央行報告認為：人民幣匯率主要由市場供求決定

中國人民銀行8月10日發佈二季度中國貨幣政策執行報告，就近期人民幣匯率走勢發表了看法。報告認為，無論是2017年至2018年一季度的人民幣匯率升值，還是二季度以來的人民幣匯率貶值，都是由市場力量推動的，央行已基本退出常態式外匯幹預，這從官方外匯儲備和央行外匯佔款變化上也能反映出來。我國一向堅持市場化的匯率改革方向，更多發揮市場在匯率形成中的決定性作用，不搞競爭性貶值，不會將人民幣匯率作為工具來應對貿易爭端等外部擾動。
報告指出，人民幣匯率主要由市場供求決定，央行不會將人民幣匯率作為工具來應對貿易摩擦等外部擾動。我國實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率製度。隨著匯率市場化改革持續推進，匯率彈性逐步增強。
報告認為，當前我國經濟基本面支持人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定。近年來，隨著供給側結構性改革、簡政放權和市場機製發揮作用，我國經濟結構調整取得積極成效，增長動力加快轉換，增長韌性增強，國際收支大體平衡，這為人民幣匯率提供了有力支撐。下一階段，人民銀行將繼續深化匯率市場化改革，保持人民幣匯率彈性，發揮價格槓桿調節市場供求、促進外匯市場自我平衡的功能。同時，針對外匯市場可能出現的順週期波動，人民銀行也將繼續運用已有經驗和充足的政策工具，根據形勢發展變化在必要時進一步採取有效措施進行逆週期調節，發揮好宏觀審慎政策的調節作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。
來源：人民日報
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