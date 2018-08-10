三大法人合賣30.7億元 同步大賣國巨 外資趁庫藏股調節華航

台股今 (10) 日在被動元件龍頭國巨 (2327-TW) 爆大量領跌下，終場集中市場加權股價指數下跌 44.39 點，跌破 11000 大關，三大法人合計賣超 30.68 億元，其中外資賣超 17.9 億元，投信買超 5.18 億元，自營商則賣超 17.8 億元；個股部分，三大法人連 2 天減碼國巨持股，今日賣超 3605 張，賣超力道持續加大；另外外資今日賣超最多是華航，趁庫藏股執行順勢調節持股。

以國巨今日成交均價 685 元計算，三大法人合計賣超國巨個股金額就達 24.69 億元。

期貨部分，外資期貨市場多單減少 2468 口，多單留倉口數 55837 口，證券分析師張陳浩指出，從外資期貨多單留倉口數來看，目前外資對台股仍偏多，盤面指標要看被動元件族群能否止跌，才足以讓大盤走穩甚至反彈向上。

外資今日買超個股包括新光金、台新金、鴻海、和碩、兆豐金、華南金、第一金、統一、永豐金、健鼎；賣超個股則為華航、聯電、旺宏、中信金、華邦電、彩晶、華新、元大金、富邦金、京元電。其中華航 (2610-TW) 決定實施買回 5 萬張庫藏股，今日卻遭外資賣超第 1 名，賣超張數高達 1.45 萬張。

投信買超個股為中鴻、台泥、大成鋼、鴻海、智都、聯電、光罩、聚陽、亞泥、元大金；賣超個股為錸德、強茂、華新科、禾伸堂、京元電、旺宏、達運、國巨、瀚字博德、為升。

自營商今天買超主要個股為新光金、中鴻、台泥、宏盛亞泥奇鋐、明泰、智都、光磊、大成鋼；自營商主要賣超個股為第一金、友達、美律、群創、晶電、欣興、旺宏、華新、玉山金、中信金。