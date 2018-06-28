數字旗下《小雞上工》下載破百萬 祭出時薪逾160補助單月薪資

數字 (5287) 旗下學生打工 APP《小雞上工》於今年 2 月上線，為慶祝破百萬下載量，推出徵才津貼百萬回饋活動，全台雇主只要刊登時薪 160 元以上工讀機會，《小雞上工》即全額補貼單月薪資，盼藉此藉此擴大 APP 使用量。而數字也看好，即將進入暑期打工旺季，《小雞上工》線上使用量也將衝高，成為營運成長新動能。《小雞上工》針對學生進行打工調查指出，仍有 27% 的打工時薪未達最低薪資，數字表示，《小雞上工》一大亮點便是所有刊登在 APP 上的職缺，工作的時薪選項最低是 140 元起跳，甚至有超過四成的職缺高於基本時薪。



而根據《小雞上工》統計勞保局資料也發現，15 歲至 24 歲青少年打工族參加勞保被保險人數，在 2017 年 7、8、9 月暑假期間，總共有 69.4 萬人，跟 2016 年暑假同時段的 65.7 萬人相比較，增加了近 4 萬名打工族群，可以顯見青少年暑期打工人數有逐年遞增趨勢。



數字提醒，暑期打工的職缺，不乏許多的短期職缺，少部分雇主會認為短期工讀不需要保勞保，或是作業手續繁複等作為理由，來推託不幫學生保勞保。老闆在工讀生報到當日，就必須為工讀生投保勞健保並提繳勞退，學生也可以持健保卡到勞保局的辦事處查詢，查詢目前是否有在加保中。一定要特別注意，確保自己的權益。