10.80870 -0.01620 -0.14988 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.34250 8.35640 -0.01390 -0.16634 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.05330 12.07040 -0.01710 -0.14167 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.69100 11.70740 -0.01640 -0.14008 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.77910 11.77030 0.00880 0.07476 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.36610 11.38310 -0.01700 -0.14934 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.01200 9.02460 -0.01260 -0.13962 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.83410 9.84800 -0.01390 -0.14115 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.66630 9.65910 0.00720 0.07454 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.59880 9.61320 -0.01440 -0.14979 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.43020 9.44590 -0.01570 -0.16621 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.27030 10.27030 0.00000 0.00000 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.14230 10.14210 0.00020 0.00197 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.02670 10.02740 -0.00070 -0.00698 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.10670 10.10810 -0.00140 -0.01385 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.02440 10.02440 0.00000 0.00000 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.83250 9.83230 0.00020 0.00203 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.78300 9.78370 -0.00070 -0.00715 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.86360 9.86490 -0.00130 -0.01318 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.25120 10.25120 0.00000 0.00000 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.14220 10.14210 0.00010 0.00099 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.02670 10.02740 -0.00070 -0.00698 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.10680 10.10820 -0.00140 -0.01385 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.02440 10.02440 0.00000 0.00000 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.83260 9.83240 0.00020 0.00203 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.78300 9.78370 -0.00070 -0.00715 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.86360 9.86500 -0.00140 -0.01419 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.30000 13.22000 0.08000 0.60514 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.26000 14.18000 0.08000 0.56417 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.77000 8.72000 0.05000 0.57339 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.57000 11.50000 0.07000 0.60870 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.74000 11.67000 0.07000 0.59983 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.97000 11.91000 0.06000 0.50378 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.39000 13.33000 0.06000 0.45011 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.49000 13.43000 0.06000 0.44676 柏瑞拉丁美洲基金 9.50000 9.65000 -0.15000 -1.55440 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.40880 11.39510 0.01370 0.12023 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.47470 7.46570 0.00900 0.12055 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.42710 11.44580 -0.01870 -0.16338 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.09810 11.11620 -0.01810 -0.16283 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.22010 10.23760 -0.01750 -0.17094 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.37560 8.38930 -0.01370 -0.16330 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.43180 9.44720 -0.01540 -0.16301 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.45610 9.47220 -0.01610 -0.16997 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.67580 10.69320 -0.01740 -0.16272 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.03500 10.05150 -0.01650 -0.16415 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.20350 10.22090 -0.01740 -0.17024 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.77140 9.78740 -0.01600 -0.16348 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.04980 9.06460 -0.01480 -0.16327 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.92760 8.93380 -0.00620 -0.06940 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.48040 9.49650 -0.01610 -0.16954 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.86970 11.93100 -0.06130 -0.51379 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.34580 11.40500 -0.05920 -0.51907 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.77500 10.83190 -0.05690 -0.52530 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.07690 7.11350 -0.03660 -0.51451 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.86680 8.91310 -0.04630 -0.51946 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.47120 9.52120 -0.05000 -0.52514 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.20340 10.25600 -0.05260 -0.51287 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.79220 10.84920 -0.05700 -0.52538 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.59620 9.64630 -0.05010 -0.51937 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.02460 9.07120 -0.04660 -0.51371 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.67290 9.72400 -0.05110 -0.52550 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.42000 18.43000 -0.01000 -0.05426 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.27000 17.27000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.92710 12.93520 -0.00810 -0.06262 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.83470 10.85210 -0.01740 -0.16034 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.76170 11.77830 -0.01660 -0.14094 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.35430 12.37020 -0.01590 -0.12853 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.27620 11.29280 -0.01660 -0.14700 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.85530 9.87110 -0.01580 -0.16006 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.39500 10.40970 -0.01470 -0.14121 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.28600 10.29930 -0.01330 -0.12913 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.28080 10.29590 -0.01510 -0.14666 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.99620 10.01220 -0.01600 -0.15981 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.18990 10.20430 -0.01440 -0.14112 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.84570 11.86090 -0.01520 -0.12815 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.22160 10.23660 -0.01500 -0.14653 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.31000 14.33000 -0.02000 -0.13957 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.47000 26.40000 0.07000 0.26515 國泰大中華基金 21.12000 21.32000 -0.20000 -0.93809 國泰小龍基金 16.11000 16.21000 -0.10000 -0.61690 國泰中小成長基金 45.63000 46.18000 -0.55000 -1.19099 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.18130 4.07130 0.11000 2.70184 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.71000 18.27000 0.44000 2.40832 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.70630 0.68980 0.01650 2.39200 國泰中國內需增長基金美元級別 0.66730 0.65170 0.01560 2.39374 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19770 2.19040 0.00730 0.33327 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.65510 9.65130 0.00380 0.03937 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.19710 8.19390 0.00320 0.03905 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31660 0.31650 0.00010 0.03160 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.49010 11.48910 0.00100 0.00870 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67450 1.67960 -0.00510 -0.30364 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.95650 9.94650 0.01000 0.10054 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33010 0.32980 0.00030 0.09096 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.43960 4.29430 0.14530 3.38355 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.85000 19.26000 0.59000 3.06334 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.64290 0.62380 0.01910 3.06188 國泰中港台基金人民幣級別 3.27690 3.14730 0.12960 4.11782 國泰中港台基金台幣級別 14.66000 14.12000 0.54000 3.82436 國泰中港台基金美元級別 0.48040 0.46290 0.01750 3.78051 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.32000 27.70000 -0.38000 -1.37184 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.70000 12.54000 0.16000 1.27592 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.51000 36.43000 -0.92000 -2.52539 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.31640 10.30880 0.00760 0.07372 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.31660 10.30890 0.00770 0.07469 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.31690 10.30920 0.00770 0.07469 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33650 0.33640 0.00010 0.02973 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33650 0.33640 0.00010 0.02973 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33650 0.33640 0.00010 0.02973 國泰台灣貨幣市場基金 12.40990 12.40980 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 28.39000 28.66000 -0.27000 -0.94208 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.47520 2.47340 0.00180 0.07277 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36190 0.36270 -0.00080 -0.22057 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49320 0.49060 0.00260 0.52996 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.52000 13.51000 0.01000 0.07402 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46920 0.46900 0.00020 0.04264 國泰全球資源基金台幣級別 5.91000 5.92000 -0.01000 -0.16892 國泰全球資源基金美元級別 0.19020 0.19060 -0.00040 -0.20986 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41480 