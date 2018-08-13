新華Q2獲利暴增 終結連四季虧損 每股盈餘2.68元

新華泰富 (前身華韡，5481) 公布第二季季報，單季營收為 1556 萬元，較去年同期大幅成長 1504%，稅後淨利 2.49 億元，每股盈餘 2.68 元。受惠文教事業轉型效益持續發酵，整體營收較去年同期大幅成長 1504%，此外，處分桃園土地，獲利 2.29 億元貢獻下，帶動整體營運擺脫連續四季虧損，正式轉虧為盈。新華泰富前身為華韡綠色科技，已於 7 月正式更名；新華指出，為持續耕耘大中華文教市場商機，初步鎖定三大領城及六個賽道，從兩岸幼教育領域，並橫向擴張布局升學課輔、留學培訓、課程營隊、考照輔導、線上學習等多元面向，包括第二季學生暑期旺季期間推出一系列兒童暑期夏令營之招生活動，挹注第二季整體毛利率達 61%。



展望下半年，新華指出，在文教事業布局策略上，已逐步打出兩岸幼兒美語領域基礎，下一步將加速向上打入國、高中學培訓領域，鎖定已具一定營運規模及獲利基礎，可與集團既有幼兒美語領域互補強化集團競爭優勢，對整體營運可有明顯貢獻，有望帶動新華營運保持高速成長的軌道。