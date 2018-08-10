政府積極推動農業保險 這4樣水果都有專屬保單

為了確保農民經濟安全，金管會近年協助推動農業保險，其中水果部分，續 2015 年 9 月金管會保險局通過高接梨保險商品，為台灣第一張農作物天然災害保險後，陸續核准芒果、蓮霧等保單，華南產險日前也宣布獲准銷售首張木瓜保險，據悉，產險業者也將陸續開發鳳梨、橘子、香蕉等水果保單。



台灣位處亞熱帶地區，極端氣候對農作物的穩定收穫是一大考驗，因此農委會積極輔導產險公司開發各類農作物保險，以轉嫁農民風險。

華南產險去年就著手研發「華南產物風速及降雨量參數木瓜保險」，並於 8 月 7 日獲金管會保險局核准銷售，實質保障木瓜的生產成本損失，做為風險移轉的防護屏障。

木瓜保險目前同時試辦產量占全國將近六成的兩大產區，分別為台南市與屏東縣，台南市目前可供投保的地區分別為楠西區、南化區、玉井區、大內區以及山上區；屏東縣則分別為新埤鄉、內埔鄉、高樹鄉、鹽埔鄉以及長治鄉。

而此保險商品為天氣參數型保險，首創農作物保險可附加投保農業設施 (棚架網室)，木瓜可單獨投保風速參數或風速及降雨量參數，棚架網室則提供風速參數的保障範圍。

而核准木瓜保險前，金管會今年 7 月核定國內第一張蓮霧颱風豪雨險，由屏東縣推動蓮霧保單。

由於屏東蓮霧產量佔全國七成以上，近年常受氣候異常影響產量，屏東縣政府與臺灣產物保險開發蓮霧的氣候指數型保險，首張保單適用鄉鎮為高樹、鹽埔、內埔、南州、林邊、佳冬、枋寮鄉及東港等八鄉鎮。

該保單以颱風風速參數保險、降水量參數險兩主險，也可投保溫度附加險，風速參數以屏南東港及屏北鹽埔為中心的半徑 60 公里區域，若有颱風路徑通過，且颱風近中心十分鐘平均風速大於每小時 103 公里即起賠。

此外，今年 6 月國泰產險也宣布將在屏東地區，推出市場第 2 張芒果險為芒果農作物保險 (區域產量型)，讓當地農民可針對本身需求選擇投保適合商品。

國泰產險這張芒果農作物保險，是在保險期間內，若因為天然災害或病蟲害造成年度區域芒果平均產量，低於投保時約定的區域平均產量，保單即啟動理賠，相關產量數據將採用政府公布的農情數據。

而在主管機關積極推動上，目前市面上已有高接梨、芒果、蓮霧和木瓜保單，據了解，有產險業者正積極開發鳳梨保單，估計不久後也將問世。