〈新普法說〉全年每股純益大於7+7 明年新應用放量出貨營運將更優

新普 (6121-TW) 今日召開法說，董事長宋福祥親自主持，他表示，今年整體比去年好很多，上半年每股純益 7.1 元，下半年會更好「全年可望大於 7+7」；而明年對美系客戶資料中心的 BBU(備用電池) 將放量出貨，「相信明年這個時間一定比今年還要好」。

宋福祥表示，目前新普經營方向就是不走商業型，要走工業型產品，除了應用在電動腳踏車的 LEV 外，新發展的 BBU 也已獲得一美系網路大廠客戶青睞，預計今年第四季起將小量出貨，初期約 2000 台，到明年第二季可望開始放量。

宋福祥指出，以往 Data Center 大多採用磷酸鋰鐵電池，但耗損高且維修不易，鋰電池雖價格較高，但相對耐用，且維修方便，有助廠商成本改善；他更指出，除了此美系客戶外，亦與另一客戶接洽，兩者皆為全球前四大網路業者。

此外，宋福祥也透露，未來市場佈局將朝向歐洲市場為主，因為攻進去後被取代性較低，另目前公司有 3 種新產品應用正在開發當中，但現在還「不能說」。

目前新普非 IT 應用產品比重每年都有 2 成左右的成長，雖然今年佔比還不到一成，但預計在 BBU 放量之下，明年非 IT 營收占比將提升至 12-15%，3 年內可望提升至 2 成左右

而新普近年也發展自動化，宋福祥表示，目前新普自動化軟硬體 100% 都是公司自行研發設計，若未來自動化發展成熟，目標可減少一半的人力，屆時將有助毛利率改善。