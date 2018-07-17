比特大陸再融資10億美元 預計年底香港上市

虛擬貨幣挖礦機大廠比特大陸 (Bitmain) 預計 8 月申請 IPO、年底香港上市。比特大陸正進行新一輪 10 億美元 (約港幣 78 億元) 融資，預計融資後公司估值將達 150 億美元 (約港幣 1177 億元)。

比特大陸是世界最大的比特幣礦機公司，在全球市場的銷售數量、算力、礦池容量等，市占超過 50%。比特大陸主要是研發和 ASIC 晶片設計，不涉及數位貨幣的交易與結算，主要生產礦機，提供「算力」支援虛擬貨幣的挖掘和交易。比特大陸目前擁有員工 2000 餘人。

台灣晶片大廠台積電、力晶等都是比特大陸礦機晶片的供應鏈夥伴。比特大陸高層今年 5 月底還曾來台走訪台灣供應鏈，化解採購訂單分食疑慮。

據雷帝網報導，比特大陸 2017 年晶片銷售額達 23 億美元，僅次於華為海思，是中國第二大的 IC 設計公司；比特大陸 2017 年營收達 25 億美元，淨利潤 12.5 億美元，淨利潤 12.5 億美元；2018 年第一季營收 18.7 億美元，淨利潤 11.4 億美元，淨利率 60%。

7 月 6 日，財新網曾報導，比特大陸已完成 B 輪融資，估值約為 120 億美元。紅杉中國、美國對沖基金 Coatue 以及新加坡國有的新興市場投資基金 EDBI 參與投資。

當時，就有多位接近交易人士爆料稱，比特大陸正在進行 pre-IPO 的融資，未來或將在香港上市。

而近期排名第二、市占率約 20% 的比特幣礦機製造商嘉楠耘智 (Canaan Inc.) 已於今年 5 月中旬在港交所遞交招股說明書，近期將完成上市，預計募資 10 億美元，目標 7 月上市。知情人士透露，比特大陸預計在 2018 年 8 月遞交 IPO 資料，2018 年底在香港上市。

紅杉資本上一輪入股比特大陸時，比特大陸投前估值 120 億美元。除紅杉資本外，投資人還包括對沖基金 Coatue，及新加坡國有的新興市場投資基金 EDBI。

比特大陸預計新一輪 10 億美元融資月底完成，投前估值 140 億美元，投後估值 150 億美元。目前，比特大陸投資人還包括 IDG、創新工廠。

新浪科技針對年底在香港上市向比特大陸求證，該公司表示不予置評。