0.41530 -0.00050 -0.12039 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37500 0.37550 -0.00050 -0.13316 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43950 0.44010 -0.00060 -0.13633 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50860 0.50530 0.00330 0.65308 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.83000 20.86000 -0.03000 -0.14382 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.14000 22.07000 0.07000 0.31717 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.52240 2.50410 0.01830 0.73080 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.34730 11.29790 0.04940 0.43725 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.20430 10.15990 0.04440 0.43701 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36970 0.36820 0.00150 0.40739 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33250 0.33110 0.00140 0.42283 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50070 0.49470 0.00600 1.21286 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.90000 11.86000 0.04000 0.33727 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40150 0.40020 0.00130 0.32484 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.89000 18.88000 0.01000 0.05297 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61690 0.61670 0.00020 0.03243 國泰科技生化基金 36.93000 37.43000 -0.50000 -1.33583 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.10000 27.16000 -0.06000 -0.22091 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.39000 13.37000 0.02000 0.14959 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.08720 38.82400 0.26320 0.67793 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.61710 19.74690 -0.12980 -0.65732 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.21530 18.96310 0.25220 1.32995 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.00620 40.01630 -0.01010 -0.02524 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.55040 40.55780 -0.00740 -0.01825 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.07870 43.05530 0.02340 0.05435 國泰紐幣2021保本基金 12.15790 12.12010 0.03780 0.31188 國泰紐幣八年期保本基金 12.45050 12.40500 0.04550 0.36679 國泰紐幣保本基金 12.40630 12.39930 0.00700 0.05645 國泰高科技基金 13.50000 13.68000 -0.18000 -1.31579 國泰國泰基金台幣I級別 24.69000 24.86000 -0.17000 -0.68383 國泰國泰基金台幣級別 24.69000 24.86000 -0.17000 -0.68383 國泰富時中國A50基金 18.29000 18.31000 -0.02000 -0.10923 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33650 0.33670 -0.00020 -0.05940 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46550 0.46210 0.00340 0.73577 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37280 0.37290 -0.00010 -0.02682 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51580 0.51190 0.00390 0.76187 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35090 0.35130 -0.00040 -0.11386 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48550 0.48220 0.00330 0.68436 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.62420 10.64850 -0.02430 -0.22820 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.62710 7.64460 -0.01750 -0.22892 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35910 0.35990 -0.00080 -0.22228 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25580 0.25640 -0.00060 -0.23401 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.23740 2.22440 0.01300 0.58443 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.97100 9.94080 0.03020 0.30380 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32460 0.32370 0.00090 0.27804 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.17370 40.29130 -0.11760 -0.29187 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.48000 19.40000 0.08000 0.41237 國泰新興市場基金台幣級別 11.91000 11.80000 0.11000 0.93220 國泰新興市場基金美元級別 0.38900 0.38570 0.00330 0.85559 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.26120 2.26000 0.00120 0.05310 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.49010 1.48930 0.00080 0.05372 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34070 0.34160 -0.00090 -0.26347 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36680 0.36780 -0.00100 -0.27189 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22680 0.22730 -0.00050 -0.21997 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.45150 10.47920 -0.02770 -0.26433 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.75810 6.77600 -0.01790 -0.26417 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.67000 13.60000 0.07000 0.51471 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.24000 37.62000 -0.38000 -1.01010 國泰價值卓越基金 16.02000 16.25000 -0.23000 -1.41538 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38360 0.38370 -0.00010 -0.02606 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.72330 38.77520 -0.05190 -0.13385 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.93000 20.80000 0.13000 0.62500 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.76000 19.78000 -0.02000 -0.10111 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.58000 19.89000 -0.31000 -1.55857 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09360 12.09780 -0.00420 -0.03472 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39680 0.39700 -0.00020 -0.05038 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.64420 9.63340 0.01080 0.11211 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.29630 8.28750 0.00880 0.10618 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.71970 10.70760 0.01210 0.11300 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.32780 9.31780 0.01000 0.10732 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17490 11.17420 0.00070 0.00626 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80360 9.80380 -0.00020 -0.00204 第一金大中華基金 28.44000 28.65000 -0.21000 -0.73298 第一金小型精選基金 39.89000 40.80000 -0.91000 -2.23039 第一金中國世紀基金-人民幣 13.39000 13.03000 0.36000 2.76285 第一金中國世紀基金-美元 8.41490 8.18940 0.22550 2.75356 第一金中國世紀基金-美元-N 8.41580 8.19020 0.22560 2.75451 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.83000 9.56000 0.27000 2.82427 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.82000 9.56000 0.26000 2.71967 第一金中概平衡基金 26.87000 26.98000 -0.11000 -0.40771 第一金台灣貨幣市場基金 15.24850 15.24830 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.82300 177.82100 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.99850 9.99840 0.00010 0.00100 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.99850 9.99840 0.00010 0.00100 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.31290 14.25610 0.05680 0.39843 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.31350 14.25660 0.05690 0.39911 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.65000 13.59000 0.06000 0.44150 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.65000 13.60000 0.05000 0.36765 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.86450 9.86920 -0.00470 -0.04762 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.86790 9.87260 -0.00470 -0.04761 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.50140 9.50520 -0.00380 -0.03998 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.52640 9.53010 -0.00370 -0.03882 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.34180 10.34690 -0.00510 -0.04929 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.97140 9.97530 -0.00390 -0.03910 第一金全球大趨勢基金 23.56000 23.50000 0.06000 0.25532 第一金全球不動產證券化基金A 8.25670 8.26570 -0.00900 -0.10888 第一金全球不動產證券化基金B 5.87150 5.87800 -0.00650 -0.11058 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.65360 9.60570 0.04790 0.49866 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.65480 9.60690 0.04790 0.49860 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.02140 9.97170 0.04970 0.49841 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.02270 9.97300 0.04970 0.49835 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.66070 8.66180 -0.00110 -0.01270 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.23560 10.23700 -0.00140 -0.01368 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.70320 9.70510 -0.00190 -0.01958 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.70240 9.70430 -0.00190 -0.01958 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.98460 7.98620 -0.00160 -0.02003 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.85160 8.85330 -0.00170 -0.01920 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.85200 8.85370 -0.00170 -0.01920 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.20030 11.20260 -0.00230 -0.02053 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.20120 11.20350 -0.00230 -0.02053 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.01870 10.02080 -0.00210 -0.02096 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.80650 14.80930 -0.00280 -0.01891 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.10990 14.07730 0.03260 0.23158 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.12750 14.09480 0.03270 0.23200 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.22000 13.19000 0.03000 0.22745 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.25000 13.21000 0.04000 0.30280 第一金亞洲科技基金 19.62000 19.55000 0.07000 0.35806 第一金亞洲新興市場基金 13.64000 13.59000 0.05000 0.36792 第一金店頭市場基金 10.11000 10.32000 -0.21000 -2.03488 第一金創新趨勢基金 25.54000 25.90000 -0.36000 -1.38996 第一金電子基金 35.82000 36.06000 -0.24000 -0.66556 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 21.04000 21.07000 -0.03000 -0.14238 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.89000 18.79000 0.10000 0.53220 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 9.03000 8.82000 0.21000 2.38095 統一大中華中小基金(美元) 8.32000 8.12000 0.20000 2.46305 統一大中華中小基金(新台幣) 12.20000 11.91000 0.29000 2.43493 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 