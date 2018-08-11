今國光連虧5季 上半年虧1.03億元 每股虧損 0.81元

以玻璃鏡片為主的光學元件今國光 (6209-TW) 今 (11) 日公布最新財報，第 2 季仍虧損，為連續 5 季虧損，上半年稅後虧損 1.04 億元，每股淨損 0.81 元。

今國光第 2 季營收為 8.94 億元，毛利率僅 0.8%，季減 1.7 個百分點，年減 4.62 個百分點，稅後虧損 5948 萬元，虧損較上季及去年同期增加，每股虧損 0.27 元；累計 1-6 月營收 16.43 億元，毛利率 1.58%，年減 4.74 個百分點，稅後虧損 1.04 億元，較去同期的 5048 萬元虧損增加，每股淨損 0.81 元。

今國光 7 月營收 3.57 億元，為 22 個月來新高，月增 13.6%，年增 4.42%，累計 1-7 月營收 19.98 億元，年減 8.22%，依今國光目前接單狀況及接單預估，法人預期第 3 季營收將較第 2 季 8.91 億元成長 3 成，創 1 年來新高，明年新客戶出貨也將為營運帶來新契機。

今國光以研磨玻璃鏡頭起家，接單偏日系企業，包括日本的 Canon、SONY 及 Tamron(騰龍)，應用端也偏向攝影機、遊戲機及交換鏡頭等，去年起改瞄準歐美市場，已取得美系 Magna(麥格納) 車用電子光學元件認證，產品將出貨應用在包括標緻、福特車系。

今國光也切入美國品牌及電商兩大企業供應鏈，與美國品牌廠有 3 個機種合作，預計將成為美國電商企業高階鏡頭主要供應商，為明年成長帶來新契機。

今國光董事長陳慶棋指出，今國光今年啟動登陸火星 (MARS) 計畫，開發新客戶，未來將加重車用、物聯網、IP Cam(網路攝影機)等領域的鏡頭應用，市場瞄準歐美市場，望朝向高階鏡頭新應用發展，為未來帶來新成長動能。