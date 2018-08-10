川普下令讓土耳其鋼鋁關稅翻倍 里拉兌美元重挫14%

美國總統川普今 (10) 日於推特發文表示，他已下令，將土耳其進口鋼鐵、鋁材關稅，提升 1 倍；消息一出，里拉兌美元續挫，跌幅擴大至 14%。

台北時間週五晚間 9 點 15 分，Investing.com 數據顯示，美元兌土耳其里拉上揚 13.09%，至 6.27。

美元兌土耳其里拉上揚 13.09%。(圖：翻攝自 Investing.com)

面對里拉崩跌，土耳其總統 Tayyip Erdogan 週五呼籲其人民，別太擔憂，「他們有他們的美元，我們有我們的人民、我們的上帝。」

Erdogan 稱，土耳其正面臨經濟戰，應增加生產、增加出口，「我們不會輸」。

Erdogan 要求人民，將手中持有的美元、黃金，換成里拉，「保衛我們的國家」。

未料，就在 Erdogan 對其人民信心喊話的同時，川普在推特上寫道，在土耳其里拉兌美元重貶之際，他已下令，將土耳其進口鋼鐵、鋁材關稅，提升 1 倍，分別增至 50% 及 20%。

川普還說，當前美國與土耳其的關係並不好。

根據 CNBC 報導，上述消息一出，里拉兌美元續挫，跌幅擴大至 14%，來到 1 美元兌 6.26 里拉。

美國對土耳其的制裁，肇因於土耳其指控 1 名美國牧師 Andrew Brunson，暗助土耳其反對派，發動軍事政變，並將其監禁近 2 年；美國總統川普上台迄今，已多次要求釋放該名牧師，但皆被 Tayyip Erdogan 拒絕。

8 月 1 日，美國財政部祭出制裁措施，凍結土國司法、內政部長受美國管轄的財產及權益，並禁止美國公民、企業，與兩人從事任何貿易、資金往來。

8 月 3 日，美國財政部「加碼」，宣布重審土國進口商品免稅措施，此舉將對價值達 17 億美元的土耳其出口商品，造成影響。

上述制裁實施後，里拉崩跌約 8%；2018 年以來，里拉兌美元已重貶超過 30%。