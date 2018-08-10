綠悅Q2續虧 單季每股虧近1元 上半年每股虧1.13元

中國 BOPA（雙向拉伸尼龍）薄膜生產廠商綠悅 (1262-TW) ，第 2 季受原料與產品利差大幅縮小影響，單季稅後虧損達 1.61 億元，為該公司上市以來，單季最高金額虧損，每股淨損 0.99 元；累計 1-6 月稅後虧損 1.84 億元，每股淨損 1.13 元。

綠悅今年以來已因市場競爭加劇，而呈現連兩季的虧損，不過，綠悅 7 月營收已止住跌勢，不再下探，單月營收 2.71 億元，月增 4.8%，年減 20.17%，累計 1-7 月營收為 24.08 億元，年減 41.18%。

綠悅今 (10) 日公布最新財報，第 2 季營收為 8.62 億元，為負毛利率 5.87%，明顯遜於第 1 季的 7.73% 及於去年同期的毛利率 21.38%，稅後虧損 1.61 億元，較去年同期由盈轉虧，單季甥股淨損 0.99 元；累計 1-6 月財報營收為 21.38 億元，毛利率 2.25%，年減 27.28 個百分點，稅後虧損 1.84 億元，較去年同期由盈轉虧，每股淨損 1.13 元。

綠悅主管表示，第 2 季公司仍受到同業競爭者新產線陸續投產影響，致整體 BOPA 薄膜市場供給量較去年同期明顯增加，價格競爭加劇下，導致今年第 2 季出貨價較去年同期下降約 18％；另因公司認列機器設備減損金額約 4400 萬元，致今年第季稅後淨損遠高於第 1 季。

綠悅 7 月營收為 2.71 億元，月增 4.8%，主要在於時序進入夏季，氣候炎熱潮濕，食品安全及保鮮需求提高，帶動下游客戶回補庫存，整體 BOPA 薄膜市場稍微回溫。綠悅 7 月公司整體出貨價及出貨量均較 6 月小幅提升，雖然整體產業仍處於競爭激烈情況，然預期第 3 季整體 BOPA 薄膜市場可望增溫。

綠悅進一步表示，面對同業削價競爭，公司仍將以提高客製化及複合式產品比重為優先要務，期維持公司整體出貨價格平穩，在於綠悅為中國唯一具備寬幅磁懸浮 BOPA 薄膜生產線業者，且同時是唯一有自主配方的 BOPA 薄膜生產廠商，此為公司相較同業的最大優勢。