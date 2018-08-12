晶片股再遭華爾街打擊 高盛下調英特爾評級至「賣出」

在摩根士丹利發出對晶片類股「撤離」警告之後，晶片股再遭投行重擊。

美東時間 8 月 10 日周五，高盛將英特爾評級從「中性」下調至「賣出」。高盛指出，英特爾反覆推遲採用下一代晶片製造技術，說明它的晶片製造技術問題是個大問題。

該行分析師 Toshiya Hari 在給客戶的一份報告中表示，英特爾在採用 10 納米晶片製造技術上陷入了困境，這讓它面臨着競爭優勢的挑戰，也影響到它一系列的產品。

我們認為英特爾面臨的製造問題可能比大多數人認為的要更嚴重，這將對它的市場市佔率和支出水平產生持續影響，因為英特爾需要與其越來越強大的競爭對手台積電生態圈進行對抗。

Hari 把英特爾目標股價從 49 美元下調至 44 美元。周五，英特爾收跌 2.57%，收盤報 48.85 美元，意味著調整後的目標價距離周五收盤價還有 10% 的下跌空間。

不過，與此同時，高盛將 AMD 評級從「賣出」上調至「中性」，稱英特爾新產品的推遲將使 AMD 有機會在多個領域獲得市場市佔率。

在採用 10 納米製造工藝的問題上，英特爾反覆的延期。英特爾上月表示，將於 2019 年的假日購物季發布 10 納米晶片。而與此同時，英特爾在處理器市場的主要競爭對手 AMD 將於今年年底推出 7 納米製造工藝的產品。更小的納米晶片製造技術，通常讓晶片製造商能夠製造出運轉速度更快、更節能的晶片。

周五，晶片類股集體下跌，微芯科技收跌 10.88%，英特爾收跌 2.57%，博通收跌 2.01%，AMD 收跌 0.21%，費城半導體指數收跌 2.47%。

周四，摩根士丹利對晶片類股發出警告，稱是時候從作為市場寵兒的晶片類股中抽身出來了。 摩根士丹利表示，隨著周期性風險的累積，美國半導體行業目前的風險回報比率處在三年來最低點。包括 Joseph Moore 在內的分析師表示：「周期性指標正閃着紅燈。」

摩根士丹利將美國半導體行業評級從「持平」（in-line）下調至「謹慎」。這是該行的最低級別評級，意味著他們相信該板塊在未來 12 至 18 個月有可能跑輸大盤。

此外，周四盤後，微芯科技公布財報，引發市場對該行業放緩及貿易影響的擔憂，也令晶片股進一步承壓。該公司警告，削減過多的渠道庫存將給營收帶來壓力。該公司還表示，擔心美國對進口產品的消費者徵收關稅所帶來的影響。該公司 CEO Stephen Sanghi 在電話會議中表示，所有有關關稅的討論都讓我們的客戶感到緊張。

摩根士丹利表示，微芯科技提供了首份確鑿的證據，表明貿易緊張對商業產生了影響。

『新聞來源／華爾街見聞』