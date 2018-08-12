〈理財〉殘扶險、失能扶助險日漸重要 投保留意三要點

中國人壽資深協理許鴻儒表示，「生、老、病、死、失能」是每個人都必須面對的人生階段，其中「生、老、病、死」屬於較廣為人知的人生風險，而「失能」風險除了會造成身體機能永久的損害外亦可能降低工作與謀生的能力，對個人及家庭帶來的影響更為重大，因此殘扶險、失能扶助險愈來愈夯，不過，要選擇相關保險也是有撇步的，要留意保險金的給付頻率等三大要點，保障才能更全面。

隨著國人平均餘命延長，加上單身、少子化趨勢影響，內政部統計處資料顯示我國老化指數「破百」，反應出我國老化情形嚴重，可預期未來國人在老年醫療、照護與生活費用需求將大幅增加。中國人壽建議，民眾可趁年輕做好相關規劃，衡量人生各階段之保障缺口及保費可負擔性，為將來老年退休生活的經濟安全預作準備。

除了退休準備，失能也是重要風險，然失能並非老年人專屬，根據衛生福利部統計，截至 2017 年底台灣身心障礙者，在 18 歲至 64 歲的勞動階段就佔了近 55%，一旦發生失能狀況，正值青壯年的民眾需要被照護的期間更長，相關醫療費用的支出加上照護期間收入的中斷，恐因此拖垮家中經濟。許鴻儒表示，若是懂得善用保險分散風險，不但能減輕疾病、意外導致失能所產生的龐大照護費用，也可讓自己和家人不致因為失能造成的經濟中斷而失去原有生活品質。

許鴻儒表示，在失能扶助險商品的挑選上可留意三要點：

一、保險金的給付頻率：選擇可同時享有一次領及月月領的給付方式，除了有一次給付的失能保險金可因應事發當下醫療、復健等龐大負擔，後續仍有每月給付的照護扶助保險金可支應照護費用及收入損失。

二、留意給付期間及給付金額限制：以確保往後照護生活有足夠的保障。

三、是否有豁免保費機制：可避免被保險人不幸失能後，因無力負擔後續保費而失去相關保障。