36.36000 36.51000 -0.15000 -0.41085 統一大滿貫基金-I類型 36.36000 36.51000 -0.15000 -0.41085 統一大龍印基金 15.38000 15.24000 0.14000 0.91864 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.63000 9.38000 0.25000 2.66525 統一大龍騰中國基金(美元) 8.88000 8.64000 0.24000 2.77778 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.02000 9.74000 0.28000 2.87474 統一中小基金 27.33000 27.54000 -0.21000 -0.76253 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.81270 9.80960 0.00310 0.03160 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.21570 9.20840 0.00730 0.07928 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.91450 8.90620 0.00830 0.09319 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.65860 11.65500 0.00360 0.03089 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.87680 10.86830 0.00850 0.07821 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.51640 10.50660 0.00980 0.09327 統一台灣動力基金 18.19000 18.61000 -0.42000 -2.25685 統一全天候基金-A類型 116.31000 117.48000 -1.17000 -0.99591 統一全天候基金-I類型 116.31000 117.48000 -1.17000 -0.99591 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.07000 9.06450 0.00550 0.06068 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.82520 8.81560 0.00960 0.10890 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.77890 8.76850 0.01040 0.11861 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.38190 9.37620 0.00570 0.06079 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.12850 9.11860 0.00990 0.10857 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.08060 9.06980 0.01080 0.11908 統一全球債券組合基金 11.98410 11.99070 -0.00660 -0.05504 統一全球新科技基金(人民幣) 16.13000 16.08000 0.05000 0.31095 統一全球新科技基金(美元) 15.28000 15.23000 0.05000 0.32830 統一全球新科技基金(新台幣) 14.54000 14.49000 0.05000 0.34507 統一亞太基金 26.51000 26.30000 0.21000 0.79848 統一亞洲大金磚基金 12.96000 12.83000 0.13000 1.01325 統一奔騰基金 62.73000 63.50000 -0.77000 -1.21260 統一強棒貨幣市場基金 16.65680 16.65670 0.00010 0.00060 統一強漢基金(人民幣) 10.71000 10.50000 0.21000 2.00000 統一強漢基金(美元) 9.72000 9.52000 0.20000 2.10084 統一強漢基金(新台幣) 25.37000 24.85000 0.52000 2.09256 統一統信基金 33.45000 34.14000 -0.69000 -2.02109 統一黑馬基金 62.79000 63.53000 -0.74000 -1.16480 統一新亞洲科技能源基金 19.05000 18.88000 0.17000 0.90042 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.00670 8.01780 -0.01110 -0.13844 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.17110 10.18520 -0.01410 -0.13844 統一經建基金 49.14000 49.67000 -0.53000 -1.06704 統一龍馬基金 73.98000 75.05000 -1.07000 -1.42572 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 23.09000 23.74000 -0.65000 -2.73799 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 49.90000 50.52000 -0.62000 -1.22724 野村中國機會基金 13.55000 13.29000 0.26000 1.95636 野村巴西基金 5.46000 5.52000 -0.06000 -1.08696 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.24000 12.33000 -0.09000 -0.72993 野村台灣高股息基金 23.71000 23.75000 -0.04000 -0.16842 野村台灣運籌基金 37.94000 38.18000 -0.24000 -0.62860 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.56350 9.56440 -0.00090 -0.00941 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.51500 9.51420 0.00080 0.00841 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.56480 9.56460 0.00020 0.00209 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.77060 9.77150 -0.00090 -0.00921 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.67310 9.67230 0.00080 0.00827 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.63370 9.63340 0.00030 0.00311 野村平衡基金 19.71000 19.92000 -0.21000 -1.05422 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.41000 13.41000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907 野村全球生技醫療基金 17.90000 17.92000 -0.02000 -0.11161 野村全球品牌基金 28.43000 28.23000 0.20000 0.70847 野村全球氣候變遷基金 8.63000 8.65000 -0.02000 -0.23121 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.28000 13.30000 -0.02000 -0.15038 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.39000 11.41000 -0.02000 -0.17528 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.86000 19.88000 -0.02000 -0.10060 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.52000 12.55000 -0.03000 -0.23904 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.04570 10.04430 0.00140 0.01394 野村全球短期收益基金-美元計價 10.47860 10.47630 0.00230 0.02195 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.37680 10.37410 0.00270 0.02603 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.59690 9.60930 -0.01240 -0.12904 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.34800 9.36040 -0.01240 -0.13247 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.92280 8.93360 -0.01080 -0.12089 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.29120 11.30560 -0.01440 -0.12737 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.77720 10.79160 -0.01440 -0.13344 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.34940 10.36190 -0.01250 -0.12063 野村成長基金 29.89000 29.94000 -0.05000 -0.16700 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.02410 9.00320 0.02090 0.23214 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.03230 9.00950 0.02280 0.25307 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.16740 9.14190 0.02550 0.27894 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.51160 9.48960 0.02200 0.23183 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.42410 9.40040 0.02370 0.25212 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.56690 9.54030 0.02660 0.27882 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.87000 8.80000 0.07000 0.79545 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.70000 12.60000 0.10000 0.79365 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.48930 9.49310 -0.00380 -0.04003 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.55070 9.54960 0.00110 0.01152 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.63470 9.63120 0.00350 0.03634 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.03960 10.04200 -0.00240 -0.02390 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.01170 10.01050 0.00120 0.01199 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.10560 10.10200 0.00360 0.03564 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.22240 10.22170 0.00070 0.00685 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.87850 9.87880 -0.00030 -0.00304 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.41470 9.41400 0.00070 0.00744 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.23880 11.23790 0.00090 0.00801 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.20030 10.18660 0.01370 0.13449 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.27400 11.26290 0.01110 0.09855 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.77250 10.76070 0.01180 0.10966 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.53030 10.51700 0.01330 0.12646 野村泰國基金 41.96000 41.85000 0.11000 0.26284 野村高科技基金 11.90000 12.22000 -0.32000 -2.61866 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.25920 10.24650 0.01270 0.12394 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.42880 10.42350 0.00530 0.05085 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.61580 10.59440 0.02140 0.20199 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.77980 9.77120 0.00860 0.08801 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.67400 9.66280 0.01120 0.11591 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.56540 9.55800 0.00740 0.07742 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.99870 11.99310 0.00560 0.04669 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.15520 13.12430 0.03090 0.23544 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.92690 10.91730 0.00960 0.08793 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.81550 10.80300 0.01250 0.11571 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.95120 10.94260 0.00860 0.07859 野村貨幣市場基金 16.26410 16.26390 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.23000 16.18000 0.05000 0.30902 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.85360 9.85470 -0.00110 -0.01116 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.81190 9.81090 0.00100 0.01019 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.80570 9.80460 0.00110 0.01122 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.85360 9.85470 -0.00110 -0.01116 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81190 9.81090 0.00100 0.01019 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.80570 9.80460 0.00110 0.01122 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.97920 10.03140 -0.05220 -0.52037 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.93290 9.98180 -0.04890 -0.48989 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.90940 9.95720 -0.04780 -0.48005 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.97920 10.03140 -0.05220 -0.52037 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.93290 9.98180 -0.04890 -0.48989 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.90940 9.95720 -0.04780 -0.48005 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.10950 10.11350 -0.00400 -0.03955 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.95960 7.96360 -0.00400 -0.05023 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.79870 11.80460 -0.00590 -0.04998 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.25000 7.37000 -0.12000 -1.62822 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 野村精選貨幣市場基金 12.07770 12.07760 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.48000 12.43000 0.05000 0.40225 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.28000 11.21000 0.07000 0.62444 野村歐洲高股息基金季配型 8.09000 8.10000 -0.01000 -0.12346 野村歐洲高股息基金累積型 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 野村積極成長基金 12.61000 12.63000 -0.02000 -0.15835 