〈觀察〉遊戲廠挾自身優勢 在區塊鏈起飛前站穩風口

區塊鏈為當前科技界最受矚目且市場討論最熱烈的技術，如何將其應用於遊戲產業，也在近期落幕的全球第三大遊戲展 ChinaJoy 中，首度被納入討論。雖然區塊鏈遊戲還處於相當初期的概念階段，但國內已有遊戲廠商相繼投入區塊鏈相關應用，包括虛擬道具交易所、加密數位代幣等。

區塊鏈的特性包括去中心化、紀錄永久保存無法竄改、資料透明共享、無需中介機構等。從遊戲應用上來看，遊戲本來就是個以數據創建起的虛擬世界，而區塊鏈的加密技術，可成為遊戲裡大量數據的安全保障，整個區塊鏈就像是聯合大帳本，每個區塊都記錄相同資料，透過這種不可修改的分散式記帳形式，使資料難以篡改。

在傳統的遊戲交易中，遊戲中的道具、武器與角色等，所有權都掌握在遊戲開發商手中，開發商等於是「中心化」的平台，擁有變動道具與武器等遊戲資產的權利，不過，在區塊鏈的技術加入後，其去中心化且不可篡改的特性，打破道具、武器與虛擬寶物交易的傳統限制，將虛擬道具加密打包成新區塊上鏈後，玩家就能在點對點的平台架構上進行交易。

除虛擬道具外，遊戲中的代幣等虛擬資產，也能以數位資產形式，透過區塊鏈進行流通，大型遊戲公司可將旗下發行的不同遊戲中的遊戲幣，透過區塊鏈技術進行打通，讓不同遊戲的遊戲幣，仍可到該公司的別種遊戲中使用，藉此吸引玩家留存，且玩家也可確保虛擬資產不被貶值，提高進行虛擬貨幣交易時的意願。

國內遊戲廠商中，已有橘子 (6180-TW) 旗下樂點 (GASH) 推出亞洲首個「虛擬道具交易所」，結合區塊鏈技術的遊戲道具交易所，讓玩家擁有可靠安全的交易歷程，該平台並賦予遊戲商 IIO(首次虛擬道具公開發行) 的能力，可直接發行有價區塊鏈道具，透過區塊鏈技術，促進遊戲產業在技術面與經濟規模面上的大幅升級。

而歐買尬 (3687-TW) 旗下歐付寶子公司綠界科技，則是推出「CryptoDT 加密數位代幣中心」，為台灣首創數位代幣，每枚在市場上流通使用的數位代幣 TWDT-ETH ，就有等值新台幣 1 元做擔保，價值永遠錨定於新台幣 1:1，不存在漲跌風險，可讓用戶以數位代幣，到代幣中心與其他虛擬貨幣進行交易。

區塊鏈已被視為繼網路之後，影響人類的重大變革，當區塊鏈從遙不可及的未來科技，逐漸成為不可不知的產業趨勢，遊戲廠開始思考如何在其中取得先機，橘子透過樂點的數位娛樂點數支付平台，歐買尬的綠界科技則是以其在網路金流上的豐富經驗吹響號角，紛紛結合自身優勢，顛覆舊有應用以站穩風口，搭上區塊鏈起飛的新時代。