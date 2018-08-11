熱門股─台泥Q2獲利飆 下半年營運看旺有助填權走勢

台泥 (1101-TW) 第 2 季毛利率 31%，歸屬母公司純益 70.64 億元，季增 1.39 倍，年增 2.28 倍，每股純益 1.51 元，創下 10 年新高，累計上半年每股純益 2.14 元，上半年獲利已賺嬴去年全年；股價周五收在 41.5 元，漲幅 2.46%，三大法人呈現土洋對作，投信及自營商買超，外資則是賣超，統計三大法人買超 4451 張。

台泥第 2 季獲利優於市場預期，累計上半年歸屬母公司業主純益 100.09 億元，年增 2.35 倍，每股純益 2.14 元；受惠中國大陸錯峰生產及環保政策嚴格執行，推升上半年獲利表現。

進入第 3 季，雨季趨緩，水泥價格穩定，甚至有部分地區小幅上漲，法人估台泥營運可望與第 2 季持平，第 4 季展望樂觀，預估下半年營運將優於上半年。

台泥去年每股純益 2.03 元，每股配發股票股利 1 元、現金股利 1.5 元，已在 7 月 26 日除權息當天完成填息，但在外資持續賣超下，尚未填權，統計外資連續賣超 12 天，近 20 個交易日僅 3 個交易日呈現小買超，但是投信則是連續買超 15 天，自營商也是連續買超 6 天，在財報表現亮眼下，是否加速填權值得觀察。