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.55000 9.62000 -0.07000 -0.72765 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.83000 35.11000 -0.28000 -0.79749 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.30150 10.29550 0.00600 0.05828 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.61590 8.60720 0.00870 0.10108 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.94810 7.94050 0.00760 0.09571 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.86950 7.86150 0.00800 0.10176 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.69420 11.68170 0.01250 0.10700 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.53750 10.52740 0.01010 0.09594 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.46590 10.45520 0.01070 0.10234 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 野村環球基金-人民幣計價 16.30000 16.26000 0.04000 0.24600 野村環球基金-美元計價 12.72000 12.69000 0.03000 0.23641 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.69000 17.64000 0.05000 0.28345 野村鴻利基金 22.83000 22.97000 -0.14000 -0.60949 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85760 16.85750 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.64000 20.75000 -0.11000 -0.53012 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.17000 14.17000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.91000 14.89000 0.02000 0.13432 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.15050 10.15440 -0.00390 -0.03841 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.31830 13.32320 -0.00490 -0.03678 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.59340 9.61800 -0.02460 -0.25577 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.58050 9.60450 -0.02400 -0.24988 凱基台商天下基金 13.34000 13.25000 0.09000 0.67925 凱基台灣精五門基金 21.01000 21.10000 -0.09000 -0.42654 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.80950 10.80960 -0.00010 -0.00093 凱基亞太高股息基金 12.91000 12.84000 0.07000 0.54517 凱基亞洲四金磚基金 17.29000 17.04000 0.25000 1.46714 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.91000 13.80000 0.11000 0.79710 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.66420 12.53190 0.13230 1.05571 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.41000 12.27000 0.14000 1.14099 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54150 11.54140 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.56000 27.60000 -0.04000 -0.14493 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.45000 22.35000 0.10000 0.44743 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.88770 21.79150 0.09620 0.44146 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.70000 17.62000 0.08000 0.45403 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.01570 16.94370 0.07200 0.42494 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.76000 7.75000 0.01000 0.12903 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.17000 12.20000 -0.03000 -0.24590 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.95270 11.95770 -0.00500 -0.04181 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.74470 11.70930 0.03540 0.30232 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.96000 11.92000 0.04000 0.33557 凱基護城河基金-台幣計價A 13.36000 13.34000 0.02000 0.14993 凱基護城河基金-美元計價B 13.16790 13.15620 0.01170 0.08893 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.51000 13.51000 0.00000 0.00000 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.24000 36.14000 0.10000 0.27670 富邦NASDAQ-100基金 31.29000 31.23000 0.06000 0.19212 富邦上証180基金 27.91000 27.94000 -0.03000 -0.10737 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20440 0.20130 0.00310 1.53999 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.26000 6.17000 0.09000 1.45867 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.77000 7.76000 0.01000 0.12887 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.53000 36.39000 0.14000 0.38472 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.46430 11.34780 0.11650 1.02663 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.59550 10.49620 0.09930 0.94606 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.15430 10.07600 0.07830 0.77709 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.01720 9.94440 0.07280 0.73207 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.18370 9.12460 0.05910 0.64770 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.80860 8.76670 0.04190 0.47794 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.36800 20.44240 -0.07440 -0.36395 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.32850 11.32750 0.00100 0.00883 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.33700 10.36400 -0.02700 -0.26052 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.91090 12.89760 0.01330 0.10312 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89990 1.89850 0.00140 0.07374 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41060 9.45390 -0.04330 -0.45801 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43300 1.43950 -0.00650 -0.45155 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.74460 11.74190 0.00270 0.02299 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71270 1.71410 -0.00140 -0.08168 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14020 10.16480 -0.02460 -0.24201 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49750 1.50280 -0.00530 -0.35268 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.73000 14.56000 0.17000 1.16758 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.97000 23.52000 -0.55000 -2.33844 富邦日本東証基金 22.04000 22.33000 -0.29000 -1.29870 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.69000 44.34000 0.35000 0.78935 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.57000 49.79000 -0.22000 -0.44186 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.09000 53.21000 -0.12000 -0.22552 富邦台灣心基金 23.11000 23.40000 -0.29000 -1.23932 富邦台灣釆吉50基金 49.47000 49.62000 -0.15000 -0.30230 富邦台灣科技指數基金 55.20000 55.57000 -0.37000 -0.66583 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.16340 41.08850 0.07490 0.18229 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.30520 41.37750 -0.07230 -0.17473 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29670 0.29770 -0.00100 -0.33591 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51240 2.50510 0.00730 0.29141 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33890 0.33900 -0.00010 -0.02950 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.53240 10.53910 -0.00670 -0.06357 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17950 2.17650 0.00300 0.13784 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32460 0.32520 -0.00060 -0.18450 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.07790 9.09660 -0.01870 -0.20557 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.73000 24.63000 0.10000 0.40601 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.82000 13.82000 0.00000 0.00000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 33.27000 33.16000 0.11000 0.33172 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63770 15.63760 0.00010 0.00064 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.97070 39.99760 -0.02690 -0.06725 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.03630 39.99520 0.04110 0.10276 富邦長紅基金 66.53000 67.28000 -0.75000 -1.11474 富邦科技基金 25.64000 26.01000 -0.37000 -1.42253 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.24000 40.14460 0.09540 0.23764 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.68530 39.32430 0.36100 0.91801 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.07090 38.90390 0.16700 0.42926 富邦恒生國企ETF基金 20.58000 20.67000 -0.09000 -0.43541 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.94000 13.83000 0.11000 0.79537 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.64000 28.97000 -0.33000 -1.13911 富邦高成長基金 25.42000 25.70000 -0.28000 -1.08949 富邦基金 14.10000 14.21000 -0.11000 -0.77410 富邦深証100基金 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407 富邦富時歐洲ETF基金 20.95000 20.98000 -0.03000 -0.14299 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41160 0.41130 0.00030 0.07294 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.32460 12.31790 0.00670 0.05439 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.52950 9.56110 -0.03160 -0.33051 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30520 0.30630 -0.00110 -0.35913 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.86650 8.90710 -0.04060 -0.45582 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.55570 9.53470 0.02100 0.22025 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.02090 9.99560 0.02530 0.25311 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.43920 9.46250 -0.02330 -0.24624 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.88860 9.90660 -0.01800 -0.18170 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 21.04000 20.92000 0.12000 0.57361 富邦精準基金 47.86000 48.59000 -0.73000 -1.50237 富邦精銳中小基金 12.05000 12.25000 -0.20000 -1.63265 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.81000 20.05000 -0.24000 -1.19701 富邦臺灣公司治理100基金 22.25000 22.26000 -0.01000 -0.04492 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.42000 7.38000 0.04000 0.54201 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.09000 16.26000 -0.17000 -1.04551 富邦標普美國特別股ETF基金 19.80000 19.80000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.46860 10.41450 0.05410 0.51947 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.36790 10.35350 0.01440 0.13908 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.43960 10.42150 0.01810 0.17368 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.18370 10.15060 0.03310 0.32609 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.04040 10.04490 -0.00450 -0.04480 