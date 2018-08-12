〈名師解盤〉市場信心弱 等待新買盤進場 估沿年線震盪盤整

台股 10 日終場收在 10983 點，累計單周下跌 28.75 點，跌幅 0.26%。法人表示，資金往美國市場靠攏，國際資金從新興市場流出，台股也不例外，上周失守萬一關卡，目前台股正等待新的買盤進場，展望本周，指數壓回 11000 點測試，估上檔 11000 點至 11200 點反壓，而下檔則有年線支撐。

日盛投顧總經理李秀利表示，美中貿易戰升溫、企業獲利公布接近尾聲，加上 9 月美國聯準會升息機率高，8 月中旬市場對於股市的期待，也偏於保守；而觀察上周五亞股表現，除了陸股收紅之外，台股、韓股等均呈現走弱。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則表示，類股快速輪動，高檔震盪，持續消化利多利空，橫向盤整量縮，盤面上暫找不到重點與主流，格局相對紛亂。

觀察籌碼面，李秀利表示，資金往美國市場靠攏，新興市場貨幣貶值，國際資金淨流出，台股也不例外，上周五失守萬一關卡；展望本周，台股正等待新的買盤進場，在亞股偏弱、資金流向美股以及貿易戰變數下，指數壓回 11000 點測試，且市場消息面薄弱下，不排除再下探季線、半年線。

族群表現上，觀察投信作帳行情標的中，以傳產權值股為主，包括鋼鐵、紡織和航運等，顯見投信操作上以求穩為訴求，因此，建議布局上，可留意傳產權值股和原物料族群等。

廖哲宏則認為，近期台股整體表現仍以大型股表現較佳，在台股反覆消化雜音打底之際，具成長利基等標的仍可伺機留意布局，小型股因看不到主流趨勢而呈現較大波動，短線上建議靜待時機。

整體來看，李秀利表示，接下來估計指數將續沿年線震盪盤整，上檔於 11000 點至 11200 點反壓，而下檔則有年線支撐，目前須待多頭確定，重新醞釀新一波反彈機會。

若投資人如果仍看好台股後續走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指凱基 7C 購 07 (081376-TW)、臺股指日盛 82 購 03 (083996-TW)、臺股指元大 7C 購 08(080134-TW) 等。