儘管跨越兆元市值 分析師：蘋果仍是全球最被低估的股票

蘋果 (AAPL-US) 已經跨過兆元市值門檻，但一位分析師指出，他仍然認為蘋果、臉書 (FB-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 等「價值型股票」仍有巨大的買進機會。

Monness, Crespi, Hardt 分析師 Brian White 表示，「我認為蘋果仍然是全球最被低估的股票。」

蘋果公司在 8 月初成為第一家達到 1 兆美元市值的美國上市公司，此後一直維持在這個水準之上。White 長期以來一直是蘋果公司最大的多頭之一，他認為蘋果公司目標價在 275 美元，該公司週五收盤價約為每股 208 美元。

但幾週前，幾家大型科技企業的前瞻展望和獲利未達預期震動了科技產業。在獲利以及幾項關鍵指標未預期後，臉書股價暴跌 24%，市值縮水 1300 億美元，從而拉低了科技類股。

White 說：「在出現一連串這樣的新聞時，我認為它會來來去去，而且代表著買進的機會。」

與此同時，在 2018 年初遭到拋售的 Etsy、Stitch Fix、Roku 和 Yelp 等中型科技股最近表現優異。MKM Partners 高級網路分析師 Rob Sanderson 表示，小型股「往往震盪激烈」，而這些類股的升勢不應被視為大型科技股失去動力的跡象。

Sanderson 表示，「這是我們人生中最大的轉變。由於科技的影響，尤其是網際網路和行動科技的影響，商業模式正在被重新定義。」

他說，「會認為大型股把市場吃乾抹淨的想法，可能是過度誇大了。」