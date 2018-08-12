〈觀察〉美元保單狂賣有二原因 利變型受寵卻驚動金管會

去年美元保單翻倍成長，最受寵的為利變型美元保單，美元保單狂賣的熱潮延續至今 (2018) 年，在美國升息循環、台灣尚不升息，台美利差擴大下，壽險業陸續提高美元利變保單宣告利率，並力推利變型保單，而因美元為強勢貨幣、美元保單預定利率較台幣高，保費相對便宜等原因下，美元保單受到民眾青睞，但卻意外驚動金管會祭出三不警告業者。

根據金管會統計，上半年壽險業新契約保費 7077 億元，年成長 11.39%，其中有 42.7% 是美元計價保單，包括美元利變壽險、美元利變年金或傳統壽險等，顯示美元保單仍為主流。

觀察美元保單熱賣的原因，國泰人壽商品部協理凃薏如表示，因相較於市場多數的外幣投資標的，包括期貨或股票等，購買美元保單相對容易，且提供長期的穩定報酬，還有資產配置多元化的功能。

今年初適逢台幣走強，加上近期美元升息加強信心，讓美元保單受到民眾青睞，國泰人壽美元保單上半年也占公司整體銷售 41%。

至於針對美元利變壽險保單受寵的關鍵，富邦人壽認為，因美元為強勢貨幣，加上美元保單預定利率較台幣保單高，保費相對便宜，若以相同的保費來看，美元保單可獲得較高保障。

此外，美國啟動升息，市場看好美元後市，利變型保單透過保險公司每月宣告利率，可靈活反應市場利率，而當宣告利率大於預定利率，還可享有增值回饋分享金，所以美元利變壽險保單，為今年以來最夯的保險商品之一。

值得關注的是，今年來在壽險業者積極推動利變型保單下，卻驚動到金管會，保險局日前就主動發稿提醒壽險公司「三不」，包括第一壽險業的廣告、文宣及行銷話術，不能單獨拿宣告利率或保單報酬率與其他金融商品 (尤其是存款) 做比較

第二壽險業不能以調升利變保單宣告利率為銷售訴求；第三壽險業不能以鼓勵保戶投資目的來銷售利變型保單。另外，也告知消費者保單宣告利率並非全期固定、且不做任何保證，消費者買利變保單時，不應只考慮宣告利率高低。

此外，消費者購買利變型保單後，若要提前解約，在一定年限內 (6 年內)，壽險公司都必須收取解約費用，指的是可能因為提前解約，無法拿回全部已繳保費，最後買外幣利變型保單，須注意匯率風險。

整體來看，美元保單畢竟是外幣保單，除了要留意匯兌風險之外，也要以自身需求為首要出發點，選擇自己需要的類型、再考慮幣別，並且採取長期配置才是不二法門。