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.09160 10.09270 -0.00110 -0.01090 富達台灣成長基金 31.37000 31.35000 0.02000 0.06380 富達卓越領航全球組合基金 15.43000 15.40000 0.03000 0.19481 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.68000 9.53000 0.15000 1.57398 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.42000 10.30000 0.12000 1.16505 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.09000 8.98000 0.11000 1.22494 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.22000 7.99000 0.23000 2.87860 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.45000 9.21000 0.24000 2.60586 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.17000 8.94000 0.23000 2.57271 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.71200 9.68990 0.02210 0.22807 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.17910 9.16830 0.01080 0.11780 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.77560 8.76430 0.01130 0.12893 富蘭克林華美中華基金 13.32000 13.08000 0.24000 1.83486 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.70000 21.81000 -0.11000 -0.50436 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.84000 20.93000 -0.09000 -0.43000 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.22000 11.28000 -0.06000 -0.53191 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.82000 10.87000 -0.05000 -0.45998 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.89500 7.91680 -0.02180 -0.27536 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.03110 9.05670 -0.02560 -0.28266 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.70970 9.73730 -0.02760 -0.28345 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.24640 9.27190 -0.02550 -0.27502 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.12350 11.12320 0.00030 0.00270 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.78690 8.78670 0.00020 0.00228 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.21500 9.21460 0.00040 0.00434 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.25870 13.24750 0.01120 0.08454 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.28160 10.27290 0.00870 0.08469 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.15670 10.15650 0.00020 0.00197 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.70230 7.70210 0.00020 0.00260 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.17560 9.17540 0.00020 0.00218 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.72190 10.72030 0.00160 0.01492 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59300 7.59180 0.00120 0.01581 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.06440 9.06300 0.00140 0.01545 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.45100 10.44970 0.00130 0.01244 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.74730 7.74630 0.00100 0.01291 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.19950 8.20680 -0.00730 -0.08895 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.21590 9.22480 -0.00890 -0.09648 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.99010 9.99970 -0.00960 -0.09600 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.61670 12.62800 -0.01130 -0.08948 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.96000 8.90000 0.06000 0.67416 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.15000 9.08000 0.07000 0.77093 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.88000 8.70000 0.18000 2.06897 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.39000 11.17000 0.22000 1.96956 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.31430 13.29940 0.01490 0.11204 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 41.78000 42.18000 -0.40000 -0.94832 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30160 10.30150 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.38000 14.35000 0.03000 0.20906 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.43000 13.44000 -0.01000 -0.07440 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.48000 15.48000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.94210 7.98190 -0.03980 -0.49863 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.97410 10.95180 0.02230 0.20362 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.66590 9.67430 -0.00840 -0.08683 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.08260 11.09220 -0.00960 -0.08655 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.93930 6.95490 -0.01560 -0.22430 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.14330 9.16430 -0.02100 -0.22915 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.23500 10.25860 -0.02360 -0.23005 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.62490 10.64880 -0.02390 -0.22444 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.38000 20.34000 0.04000 0.19666 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 復華人民幣貨幣市場基金 11.61580 11.61500 0.00080 0.00689 復華人生目標基金 39.08040 39.57120 -0.49080 -1.24030 復華大中華中小策略基金 9.44000 9.32000 0.12000 1.28755 復華中小精選基金 77.51000 79.14000 -1.63000 -2.05964 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.28000 8.98000 0.30000 3.34076 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.25000 8.00000 0.25000 3.12500 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.97000 11.90000 0.07000 0.58824 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.00000 10.93000 0.07000 0.64044 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571 復華六年到期新興市場債券基金 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 復華台灣智能基金 12.25000 12.32000 -0.07000 -0.56818 復華全方位基金 32.35000 32.94000 -0.59000 -1.79114 復華全球大趨勢基金-美元 13.81000 13.83000 -0.02000 -0.14461 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.52000 21.55000 -0.03000 -0.13921 復華全球平衡基金-美元 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 復華全球平衡基金-新臺幣 20.42000 20.35000 0.07000 0.34398 復華全球物聯網科技基金-美元 16.93000 16.96000 -0.03000 -0.17689 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.16000 16.18000 -0.02000 -0.12361 復華全球原物料基金 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 復華全球消費基金-新臺幣 13.65000 13.61000 0.04000 0.29390 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46850 11.47070 -0.00220 -0.01918 復華全球債券基金 13.42020 13.40370 0.01650 0.12310 復華全球債券組合基金 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.70000 14.65000 0.05000 0.34130 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 復華全球戰略配置強基金-美元 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.43410 13.43400 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 12.60000 12.57000 0.03000 0.23866 復華亞太成長基金 15.33000 15.42000 -0.09000 -0.58366 復華亞太神龍科技基金-美元 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 復華東協世紀基金 12.66000 12.65000 0.01000 0.07905 復華美國新星基金-美元 13.00000 13.05000 -0.05000 -0.38314 復華美國新星基金-新臺幣 13.03000 13.09000 -0.06000 -0.45837 復華恒生基金 21.18000 21.30000 -0.12000 -0.56338 復華恒生單日反向一倍基金 8.67000 8.57000 0.10000 1.16686 復華恒生單日正向二倍基金 32.09000 32.80000 -0.71000 -2.16463 復華神盾基金 26.29380 26.73810 -0.44430 -1.66167 復華高成長基金 69.14000 70.22000 -1.08000 -1.53802 復華高益策略組合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39490 14.39480 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 19.38000 19.28000 0.10000 0.51867 復華富時台灣高股息低波動基金 52.86000 52.80000 0.06000 0.11364 復華復華基金 21.69000 22.06000 -0.37000 -1.67724 復華華人世紀基金 17.84000 17.64000 0.20000 1.13379 復華傳家二號基金 30.99880 31.34710 -0.34830 -1.11111 復華傳家基金 25.21480 25.85090 -0.63610 -2.46065 復華奧林匹克全球組合基金 14.90000 14.91000 -0.01000 -0.06707 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.29000 14.28000 0.01000 0.07003 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 復華新興人民幣債券基金A 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.32000 19.27000 0.05000 0.25947 復華新興市場高收益債券基金A 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 復華新興市場高收益債券基金B 5.59000 5.61000 -0.02000 -0.35651 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.30000 12.34000 -0.04000 -0.32415 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.47000 12.67000 -0.20000 -1.57853 復華新興市場短期收益基金 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 復華滬深300 A股基金 20.83000 20.82000 0.01000 0.04803 復華數位經濟基金 60.89000 62.65000 -1.76000 -2.80926 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 11.31000 11.18000 0.13000 1.16279 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.76420 9.78290 -0.01870 -0.19115 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.60230 9.62220 -0.01990 -0.20681 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.91840 9.93740 -0.01900 -0.19120 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.72390 9.74400 -0.02010 -0.20628 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.65060 9.68330 -0.03270 -0.33769 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.08660 10.11740 -0.03080 -0.30443 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.65130 9.68720 -0.03590 -0.37059 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.08810 10.12240 -0.03430 -0.33885 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.65040 9.68630 -0.03590 -0.37063 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.09070 10.12500 -0.03430 -0.33877 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.94110 9.97060 -0.02950 -0.29587 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.23480 10.08580 0.14900 1.47732 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.95600 9.98850 -0.03250 -0.32537 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.94110 9.97060 -0.02950 -0.29587 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.23480 10.08580 0.14900 1.47732 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.95600 9.98850 -0.03250 -0.32537 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.93000 9.95930 -0.02930 -0.29420 