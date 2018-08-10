房市加溫 591業績熱 推升數字Q2本業獲利創單季歷史新高

數字 (5287) 第二季稅後淨利 1.59 億元，季增 4.67%，EPS 3.67 元，而由於去年第二季因處分 101 原創，拉高獲利基期，導致獲利較去年同期年減逾四成。數字表示，受惠於台灣房市溫和回穩，民眾看房意願增加，租售刊登業務穩定成長，且香港 591 持續優化網站內容，加上策略調整奏效，激勵第二季獲利表現僅次於去年同期出售 101 原創，本業獲利創單季歷史新高。數字旗下各平台第二季營收比重，591 房屋交易營收占比 54%，8591 寶物交易營收占比 21%，518 人力銀行營收占比 12%，8891 汽車交易營收占比 8%，名品會營收占比 3%，其他營收占比 2%。

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展望下半年，數字指出，挾 591 及 8891 成熟平台優勢，新房、新車的瀏覽人數穩健成長，且進入暑假旺季，遊戲業者紛紛推出經典大作遊戲手遊搶市，可望擴增手遊市場，加上名品會營運策略奏效，營收比重有望逐步攀升，對下半年整體營運審慎樂觀以待。