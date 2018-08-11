〈觀察〉擁有集團資源非獲利萬靈丹 盤點失敗收場的餐飲品牌

乾杯集團 (1269-TW) 本周宣布放棄台灣一風堂拉麵的經營，在餐飲市場掀起一陣話題，事實上，市場上大型餐飲集團經營失利非首例，六角 (2732-TW) 於去年風光將中國知名烤魚品牌「探魚」導入台灣餐飲市場，經營僅 1 年關門大吉，不僅未能達到原先 3 年內在台開出 10 家目標，甚至連分店都未能開出就失敗收場，而王品 (2727-TW) 也悄悄將新開出僅半年多的「三哇造面」收攤，顯示即便大型集團擁有較多的經營資源，也難以在紅海市場中確保成功。

日本一風堂拉麵已有 30 餘年歷史，2012 年 5 月來台造成轟動，總是湧現排隊人潮，是目前日本大型連鎖拉麵在台灣的代表品牌之一，然而，即便擁有日本名店招牌加持，也未必能夠賺錢，過去兩年均呈現虧損狀態，去年稅後虧損 1431 萬元，虧損年增逼近 2 倍。

隨著近來一蘭拉麵在台展店，加上各種特色拉麵品牌百家爭鳴，使得擁有台灣一風堂百分百股權的乾杯也吃不消，儘管台灣一風堂並未要關店，只是未來改成讓日方直接經營，而乾杯也強調，是藉此將集團資源集中在燒肉領域，卻等同決定，對拉麵事業體在今年設下停損點。

而六角透過併購，創造出營收不斷創高的態勢，然而，透過其最新上傳的第 1 季財報來看，毛利率是歷來首次跌破 50%，營業利益率甚至跌至僅 4.16% 的低點，顯然，營收創高，並不代表獲利數字。

事實上，六角上半年已悄悄關掉從中國引進台灣的連鎖烤魚品牌「探魚」，去年大動作宣布導入品牌的記憶猶新，但全台第 1 家店開出後，遲遲未見展店的進度，甚至才 1 年就黯然退場。

不僅如此，六角還有個從未向市場積極宣傳的個人鍋物品牌「初念」，在探魚生意表現不如預期後，將其二樓簡單改為鍋物，經營不到數月，同樣草草收攤。

另外，王品 1 月在深圳推出的新品牌「三哇造面」出師不利，於 7 月底已默默結束營運，王品說明此為測試店，成效低於預期，僅是單店損失。

不過，王品近來積極推出自創平價品牌，雖擁有集團資源相對開發成本也較低，然而，一個品牌的開出和關店均有成本，等於又是增加沉沒成本，後市如何讓新品牌一舉創造強大人氣和延續性，均有待考驗。

所幸，市場上仍有獲利表現優異、展店和品牌開展均相當穩健測試的餐飲集團，如瓦城 (2729-TW) 和漢來美食 (126-TW)，瓦城在上櫃多年後股價仍穩健守在 200 元價位上，今年中已開始布局品牌代理事業；而漢來美食在既有品牌於兩岸餐飲市場站穩腳步後，年底前旗下最熱的自助餐廳漢來海港，將揮軍曼谷。

在看到幾個踢到鐵板的業者的例子後，顯示集團資源雖有助品牌取得更好的先天經營優勢，但是卻非獲利的萬靈丹。