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.30120 9.30830 -0.00710 -0.07628 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.43330 8.44240 -0.00910 -0.10779 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.34780 8.35400 -0.00620 -0.07422 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.56830 11.57720 -0.00890 -0.07688 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.50970 10.52090 -0.01120 -0.10645 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.52510 10.53290 -0.00780 -0.07405 景順主流基金 18.83000 19.00000 -0.17000 -0.89474 景順台灣科技基金 33.03000 33.18000 -0.15000 -0.45208 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 22.76000 22.77000 -0.01000 -0.04392 景順全球康健基金 19.11000 19.12000 -0.01000 -0.05230 景順貨幣市場基金 15.93500 15.93480 0.00020 0.00126 景順潛力基金 34.62000 34.95000 -0.33000 -0.94421 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.04000 15.03000 0.01000 0.06653 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.96000 13.94000 0.02000 0.14347 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.18000 11.19000 -0.01000 -0.08937 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.69240 8.71570 -0.02330 -0.26733 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.96920 7.99950 -0.03030 -0.37877 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.13100 11.12350 0.00750 0.06742 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.18350 10.18760 -0.00410 -0.04025 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.85000 7.76000 0.09000 1.15979 華南永昌中國A股基金(美元) 7.59000 7.48000 0.11000 1.47059 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.06000 10.89000 0.17000 1.56107 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.40250 9.41660 -0.01410 -0.14974 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.52670 9.53780 -0.01110 -0.11638 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.68830 9.70280 -0.01450 -0.14944 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.81890 9.83030 -0.01140 -0.11597 華南永昌永昌基金 19.85000 19.78000 0.07000 0.35389 華南永昌全球亨利組合基金 14.31460 14.32120 -0.00660 -0.04609 華南永昌全球神農水資源基金 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 16.31000 16.27000 0.04000 0.24585 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.67000 11.76000 -0.09000 -0.76531 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.55000 11.63000 -0.08000 -0.68788 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.96000 13.99000 -0.03000 -0.21444 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.75000 13.78000 -0.03000 -0.21771 華南永昌物聯網精選基金 12.43000 12.49000 -0.06000 -0.48038 華南永昌策略報酬基金 10.11000 9.96000 0.15000 1.50602 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20130 16.20110 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.90310 24.95310 -0.05000 -0.20038 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93520 11.93510 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.16370 10.15830 0.00540 0.05316 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.04350 10.06630 -0.02280 -0.22650 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.82110 9.81580 0.00530 0.05399 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.67250 9.69440 -0.02190 -0.22590 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.99010 9.98550 0.00460 0.04607 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.81220 9.83520 -0.02300 -0.23385 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.74700 9.74250 0.00450 0.04619 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.56720 9.58970 -0.02250 -0.23463 華頓中小型基金 27.68000 27.93000 -0.25000 -0.89509 華頓中國多重機會平衡基金 11.88330 11.73800 0.14530 1.23786 華頓台灣基金 29.26000 30.07000 -0.81000 -2.69371 華頓平安貨幣市場基金 11.51760 11.51750 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.41000 17.35000 0.06000 0.34582 華頓全球高收益債券基金A 13.43290 13.44170 -0.00880 -0.06547 華頓全球高收益債券基金B 8.32680 8.33230 -0.00550 -0.06601 華頓全球黑鑽油源基金 5.84000 5.83000 0.01000 0.17153 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.65570 2.58850 0.06720 2.59610 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.89930 11.59800 0.30130 2.59786 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38850 0.37880 0.00970 2.56072 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.40770 11.29700 0.11070 0.97991 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.38620 10.28540 0.10080 0.98003 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.16160 10.06290 0.09870 0.98083 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.17280 9.08380 0.08900 0.97977 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.44260 10.34460 0.09800 0.94735 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.47000 9.38160 0.08840 0.94227 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.39000 11.08000 0.31000 2.79783 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.82000 9.56000 0.26000 2.71967 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.61000 10.33000 0.28000 2.71055 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.50140 2.50000 0.00140 0.05600 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.05820 2.05700 0.00120 0.05834 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.73640 11.73340 0.00300 0.02557 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.52760 9.52520 0.00240 0.02520 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36530 0.36520 0.00010 0.02738 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30320 0.30320 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.42000 3.35000 0.07000 2.08955 匯豐中國動力基金(台幣) 15.31000 15.02000 0.29000 1.93076 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.49000 0.01000 2.04082 匯豐台灣精典基金 25.09000 25.13000 -0.04000 -0.15917 匯豐全球趨勢組合基金 12.61000 12.61000 0.00000 0.00000 匯豐全球關鍵資源基金 8.45000 8.48000 -0.03000 -0.35377 匯豐安富基金 26.07000 26.10000 -0.03000 -0.11494 匯豐成功基金 41.79000 41.69000 0.10000 0.23987 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58340 2.58090 0.00250 0.09687 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35460 2.35210 0.00250 0.10629 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.55360 11.54480 0.00880 0.07622 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.92570 7.91680 0.00890 0.11242 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37870 0.37840 0.00030 0.07928 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33740 0.33710 0.00030 0.08899 匯豐金磚動力基金 14.22000 14.12000 0.10000 0.70822 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97930 14.97920 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.96000 4.96000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.45020 5.50080 -0.05060 -0.91987 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.05000 9.10070 -0.05070 -0.55710 匯豐龍鳳基金-A類型 54.01000 54.09000 -0.08000 -0.14790 匯豐龍鳳基金-I類型 54.01000 54.09000 -0.08000 -0.14790 匯豐龍騰電子基金 38.34000 38.69000 -0.35000 -0.90463 匯豐雙高收益債券組合基金 12.23970 12.25560 -0.01590 -0.12974 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.80000 19.93000 -0.13000 -0.65228 新光中國成長基金(人民幣) 10.42000 10.20000 0.22000 2.15686 新光中國成長基金(美元) 10.53000 10.30000 0.23000 2.23301 新光中國成長基金(新臺幣) 10.44000 10.20000 0.24000 2.35294 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.51890 10.51900 -0.00010 -0.00095 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.73980 9.75950 -0.01970 -0.20185 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.98460 9.99150 -0.00690 -0.06906 新光台灣富貴基金 23.80000 23.72000 0.08000 0.33727 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 新光全球生技醫療基金(美元) 12.13000 12.12000 0.01000 0.08251 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.75000 11.73000 0.02000 0.17050 新光全球債券基金(A累積)美元 10.02670 10.01230 0.01440 0.14382 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.74200 9.71500 0.02700 0.27792 新光全球債券基金(B配息)美元 9.66040 9.64670 0.01370 0.14202 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.37520 9.34910 0.02610 0.27917 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 新光吉星貨幣市場基金 15.44130 15.44110 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 新光多重資產基金(A累積)美元 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710 新光亞洲精選基金-美金 22.87000 22.73000 0.14000 0.61593 新光亞洲精選基金-新台幣 23.04000 22.88000 0.16000 0.69930 新光兩岸優勢基金 12.03000 11.79000 0.24000 2.03562 新光店頭基金 26.45000 26.85000 -0.40000 -1.48976 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823 新光特選內需收益ETF基金 20.35000 20.24000 0.11000 0.54348 新光創新科技基金 15.63000 15.72000 -0.09000 -0.57252 新光澳幣八年期保本基金 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 新光澳幣十年期保本基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 新光澳幣保本基金 11.87000 11.88000 -0.01000 -0.08418 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.11750 10.11620 0.00130 0.01285 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.79230 9.79080 0.00150 0.01532 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.73490 9.73310 0.00180 0.01849 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.00160 9.99970 0.00190 0.01900 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.95610 9.95190 0.00420 0.04220 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.68810 9.68400 0.00410 0.04234 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.66110 9.65720 0.00390 0.04038 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92810 9.92430 0.00380 0.03829 瑞銀全球創新趨勢基金 7.62000 7.63000 -0.01000 -0.13106 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.62650 37.60980 0.01670 0.04440 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.41610 38.31970 0.09640 0.25157 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.49780 39.46570 0.03210 0.08134 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18150 11.18060 0.00090 0.00805 