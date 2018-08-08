新台幣貶值 減緩美元保單買氣 建議定期換匯降匯率風險

美元保單今 (2018) 年上半年熱賣超過 3000 億元，但是若進一步觀察會發現，5、6 月隨著新台幣貶值，美元保單購買力道有下滑跡象。新台幣貶破 30 大關後，讓不少已購買美元保單的民眾心情七上八下。專家表示，長年期的美元保單，每年定期換匯繳保費，就像定時定額攤平的概念，有助降低匯率風險。

美國展開升息循環，但台灣仍不升息，台美利差擴大下，國內壽險業紛紛提高美元利變保單宣告利率，金管會昨天公布，今年上半年光美元保單新契約保費收入達 102.34 億美元，折合新台幣超過 3000 億元，佔整體外幣保單的 87%。

進一步觀察，今年 6 月底，全市場美元保單新契約保費收入為 102.34 億美元，只年增 47%；但今年前 5 月美元保單新契約保費比去年同期成長高達 62%，主要是新台幣自 5 月底貶破 30 元關卡後，美元保單成長力道下滑，5 月、6 月美元保單都只買 400 多億元，明顯遠低於 3 月大賣 586 億元 (4 月放假日多也僅賣 441 億元)。

面對匯率的波動，保險業者表示，購買長年期外幣保單，定期換匯是絕對不能少，就如同定時定額的概念，對於降低匯率風險才會有效果。

保險業者建議，對於已經購買長年期的美元保單的客戶來說，在每年繳費日前將新台幣換成美元，每年的匯率有高有低，但就像定時定額買基金的概念，只要時間拉長，平均攤提匯率成本，便可降低匯率風險。

保險業者強調，若無法確定能將外幣買在最低點，可以採分期繳費方式，分散並降低投保期間的匯率風險。

同時，只要覺得收到保險給付時的匯率不符期待，建議可先存放在美元帳戶，等到匯率回升，再兌換回新台幣，有助於減少匯兌損失。

事實上，外幣保單與新台幣保單最大的差異在於使用的幣別，因此有外幣資產需求，或未來將安排子女出國留學、計畫移民或準備到國外購屋置產、為國外養老生活資金準備，及有保險受益人居住於國外的民眾都很適合購買。