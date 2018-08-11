熱門股─詩肯Q2獲利衰股價破底 下半年獲利轉強可期

國內最大連鎖家具品牌商詩肯 (6195-TW) 日前公布第 2 季財報，由於單季獲利衰退，賣壓湧現，本周股價續跌 3.5%，甚至跌破 50 元整數關卡是 2017 年 2 月以來首見，不過，詩肯上半年毛利率上揚，整體獲利表現維持僅微幅衰退態勢，下半年隨著旗下品牌商品持續推陳出新，再加上展店成本降低，獲利面轉強可期。

詩肯上半年合併營收 8.59 億元，年增 0.84%，在低迷的家具業中，表現屬資優生，稅後純益 0.89 億元，年減 1.56%，每股稅後盈餘 (EPS)1.97 元。

市場憂心其第 2 季獲利衰退 3 成至 0.29 億元、EPS 0.64 元，因而導致其股價近來低迷，不過，詩肯對此說明，主要是今年國內消費市場受軍公教年金改革新制上路、國人出國旅遊風氣盛行等影響門市來客數，事實上，上半年整體毛利率、營業利益率仍分別保持 56.03%、12.77% 水準，分別年增 1.04 個百分點、0.2 個百分點。

其中，大受年輕客群歡迎的「詩肯居家」品牌，全台門市數已達 34 家，平均每月單店營收保持 100 萬元，上半年占營收比重自去年同期的 17.46% 攀升至 21.38%，持續作為推升成長的主力。

展望後市，詩肯強調，旗下各品牌正持續推出新系列傢俱產品、強化行銷宣傳，也加強門市銷售人員培訓等，同時維持展店腳步。

其中，對於處在成熟階段的「詩肯柚木」，將推出柚木沙發系列升級款，並增加茶几、櫃類產品比重等，藉此讓品牌年輕化。

展望第 3 季，儘管為台灣傢俱產業傳統淡季，不過詩肯 7 月合併營收 1.42 億元，創 6 個月以來高點，同時，詩肯強調，目前台灣房市維持價跌量增態勢，不僅有助家具銷售，也有利於展店成本下降。