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95770 9.95800 -0.00030 -0.00301 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.18560 12.92900 0.25660 1.98469 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.92830 9.73940 0.18890 1.93954 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.20000 10.00000 0.20000 2.00000 群益大印度基金-人民幣 14.53320 14.52200 0.01120 0.07712 群益大印度基金-美元 13.76920 13.76460 0.00460 0.03342 群益大印度基金-新臺幣 12.96000 12.96000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.84680 12.89760 -0.05080 -0.39387 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.48050 12.53540 -0.05490 -0.43796 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.64000 11.69000 -0.05000 -0.42772 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.87490 11.92180 -0.04690 -0.39340 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.52730 10.57360 -0.04630 -0.43788 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.30950 10.35030 -0.04080 -0.39419 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.17600 9.21630 -0.04030 -0.43727 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.91720 9.95650 -0.03930 -0.39472 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.12260 9.16270 -0.04010 -0.43764 群益中小型股基金 49.60000 50.02000 -0.42000 -0.83966 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.84980 9.78410 0.06570 0.67150 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.21210 9.15470 0.05740 0.62700 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.57990 8.52370 0.05620 0.65934 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.67760 8.61970 0.05790 0.67172 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.11540 8.06480 0.05060 0.62742 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.55910 7.50950 0.04960 0.66050 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.97970 10.97800 0.00170 0.01549 群益中國高收益債券基金-美元 10.63990 10.63900 0.00090 0.00846 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.83650 9.83630 0.00020 0.00203 群益中國新機會基金N-人民幣 8.97310 8.77130 0.20180 2.30069 群益中國新機會基金N-美元 8.30030 8.11720 0.18310 2.25570 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.81000 8.61000 0.20000 2.32288 群益中國新機會基金-人民幣 7.95780 7.77880 0.17900 2.30113 群益中國新機會基金-美元 8.87500 8.67920 0.19580 2.25597 群益中國新機會基金-新臺幣 8.41000 8.22000 0.19000 2.31144 群益平衡王基金 19.56890 19.59160 -0.02270 -0.11587 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.25000 8.26000 -0.01000 -0.12107 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.96000 5.97000 -0.01000 -0.16750 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.09290 11.10260 -0.00970 -0.08737 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.66660 10.68060 -0.01400 -0.13108 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.94770 9.95640 -0.00870 -0.08738 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.56520 9.57770 -0.01250 -0.13051 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.07180 10.07450 -0.00270 -0.02680 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.86530 9.86760 -0.00230 -0.02331 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.41920 9.42180 -0.00260 -0.02760 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.33000 9.33220 -0.00220 -0.02357 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.13010 10.13290 -0.00280 -0.02763 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.17470 10.17710 -0.00240 -0.02358 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.58510 9.58770 -0.00260 -0.02712 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.98250 9.98490 -0.00240 -0.02404 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.15630 10.18060 -0.02430 -0.23869 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.35400 7.37150 -0.01750 -0.23740 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.15080 10.14580 0.00500 0.04928 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.05360 10.04810 0.00550 0.05474 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.19210 10.18640 0.00570 0.05596 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.03240 10.02740 0.00500 0.04986 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.95320 9.94770 0.00550 0.05529 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.09030 10.08460 0.00570 0.05652 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.15080 10.14580 0.00500 0.04928 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.05360 10.04810 0.00550 0.05474 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.19210 10.18640 0.00570 0.05596 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.03240 10.02740 0.00500 0.04986 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.95320 9.94770 0.00550 0.05529 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.09030 10.08460 0.00570 0.05652 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715 群益全球關鍵生技基金-美元 15.96350 15.99560 -0.03210 -0.20068 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.63000 15.66000 -0.03000 -0.19157 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金N-美元 10.17250 10.16380 0.00870 0.08560 群益印度中小基金N-新臺幣 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 群益印度中小基金-人民幣 16.28430 16.26310 0.02120 0.13036 群益印度中小基金-美元 14.54940 14.53680 0.01260 0.08668 群益印度中小基金-新臺幣 16.70000 16.68000 0.02000 0.11990 群益多利策略組合基金 11.47000 11.48000 -0.01000 -0.08711 群益多重收益組合基金 13.59000 13.60000 -0.01000 -0.07353 群益多重資產組合基金 15.54000 15.52000 0.02000 0.12887 群益安家基金 26.31800 26.50250 -0.18450 -0.69616 群益安穩貨幣市場基金 16.08170 16.08150 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 23.98000 24.01000 -0.03000 -0.12495 群益亞太中小基金 12.55000 12.45000 0.10000 0.80321 群益亞太新趨勢平衡基金 16.85000 16.74000 0.11000 0.65711 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.70790 9.70190 0.00600 0.06184 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.45560 7.45100 0.00460 0.06174 群益店頭市場基金 105.53000 106.36000 -0.83000 -0.78037 群益東方盛世基金 9.12000 9.08000 0.04000 0.44053 群益東協成長基金-人民幣 13.52790 13.51270 0.01520 0.11249 群益東協成長基金-美元 11.96190 11.95370 0.00820 0.06860 群益東協成長基金-新臺幣 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.30230 11.30480 -0.00250 -0.02211 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.72880 10.73230 -0.00350 -0.03261 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.17320 10.17590 -0.00270 -0.02653 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.89340 9.89550 -0.00210 -0.02122 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.39450 9.39760 -0.00310 -0.03299 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.90590 8.90820 -0.00230 -0.02582 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.68180 9.68390 -0.00210 -0.02169 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.56170 9.56490 -0.00320 -0.03346 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.94930 9.95190 -0.00260 -0.02613 群益長安基金 29.98000 30.34000 -0.36000 -1.18655 群益美國新創亮點基金N-美元 10.08500 10.10410 -0.01910 -0.18903 群益美國新創亮點基金-美元 15.25580 15.28480 -0.02900 -0.18973 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.63000 14.65000 -0.02000 -0.13652 群益真善美基金 17.11710 17.21900 -0.10190 -0.59179 群益馬拉松基金 126.98000 127.85000 -0.87000 -0.68048 群益深証中小板基金 12.56000 12.47000 0.09000 0.72173 群益創新科技基金 33.59000 33.66000 -0.07000 -0.20796 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.63480 9.48880 0.14600 1.53866 群益華夏盛世基金N-美元 8.93270 8.80110 0.13160 1.49527 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.24000 9.10000 0.14000 1.53846 群益華夏盛世基金-人民幣 10.49230 10.33320 0.15910 1.53970 群益華夏盛世基金-美元 9.84970 9.70460 0.14510 1.49517 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.13000 15.88000 0.25000 1.57431 群益奧斯卡基金 28.17000 28.44000 -0.27000 -0.94937 群益新興金鑽基金-美元 12.12650 12.11740 0.00910 0.07510 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 群益葛萊美基金 24.27000 24.24000 0.03000 0.12376 群益道瓊美國地產ETF基金 20.32000 20.31000 0.01000 0.04924 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.09000 8.05000 0.04000 0.49689 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.15000 14.29000 -0.14000 -0.97971 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.75900 11.70230 0.05670 0.48452 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.30770 11.28890 0.01880 0.16654 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.22230 11.20230 0.02000 0.17853 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.57140 8.53010 0.04130 0.48417 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.12920 9.11390 0.01530 0.16788 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.72890 8.71340 0.01550 0.17789 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.14200 10.12510 0.01690 0.16691 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 30.28000 30.68000 -0.40000 -1.30378 德信中國精選成長基金 11.08000 10.83000 0.25000 2.30840 德信台灣主流中小基金 19.93000 20.31000 -0.38000 -1.87100 德信新興股票組合基金 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001 德信萬保貨幣市場基金 11.93110 11.93090 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.75840 10.75230 0.00610 0.05673 德信數位時代基金 28.80000 29.01000 -0.21000 -0.72389 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65950 11.65930 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.62000 16.67000 -0.05000 -0.29994 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.45000 19.49000 -0.04000 -0.20523 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.45610 10.41680 0.03930 0.37728 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.96310 14.90780 0.05530 0.37095 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.14000 8.13270 0.00730 0.08976 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.05660 11.05050 0.00610 0.05520 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.36570 11.35930 0.00640 0.05634 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.05050 13.03880 0.01170 0.08973 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.50000 18.50000 0.00000 0.00000 摩根中小基金 24.86000 25.00000 -0.14000 -0.56000 摩根中國A股基金 13.22000 12.77000 0.45000 3.52388 摩根中國A股基金(美元) 10.46000 10.10000 0.36000 3.56436 摩根中國亮點基金 13.44000 13.22000 0.22000 1.66415 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.10270 10.97570 0.12700 1.15710 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.30270 12.16920 0.13350 1.09703 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.44380 9.33760 0.10620 1.13734 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.45980 12.31720 0.14260 1.15773 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.29760 14.14250 0.15510 1.09669 摩根台灣金磚基金-累積型 21.32000 21.40000 -0.08000 -0.37383 摩根台灣金磚基金-機構法人型 21.32000 21.40000 -0.08000 -0.37383 摩根台灣增長基金 52.95000 53.11000 -0.16000 -0.30126 摩根平衡基金 28.95000 28.96000 -0.01000 -0.03453 摩根全球α基金 19.56000 19.56000 0.00000 0.00000 摩根全球平衡基金 15.25520 15.24770 0.00750 0.04919 摩根全球發現基金 12.84000 12.84000 0.00000 0.00000 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.76260 9.76080 0.00180 0.01844 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.73890 10.73800 0.00090 0.00838 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.15050 10.14790 0.00260 0.02562 摩根多元入息成長基金-累積型 11.45410 11.45230 0.00180 0.01572 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.05520 10.05270 0.00250 0.02487 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.68530 10.64170 0.04360 0.40971 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.66690 13.61110 0.05580 0.40996 摩根亞洲基金 57.27000 56.86000 0.41000 0.72107 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.48550 8.47490 0.01060 0.12508 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.88340 9.87180 0.01160 0.11751 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.75380 8.74300 0.01080 0.12353 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.30540 12.29050 0.01490 0.12123 摩根東方內需機會基金 18.14000 18.01000 0.13000 0.72182 摩根東方科技基金 34.78000 34.76000 0.02000 0.05754 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.65000 11.59000 0.06000 0.51769 摩根金龍收成基金 22.12000 21.78000 0.34000 1.56107 摩根第一貨幣市場基金 15.07660 15.07640 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.75000 14.64000 0.11000 0.75137 摩根新金磚五國基金 11.45000 11.50000 -0.05000 -0.43478 摩根新絲路基金 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 摩根新興35基金 13.44000 13.42000 0.02000 0.14903 摩根新興日本基金 24.87000 24.92000 -0.05000 -0.20064 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.40560 7.42550 -0.01990 -0.26800 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.66780 9.69240 -0.02460 -0.25381 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.41590 9.44010 -0.02420 -0.25635 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.63690 10.66560 -0.02870 -0.26909 摩根新興科技基金 59.19000 59.59000 -0.40000 -0.67125 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.33700 8.33910 -0.00210 -0.02518 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.56500 10.56780 -0.00280 -0.02650 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.62520 8.63970 -0.01450 -0.16783 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.40270 9.42090 -0.01820 -0.19319 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.85210 8.86910 -0.01700 -0.19168 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.89300 9.90960 -0.01660 -0.16751 摩根龍揚基金 33.05000 32.55000 0.50000 1.53610 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 摩根環球股票收益基金-累積型 11.40000 11.42000 -0.02000 -0.17513 摩根總收益組合基金-月配息型 9.33810 9.34200 -0.00390 -0.04175 摩根總收益組合基金-累積型 11.27160 11.27630 -0.00470 -0.04168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 25.30000 25.73000 -0.43000 -1.67120 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.36710 10.37040 -0.00330 -0.03182 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.35640 10.35630 0.00010 0.00097 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.79140 9.78890 0.00250 0.02554 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.87370 9.86790 0.00580 0.05878 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.57340 9.57100 0.00240 0.02508 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.65350 9.64790 0.00560 0.05804 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.32110 11.31470 0.00640 0.05656 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.10390 11.09810 0.00580 0.05226 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20570 10.19770 0.00800 0.07845 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.76550 10.75940 0.00610 0.05669 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.54250 10.53700 0.00550 0.05220 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.69250 9.68500 0.00750 0.07744 聯邦金鑽平衡基金 23.71300 24.13690 -0.42390 -1.75623 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.74490 9.71700 0.02790 0.28713 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.99360 9.96160 0.03200 0.32123 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.74490 9.71700 0.02790 0.28713 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.99360 9.96160 0.03200 0.32123 聯邦貨幣市場基金 13.16100 13.16090 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 12.78000 13.02000 -0.24000 -1.84332 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.06740 16.07140 -0.00400 -0.02489 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.81290 12.80960 0.00330 0.02576 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.37710 12.34830 0.02880 0.23323 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.88820 11.86060 0.02760 0.23270 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.78110 11.77860 0.00250 0.02122 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.03760 11.03180 0.00580 0.05258 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55680 10.55450 0.00230 0.02179 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.63340 8.62880 0.00460 0.05331 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 38.25000 38.31000 -0.06000 -0.15662 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.59000 15.61000 -0.02000 -0.12812 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.60000 12.61000 -0.01000 -0.07930 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.28000 13.29000 -0.01000 -0.07524 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.47000 12.49000 -0.02000 -0.16013 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.99000 7.99000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16474 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.49000 11.44000 0.05000 0.43706 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.09000 12.06000 0.03000 0.24876 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.48000 15.43000 0.05000 0.32404 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.45000 15.41000 0.04000 0.25957 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.74000 20.75000 -0.01000 -0.04819 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.86000 18.87000 -0.01000 -0.05299 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.68000 15.69000 -0.01000 -0.06373 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.42000 16.43000 -0.01000 -0.06086 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.48000 15.49000 -0.01000 -0.06456 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.66000 15.67000 -0.01000 -0.06382 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.04000 14.05000 -0.01000 -0.07117 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.06000 14.07000 -0.01000 -0.07107 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.73000 14.75000 -0.02000 -0.13559 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.42000 18.42000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.29000 17.28000 0.01000 0.05787 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.42000 13.42000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.21000 14.21000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.21000 13.21000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.61000 14.61000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.59000 14.60000 -0.01000 -0.06849 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.99470 14.99460 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.45750 10.47730 -0.01980 -0.18898 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.78020 13.80680 -0.02660 -0.19266 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.56630 7.58060 -0.01430 -0.18864 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 23.45000 23.56000 -0.11000 -0.46689 瀚亞中國基金-人民幣 11.98000 11.69000 0.29000 2.48075 瀚亞中國基金-新台幣 12.57000 12.23000 0.34000 2.78005 瀚亞巴西基金 4.68000 4.79000 -0.11000 -2.29645 瀚亞外銷基金 44.78000 44.97000 -0.19000 -0.42250 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.50000 11.52000 -0.02000 -0.17361 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.66190 10.67420 -0.01230 -0.11523 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.36050 10.36930 -0.00880 -0.08487 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.26680 12.27770 -0.01090 -0.08878 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.12090 10.13420 -0.01330 -0.13124 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.52980 7.53920 -0.00940 -0.12468 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.03940 8.04610 -0.00670 -0.08327 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.13310 8.14030 -0.00720 -0.08845 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 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